Neue PS Store-Angebote für PS4 und PS5 mit bis zu 85% Rabatt: Das sind unsere 5 Empfehlungen

Update am 12. Januar
Sony hat den Januar-Sale mit neuen Angeboten erweitert, die ihr euch bis zum 22. Januar um 00:59 Uhr schnappen könnt. Darunter viele Deluxe- und Premium-Editionen bekannter Spiele. Die folgenden fünf Rabatte können wir euch besonders empfehlen:
- Red Dead Redemption 2 (Ultimate Edition) für 19,99 Euro
- Hogwarts Legacy (Deluxe Edition) für 12,74 Euro
- Dead Island 2 (Ultimate Edition) für 17,49 Euro
- Dead Space Remake (Deluxe Edition) für 13,49 Euro
- Kingdom Come: Deliverance für 5,99 Euro
Noch pünktlich vor den Festtagen hat Sony im PS Store einen neuen Januar-Sale gestartet, der hunderte Spiele teils drastisch im Preis senkt. Damit ihr eine kleine Vorauswahl an Schnäppchen bekommt, sind wir einmal durch die Angebote gepflügt und haben euch ein paar Highlights herausgesucht.
Unsere 10 Schnäppchen-Highlights
- EA Sports FC 26 für 31,99 Euro (60% Rabatt)
- Metro Saga für 5,99 Euro (90% Rabatt)
- Kingdom Come: Deliverance 2 für 34,99 Euro (50% Rabatt)
- The Crew Motorfest für 15,99 Euro (80% Rabatt)
- Star Wars Jedi: Fallen Order und Survivor für zusammen 17,99 Euro (80% Rabatt)
- Resident Evil 4 für 15,99 Euro (60% Rabatt)
- Assassin's Creed Mirage für 14,99 Euro (70% Rabatt)
- Divinity: Original Sin 2 für 14,99 Euro (75% Rabatt)
- Kena: Bridge of Spirits für 11,99 Euro (70% Rabatt)
- LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga für 15,99 Euro (80% Rabatt)
Bis wann gehen die Januar-Angebote? Von heute an habt ihr bis zum 08. Januar um 00:59 Uhr Zeit, um euer Weihnachtsgeld im PS Store auf den Kopf zu hauen.
Oben aufgelistet findet ihr natürlich nur eine kleine Auswahl an Spielen, die besonders stark rabattiert oder zum aktuellen Preis eine klare Empfehlung sind. Sony hat aber auch allerhand 2025er Spiele-Highlights wie beispielsweise Hollow Knight Silksong im Preis gesenkt, das ihr jetzt für schmale 16 Euro abstauben könnt.
Richtig cool ist übrigens, dass Divinity: Original Sin 2 pünktlich zum Release der PS5-Version ebenfalls stark reduziert ist. Hattet ihr schon länger mit dem Gedanken gespielt, das grandiose rundenbasierte RPG der Baldur's Gate 3-Macher von Larian zu zocken, ist jetzt ein hervorragender Zeitpunkt.
Auf der zweiten Seite stellen wir euch noch ein ganz besonderes Schnäppchen etwas genauer vor, das sich Fans von narrativen postapokalyptischen Actionspielen nicht entgehen lassen sollten.
