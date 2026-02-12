Kreativer LEGO-Fan baut einen "funktionierenden" Toaster aus Bausteinen und die Community will, dass er ihn bei Ideas einreicht

Die Toastscheiben springen nicht nur heraus, sie sind auch noch perfekt geröstet.

Jonas Herrmann
12.02.2026

Der Toaster kann das Brot tatsächlich toasten. (Bild: BricksOnSet) Der Toaster kann das Brot tatsächlich toasten. (Bild: BricksOnSet)

Viele LEGO-Sets sind in erster Linie unbewegliche Modelle. Manche bieten aber auch kleine Mechanismen, mit denen das Set verändert werden kann. Ein Fan hat nun eine Kreation vorgestellt, die wir auch nach seiner einer Erklärung nicht so richtig verstehen, uns aber umso lieber anschauen.

LEGO-Toaster "toastet" das Brot sogar

Ein Toaster im Retro-Design ist an sich schon eine ziemlich coole Idee für ein LEGO-Modell. Wenn es dann auch noch bewegliche Teile gibt, umso besser. Aber das, was der Reddit-User "BricksOnSet" da entworfen hat, übersteigt unsere kühnsten Vorstellungen.

Der Toaster verfügt nämlich nicht nur über einen Mechanismus, mit dem zwei LEGO-Brotscheiben herausspringen können. Die zweifarbigen Scheiben werden auf dem Weg nach unten auch noch umgedreht, sodass sie "weiß" eingelegt werden und gut gebräunt wieder heraushüpfen.

Wie der User erzählt, hat er mit seinem Design auf der Atlanta BrickCon kürzlich den Master Brick Award gewonnen, was uns ehrlich gesagt kaum überrascht. In seinem Post erklärt er den cleveren Mechanismus, den er sich für den Toaster ausgedacht hat.

Und so funktioniert's: Die Toastscheiben sind mit einem kleinen Zahnrad ausgestattet, das auf dem Weg nach unten ein Getriebe aktiviert. Mit Clips wird es an Ort und Stelle gehalten und löst die Beleuchtung aus. Der Knopf bewegt den Mechanismus zur Seite, wodurch das Getriebe wieder freigegeben wird.

Hier findet ihr den Post mit zwei Videos und einigen Bildern:

In den Kommentaren gibt es vor allem Begeisterung und Erstaunen. Das Modell sieht eben nicht nur cool aus, der Mechanismus ist auch einfach perfekt umgesetzt. Nicht umsonst sagen einige User, dass das Modell unbedingt bei LEGO Ideas eingereicht werden muss.

Genau das hat der kreative User glücklicherweise auch vor. Er schreibt allerdings, dass er vorher noch richtig gute Fotos davon machen muss, da LEGO sehr wählerisch sei. Er hat aber fest vor, den Toaster bei Ideas vorzustellen.

Mit etwas Glück und ausreichend Unterstützung wird aus dem Toaster also irgendwann vielleicht tatsächlich ein offizielles LEGO-Set, das ihr kaufen und selbst aufbauen könnt. Dann verstehen wir vielleicht auch endlich, wie dieser Mechanismus funktioniert.

Wie gefällt euch der LEGO-Toaster? Würdet ihr ihn euch kaufen, wenn er tatsächlich zu einem Set werden würde?

