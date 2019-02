PS Store - NBA 2K19 für PS4 im Angebot der Woche [Anzeige]

NBA 2K19 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Die Basketballsimulation gibt es von heute an eine Woche lang für weniger als den halben Preis. Die Standardversion gibt es für 29,99€ statt 69,99€, die 20th Anniversary Edition ist von 99,99€ auf 44,99€ reduziert. Letztere enthält zahlreiche Boni wie beispielsweise 100000 Einheiten der Ingame-Währung.

Besser als der Vorgänger: Im Vergleich zum ohnehin schon sehr guten Vorgänger macht NBA 2K19 nochmal einiges besser: Vor allem die KI spielt nun in der Verteidigung deutlich intelligenter, was bedeutet, dass wir uns mehr auf unsere Teamkameraden verlassen können, umgekehrt aber taktisch klüger vorgehen müssen, um die Defense des Gegners zu überwinden. Außerdem bietet der Karrieremodus diesmal eine glaubwürdige und motivierende Story.

Großartige Präsentation: Großartig wie immer fällt die Präsentation von NBA 2K19 aus. Von den Animationen der Spieler über die kompetenten Kommentare und den passenden Soundtrack bis hin zur toll inszenierten Halbzeitshow wird nichts ausgelassen, um die Atmosphäre eines echten NBA-Matches so glaubhaft und detailgetreu wie möglich einzufangen.

Der größte Makel: Der größte Makel der NBA-2K-Spiele sind fraglos die Mikrotransaktionen, die in letzter Zeit für heftige Diskussionen gesorgt haben. Anders als in der FIFA-Reihe ziehen sich diese nämlich durch mehrere Modi des Spiels hindurch und sind nicht leicht zu ignorieren, zumal der Spielfortschritt ohne Echtgeldeinsatz eine Menge Zeit kostet. Als Basketballfan muss man sich also fragen, ob man bei einem ansonsten hervorragenden Spiel mit diesem Mangel leben kann.

Die beste Basketballsimulation: Trotzdem gilt die NBA-2K-Reihe schon seit einigen Jahren unter Kritikern als die beste Basketballsimulation auf dem Markt. Selbst die Mikrotransaktionen konnten daran nichts ändern. Auch in unserem Test auf GamePro fiel das Urteil unterm Strich positiv aus.

NBA 2K19 im PlayStation Store