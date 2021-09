Der PlayStation Store hat heute wieder einmal neue Weekend Deals für PS4 und PS4 gestartet. Diesmal finden sich unter den Angeboten vor allem kleinere Indie-Titel, die dafür aber umso stärker reduziert sind. Es gibt bis zu 90 Prozent Rabatt. Die Deals laufen noch bis Montag. In diesem Artikel stellen wir euch kurz ein paar der Highlights vor, die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

Weekend Deals im PlayStation Store: Zu den Angeboten

Jurassic World Evolution

In Jurassic World Evolution bauen wir unseren eigenen Dinosaurier-Freizeitpark und sorgen dabei hoffentlich dafür, dass anders als in den Filmen nicht alles in einer Katastrophe endet. Die Dinos können nämlich durchaus ausbrechen, wenn wir Fehler machen. Dann können wir sie eigenhändig mit dem Betäubungsgewehr wieder einfangen. Die meiste Zeit über ist Jurassic Park Evolution aber ein eher entspanntes Aufbauspiel. Die Planung des Parks und der Gehege nimmt den größten Teil des Spiels ein, die Verwaltung der Finanzen ist vergleichsweise einfach gehalten. Highlight des Spiels sind natürlich die Dinosaurier, die nicht nur hervorragend animiert sind, sondern sich auch glaubwürdig verhalten.

Jurassic World Evolution statt 49,99€ für 7,49€ im PlayStation Store

The Flame in the Flood: Complete Edition

Im Survival-Spiel The Flame in the Flood übernehmen wir die Rolle eines jungen Mädchens, das in einer überfluteten Welt ums Überleben kämpft. Auf einem kleinen Boot fahren wir einen gewaltigen Strom hinab und halten dabei immer wieder an kleinen Inseln, um dort unsere Vorräte an Nahrung, Medikamenten und anderen lebenswichtigen Ressourcen aufzustocken. Neben Hunger, Durst, Krankheiten, Erschöpfung und natürlich den Wassermassen können uns auf unserer Reise auch wilde Tiere gefährlich werden. Glücklicherweise können wir wenigstens auf die Unterstützung unseres treuen Hundes zählen.

The Flame in the Flood: Complete Edition statt 14,99€ für 2,99€ im PlayStation Store

Asterix & Obelix XXL3: Der Kristall-Hinkelstein

Im Actionspiel Asterix & Obelix XXL3 müssen die beiden Comic-Helden das gallische Volk mithilfe des Kristall-Hinkelsteins vor einer mysteriösen Bedrohung retten. Dieser Hinkelstein hat nämlich magische Kräfte und lässt sich bei Bedarf in einen Eis-, Feuer- oder Magnethinkelstein verwandeln. Die meiste Zeit über lassen wir aber natürlich sowieso unsere blanken Fäuste sprechen und vermöbeln ganz wie in der Vorlage jede Menge römische Legionäre. Dabei beginnen wir zwar am kleinen gallischen Dorf, das noch immer Widerstand leisten, reisen im weiteren Verlauf aber bis nach Kreta und Ägypten. Auf Wunsch können wir übrigens auch zu zweit im Koop prügeln.

Asterix & Obelix XXL3: Der Kristall-Hinkelstein statt 39,99€ für 7,99€

Serial Cleaner

In Serial Cleaner reinigen wir im Auftrag von Killern Tatorte, beseitigen Spuren und lassen Beweise verschwinden. Das alles müssen wir tun, während die Polizei bereits den Tatort sichert. Sogar ganze Leichen schleppen wir davon, wenn die Beamten gerade in die andere Richtung sehen. Im Kern ist Serial Cleaner ein mechanisch simples, aber stellenweise durchaus forderndes Schleichspiel in der Top-Down-Perspektive, das sich neben seinem makabren Humor vor allem durch die zwanzig abwechslungsreichen Schauplätze auszeichnet. Die Story wird vor allem in kurzen Episoden zwischen den Levels erzählt, die in unserer eigenen Wohnung spielen, was stark an Hotline Miami erinnert.

Serial Cleaner statt 14,99€ für 2,99€ im PlayStation Store

Blacksad: Under the Skin

Das Detektiv-Adventure Blacksad ist an die gleichnamige Comicreihe angelehnt und spielt im New York der 50er Jahre, allerdings in einer von anthropomorphen Tieren bevölkerten Welt. Wir übernehmen die Rolle des Privatdetektivs John Blacksad und sollen den Mord an einem Boxclubbesitzer und das plötzliche Verschwinden eines aufstrebenden Boxers aufklären. Blacksad zeichnet sich vor allem durch seinen stimmungsvollen Grafikstil, seinen tollen Jazz-Soundtrack und die packende Film-Noir-Atmosphäre aus. Das Gameplays besteht aus einer Mischung aus Rätseln, Quick Time Events und Multiple-Choice-Dialogen. Das ist nicht unbedingt kreativ, aber solide.

Blacksad: Under the Skin statt 39,99€ für 7,99€ im PlayStation Store

Beholder: Complete Edition

In Beholder spielen wir einen Vermieter in einem totalitären Staat. Dessen Regierung fordert uns dazu auf, unsere Mieter auszuspähen und ihre Verstöße zu melden. Das können wir tun, indem wir beispielsweise durch Schlüssellöcher spähen oder versteckte Kameras anbringen, wenn die Mieter gerade nicht zu Hause sind. Wir können aber auch die Privatsphäre unserer Mieter achten oder ihre Taten für uns behalten. Dann müssen wir aber mit Konsequenzen rechnen, die nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Familie betreffen. Die Frage ist also, wie wir uns entscheiden wollen. Die Complete Edition enthält neben dem Hauptspiel auch den DLC Blissful Sleep.

Beholder: Complete Edition statt 14,99€ für 2,99€ im PlayStation Store

Gravel

Im Rennspiel Gravel rasen wir in Off-Road-Rennen durch Landschaften, die von der Wüste Namibias bis zu den Bergen Alaskas reichen. Um Realismus geht es dabei eher weniger, stattdessen handelt es sich um einen spaßigen Arcade-Racer, in dem halsbrecherische Geschwindigkeit und kreatives Streckendesign im Vordergrund stehen. Gravel ist deshalb das Richtige für alle, die nach kurzweiligen Rennen für zwischendurch suchen. Simulationsfans dürfte hingegen trotz guter Fahrphysik auf die Dauer die Komplexität fehlen. Übrigens gibt es neben der Standard-Version auch die Special Edition günstiger, für 3,99 Euro statt 39,99 Euro.

Gravel statt 29,99€ für 2,99€ im PlayStation Store

Reus

Reus erinnert an Göttersimulationen wie Populous oder Black & White. Wir kontrollierten vier Giganten, mit deren Fähigkeiten wir die Welt nach unseren Vorstellungen formen können. Über die Menschen auf unserem Planeten haben wir hingegen keine direkte Kontrolle. Vielleicht verhalten sie sich unseren Wünschen entsprechend, vielleicht beschäftigen sie sich aber auch lieber damit, sich gegenseitig zu bekriegen. Wir können nur versuchen, sie indirekt zu lenken, indem wir ihre Lebensumstände ändern. Schaffen wir das und sie erreichen bestimmte Meilensteine, schalten wir dadurch neue Inhalte und Fähigkeiten für uns selbst frei.

Reus statt 14,99€ für 1,49€ im PlayStation Store