Neue PS Store-Angebote für PS4 und PS5 mit bis zu 85% Rabatt: Das sind unsere 5 Empfehlungen

Sony hat neue Angebote im PS Store.

Noch pünktlich vor den Festtagen hat Sony im PS Store einen neuen Januar-Sale gestartet, der hunderte Spiele teils drastisch im Preis senkt. Damit ihr eine kleine Vorauswahl an Schnäppchen bekommt, sind wir einmal durch die Angebote gepflügt und haben euch ein paar Highlights herausgesucht.

Unsere 10 Schnäppchen-Highlights

Bis wann gehen die Januar-Angebote? Von heute an habt ihr bis zum 08. Januar um 00:59 Uhr Zeit, um euer Weihnachtsgeld im PS Store auf den Kopf zu hauen.

Oben aufgelistet findet ihr natürlich nur eine kleine Auswahl an Spielen, die besonders stark rabattiert oder zum aktuellen Preis eine klare Empfehlung sind. Sony hat aber auch allerhand 2025er Spiele-Highlights wie beispielsweise Hollow Knight Silksong im Preis gesenkt, das ihr jetzt für schmale 16 Euro abstauben könnt.

1:11 Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2

Autoplay

Richtig cool ist übrigens, dass Divinity: Original Sin 2 pünktlich zum Release der PS5-Version ebenfalls stark reduziert ist. Hattet ihr schon länger mit dem Gedanken gespielt, das grandiose rundenbasierte RPG der Baldur's Gate 3-Macher von Larian zu zocken, ist jetzt ein hervorragender Zeitpunkt.

Auf der zweiten Seite stellen wir euch noch ein ganz besonderes Schnäppchen etwas genauer vor, das sich Fans von narrativen postapokalyptischen Actionspielen nicht entgehen lassen sollten.