Der PlayStation Store hat heute neue Wochenendangebote für PS4 und PS5 gestartet. Unter den gut zwei Dutzend Deals finden sich einige Open-World-Hits, darunter das erst Anfang des Jahres erschienene Dying Light 2 sowie verschiedene Titel aus dem Hause Take 2 wie Red Dead Redemption 2. Die Angebote laufen bis 1 Uhr morgens am 10. Mai. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der Highlights vor. Die komplette Übersicht findet ihr hier:

Dying Light 2

Das erst Anfang 2022 erschienene Open-World-Zombiespiel Dying Light 2 hebt sich von der Konkurrenz dadurch ab, dass es nicht nur das übliche Shooter-Gameplay, sondern auch wuchtige Nahkampfangriffe sowie ein tolles Parkour-System zu bieten hat: In rasantem Tempo flitzen wir über die Dächer einer weitläufigen Großstadt, müssen hin und wieder aber auch ein wenig rätseln, wie wir am besten einen Wolkenkratzer erklimmen. Der Hauptstory geht nach dem fesselnden und atmosphärischen Einstieg leider recht bald die Luft aus, immerhin liefert Dying Light 2 aber auch später noch einige interessante Charaktere und Nebengeschichten. Außerdem gibt es ein motivierendes Fortschrittssystem.

Red Dead Redemption 2

Dass Red Dead Redemption 2 zu einem der größten Open-World-Hits der PS4-Generation geworden ist, liegt neben der für Rockstar typischen hohen Produktionsqualität natürlich an der riesigen und zudem authentisch wirkenden Western-Spielwelt. Diese ist mit ihren Wüsten, Wäldern, schneebedeckten Berggipfeln und malerischen Tälern nochmal deutlich abwechslungsreicher als im Vorgänger. Aber auch die Story rund um eine der letzten Outlaw-Banden im Jahr 1899 ist sehr spannend geraten und braucht sich vor keinem Western-Klassiker zu verstecken. Spielerisch werden nicht nur Überfälle und wilde Schießereien, sondern auch Schleichabschnitte sowie ruhige Phasen geboten, in denen wir einfach nur die Welt genießen oder einer Nebenbeschäftigung nachgehen.

Grand Theft Auto 5: Premium Edition

Über GTA 5 braucht man wohl nicht mehr viel zu sagen. Das Gangsterepos rund um die sehr verschiedenen, aber gleichermaßen kriminellen Hauptfiguren Trevor, Michael und Franklin gehört zu den berühmtesten und erfolgreichsten Spielen aller Zeiten. Dass es sich bis heute blendend verkauft, liegt aber natürlich nicht nur an dem umfangreichen Singleplayer, sondern auch und vor allem an dem beeindruckend erfolgreichen Grand Theft Auto Online. Für Letzteres bekommt ihr beim Kauf der Premium Edition das Criminal Enterprise Startet Pack mit einem Geldbonus von einer Million GTA$ sowie Ingame-Gegenstände im Wert von mehr als neun Millionen GTA$ mitgeliefert.

Mafia Definitive Edition

Bei der Mafia Definitive Edition handelt es sich um ein Remake des aus 2002 stammenden Open-World-Klassikers auf komplett neuer technischer Basis. Nicht nur wurde die Spielgrafik auf den aktuellen Stand gebracht, auch die Zwischensequenzen wurden ausgebaut und deutlich aufwendiger inszeniert und die Dialoge komplett neu vertont. Ansonsten ist man der Vorlage im Wesentlichen treu geblieben: Mafia unterscheidet sich deutlich von heutigen Open-World-Spielen und verzichtet beispielsweise auf die typischen Sammelaufgaben, um sich stattdessen auf die Story zu konzentrierten. Falls ihr euch gleich alle drei Mafia-Spiele in aktualisierter Form holen wollt, könnt ihr übrigens für zehn Euro mehr auch die Mafia Trilogy bekommen.

Borderlands 3

Zugegeben: Ein richtiges Open-World-Spiel ist Borderlands 3 eigentlich nicht, aber es bietet zumindest sehr große offene Gebiete. Erstmals in der Reihe sind diese sogar auf verschiedenen abwechslungsreichen Planeten verteilt, die wir mit unserem eigenen Raumschiff anfliegen können. Wie schon in den Vorgängern geht es in dem First Person Shooter vor allem um das Sammeln besserer Waffen und Ausrüstung, was wieder langfristig motiviert. Die Story ist im Vergleich dazu eher nebensächlich, zumal der Humor diesmal nicht immer zündet und die neuen Antagonisten eher Geschmackssache sind. Dafür ist der Umfang deutlich größer als in Teil 2 und natürlich hat Borderlands 3 auch grafisch nochmal deutlich zugelegt.

The Outer Worlds

Das vom Studio Obsidian (Fallout New Vegas, Pillars of Eternity) stammende Action-Rollenspiel The Outer Worlds ist ebenfalls kein typisches Open-World-Spiel, sondern lässt uns wie Borderlands 3 mithilfe unseres Raumschiffs weite, offene Gebiete auf verschiedenen Planeten erkunden. Es spielt in einem Universum, in dem Großkonzerne die Macht übernommen haben und Menschenleben wenig zählen. Das eigentlich düstere Setting wird jedoch mit viel Humor und bunter Grafik umgesetzt. Die Missionen lassen sich stets auf unterschiedliche Arten lösen. Je nachdem, für welche Spielweise wir uns entscheiden, spielen die Kämpfe im Stil eines First-Person-Shooters, die Schleichabschnitte und die zahlreichen Dialoge eine größere oder kleinere Rolle.

Weitere Wochenendangebote im PS Store (Auswahl):