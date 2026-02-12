48-Jähriger musste für 4 Monate in den Knast - nur, weil er ein 15cm kleines Zelda-Schwert mit sich herumtrug

Vielleicht habt ihr auf Social Media auch schonmal die Werbung für kleine Fidget Toys gesehen, deren Design von berühmten Schwertern aus Anime-Serien und Videospielen inspiriert ist. Genau so eines wurde einem 48-jährigen Mann aus England zum Verhängnis. Für das Tragen einer solchen Replika das Master-Schwerts aus The Legend of Zelda wurde er nämlich zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.

Mann musste für Master-Schwert ins Gefängnis

Der Pechvogel heißt Anthony Bray und stammt aus der Stadt Nuneaton in der Nähe von Birmingham. Am 8. Juni 2024 wurde er über eine Überwachungskamera aufgenommen, während er das kleine Schwert in der Hand hatte. In der Folge wurde Bray für das Tragen eines Gegenstands in Form einer Klinge festgenommen.

Das Schwert, dessen Klinge etwas mehr als 15cm lang sein soll, kann mithilfe eines Knopfs aus der Scheide gezogen werden. Bray erklärte den Polizist*innen, dass er das Spielzeug online als Fidget Toy gekauft hätte, um seinen Händen etwas zu tun zu geben. Er versicherte, dass er es niemals als Waffe eingesetzt hätte.

Die Officers erklärten ihm, dass es sich bei dem Schwert um einen spitzen Gegenstand handele, der als Waffe missbraucht und von anderen Menschen als Bedrohung wahrgenommen werden könnte. Am 28. Juni 2024 wurde Bray dann zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Zusätzlich musste er 154 britische Pfund Strafe zahlen.

So sieht die Replik des Master-Schwerts aus:

Bildquelle: Warwickshire Police

Im Bericht der Polizei von Warwickshire kommt auch Sergeant Spellman von der Patrol Investigations Unit zu Wort:

"Es ist möglich, Fidget Toys zu finden, die nicht aus sechs Zoll langen Klingen bestehen. Es ist möglich, nicht mit ihnen auf der Straße herumzulaufen und sie vor sich herzuhalten. Mit ein bisschen mehr Selbstwahrnehmung hätte Bray den Kontakt mit uns ganz vermeiden können."

