Der PlayStation Store hat gerade die Wochenendangebote gestartet, die bis 1 Uhr morgens am 24. Mai laufen. Unter den insgesamt 45 Deals für PS4 und PS5 finden sich diesmal unter anderem die Ultimate Edition von Call of Duty: Vanguard und einige andere Shooter. Manche Angebote gibt es schon für weniger als 10 Euro. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der Highlights vor. Die vollständige Übersicht findet ihr hier:

Call of Duty: Vanguard Ultimate Edition

Die Ultimate Edition des Shooters Call of Duty: Vanguard gibt es zum halben Preis. Mit ihr bekommt ihr neben dem Hauptspiel in der PS4- und der PS5-Version auch einen Season Battle Pass, EP-Boni und verschiedene Ingame-Inhalte. In Vanguard schickt uns Call of Duty erneut in den Zweiten Weltkrieg. Wir sollen als Teil einer Spezialeinheit das mysteriöse Projekt Phoenix der Nazis aufhalten. Die Kampagne ist nicht nur mit dem üblichen Bombast inszeniert, sondern auch erstaunlich abwechslungsreich, mit Einsätzen, die uns unter anderem an die Atlantikküste, nach Stalingard und nach Nordafrika führen. Der Multiplayer ist wie schon beim Vorgänger wieder sehr schnell geraten.

Metro Exodus Gold Edition

Für knapp 10 Euro könnt ihr euch die Metro Exodus Gold Edition holen, in der ihr den First Person Shooter zusammen mit den beiden Story-Erweiterungen The Two Colonels und Sam’s Story bekommt. Während wir in den Vorgängern die meiste Zeit in finsteren Metro-Tunneln verbracht haben, durchqueren wir in Metro Exodus mit dem Zug das postapokalyptische Russland auf der Suche nach einem nicht allzu gefährlichen und verseuchten Ort zum Leben. Bei der Erkundung der abwechslungsreichen und offenen Gebiete erinnert der Shooter teils eher an Spiele wie Fallout und Stalker als an die ersten beiden Teile. Hin und wieder gibt es aber auch noch die Horror-Momente in engen, finsteren Umgebungen, die man von der Metro-Reihe kennt.

Rage 2

Dem First Person Shooter Rage 2 merkt man an, dass die Profis von id Software beim Gameplay mitgeholfen haben: Das Gunplay und das Trefferfeedback sind hervorragend, das Tempo ist in dem Kämpfen durchgehend hoch, die Splattereffekte sind blutig. Ein umfangreiches Waffenarsenal mit verschiedenen Mods sowie die coolen Spezialfähigkeiten und die Fahrzeuge und Fluggeräte sorgen zudem für spielerische Abwechslung. Die größte Schwäche von Rage 2 ist die öde Open World, in der es außer immer neuen Kämpfen wenig zu entdecken gibt. Wenn ihr damit leben könnt und es euch sowieso in erster Linie um temporeiches Shooter-Gameplay geht, sind die knapp 8 Euro aber sehr gut investiert.

Control Ultimate Edition

Control ist ein vom Studio Remedy (Max Payne, Alan Wake) stammender Mystery-Shooter. Wir schlüpfen in die Rolle von Jesse Faden, die auf der Suche nach ihrem verschwundenen Bruder bei einer geheimnisvollen Behörde landet, die übernatürliche Phänomene untersucht. Kaum hat sie das Gebäude betreten, ist sie plötzlich die Direktorin. Auf der Suche nach einer Erklärung hierfür macht sie nicht nur weitere bizarre Entdeckungen, sondern muss sich auch gegen zahlreiche Feinde wehren. Dies tut sie sowohl mit Waffengewalt als auch mit übermenschlichen Kräften, die von Telekinese bis hin zu Gedankenkontrolle reichen. Die Ultimate Edition enthält neben dem Hauptspiel auch die Erweiterungen „The Foundation“ und „AWE“.

Call of Cthulhu

Call of Cthulhu ist ein von den Horrorgeschichten H.P. Lovecrafts inspriertes Action-Adventure. Als Privatdetektiv sollen wir im Fischerdorf Darkwater den Mord an einer Malerin aufklären. Die Ermittlungsarbeit steht dabei spielerisch im Vordergrund: Wir führen Dialoge mit potentiellen Zeugen, lösen Rätsel und setzen im Rekonstruktionsmodus die Indizien zu einem kohärenten Bild der Vergangenheit zusammen. In den gelegentlichen Shooter-Passagen fällt leider das beschränkte Entwicklungsbudgets des Studios auf. Abgesehen davon gelingt es aber durch stimmungsvolle Beleuchtung und den tollen Soundtrack dennoch, für dichte Grusel-Atmosphäre zu sorgen, obwohl auf Jump Scares weitgehend verzichtet wird.

Weitere Wochenendangebote im PS Store (Auswahl):