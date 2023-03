Bis zu 85% Rabatt: PS5- + PS4-Spiele von Take 2 wie Red Dead Redemption 2 im Angebot

In den PS Store Wochenendangeboten für PS5 und PS4 gibt es jetzt große Hits von Take 2 günstiger.

Der PlayStation Store hat neue Wochenendangebote für PS4 und PS5 gestartet. Dabei handelt es sich um dutzende Spiele aus dem Hause Take 2, darunter auch Rockstars große Open-World-Hits Red Dead Redemption 2 und GTA 5. Die Angebote laufen noch bis 1 Uhr am Dienstagmorgen. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar Highlights vor, die komplette Übersicht findet ihr hier:

Red Dead Redemption 2

11:37 Red Dead Redemption 2 - Spoilerfreies Test-Video: Warum Rockstar von uns eine 96 bekommt

Red Dead Redemption 2 ist einer der größten Open-World-Hits der PS4-Generation. Das Westernepos beeindruckt vor allem durch seine Spielwelt, die im Vergleich zum Vorgänger nochmal deutlich größer und abwechslungsreicher geworden ist. Zugleich wirkt sie aber auch detailliert und authentisch. Zudem glänzt Red Dead Redemption 2 durch seine komplexe und spannende Geschichte, die sich die Zeit nimmt, auch Nebenfiguren charakterliche Tiefe zu verleihen. Die Story dreht sich um eine der letzten großen Outlaw-Banden, die in den USA des Jahres 1899 um ihr Überleben kämpft. Das Gameplay hat neben Schießereien und Überfällen auch ruhigere Momente zu bieten, in denen wir die Welt erkunden und uns um Alltägliches kümmern.

GTA 5 (PS4 oder PS5)

0:57 GTA 5 und GTA Online sind ab sofort auf Next Gen, hier der Release-Trailer

Grand Theft Auto 5 bekommt ihr in der Premium Edition für PS4 günstiger, die neben dem Hauptspiel und all seinen Updates auch das Criminal Enterprise Startet Pack für GTA Online enthält. Letzteres bietet Ingame-Gegenstände im Wert von 9 Millionen GTA$ und einen Geldbonus von einer Million GTA$. Für diese Version bezahlt ihr 14,69€ statt 34,99€. Alternativ könnt ihr aber auch die neue PS5-Version von GTA 5 zum halben Preis bekommen. Diese liefert eine ganze Reihe technischer Verbesserungen wie 4K-Auflösung, Raytracing, 3D Audio und auch eine Anpassung an die adaptiven Trigger und das haptische Feedback des DualSense Controllers.

The Quarry (PS4 oder PS5)

11:56 The Quarry - Test-Video zum Horrorspiel der Until-Dawn-Entwickler

The Quarry gibt es sowohl in der PS5- als auch in der PS4-Version zum halben Preis. Das im letzten Jahr erschienene Horrorspiel ist gewissermaßen der geistige Nachfolger des vom selben Studio stammenden Until Dawn. Wir spielen eine Gruppe von Teenagern, die in einem Sommercamp die Aufsicht geführt hat und nun gemeinsam feiern möchte, aber schon bald von verschiedenen Gefahren bedroht wird, die wir an dieser Stelle lieber nicht verraten wollen. Wie bei Until Dawn besteht das Gameplay neben Quick Time Events und kleinen Rätseln vor allem aus Entscheidungen, die schwerwiegende Folgen für die Handlung haben und bestimmen, welche und wie viele unserer Charaktere am Ende überleben.

Borderlands 3

17:45 Borderlands 3 - Test-Video: Bombastischer Triumph mit nur einer Enttäuschung

Borderlands 3 hat sich im Vergleich zu den Vorgängern vor allem beim Umfang verbessert. Mit unserem eigenen Raumschiff besuchen wir diesmal verschiedene, abwechslungsreiche Planeten. Außerdem ist die Charakterentwicklung komplexer geworden: Jede der vier Klassen verfügt nun über verschiedene Fähigkeiten und Skills, sodass wir sie weiter spezialisieren und an unseren Spielstil anpassen könne. Ansonsten folgt auch der dritte Teil dem bekannten Rezept. Es handelt sich also um einen First Person Shooter mit bunter, comichafter Optik und einer Menge schwarzem Humor. Für die Langzeitmotivation sorgt vor allem die Suche nach immer besseren Waffen. Ihr könnt sowohl allein als auch im Koop antreten.

Tiny Tina’s Wonderlands

1:02 Tiny Tina's Wonderlands zeigt die brutalen Endgame-Dungeons

Das 2022 erschienene Tiny Tina’s Wonderlands ist ein Spin-off der Borderlands-Reihe, in dem wir an einem von Tiny Tina geleiteten Tabletop-Rollenspiel teilnehmen und in eine Fantasy-Welt geschickt werden, die stark an Dungeon & Dragons erinnert. Auch wenn wir hier nun Zauber statt Granaten verwenden, bleibt das Shooter-Gameplay nah am Original. Von Boderlands 3 hebt sich Tiny Tina’s Wonderlands vor allem durch seine neuen, abwechslungsreichen Schauplätze und durch die vielen verrückten Einfälle Tinas ab. Neben der Standard-Version könnt ihr auch die Chaotic Great Edition inklusive Season Pass, Optimierungen für die PS5 und zusätzlichen Ingame-Gegenständen günstiger bekommen.

Mafia Trilogy

14:06 Mafia: Definitive Edition - Testvideo zum grandiosen Remake

Mit der Mafia Trilogy bekommt ihr alle drei Teile des Gangsterepos, und zwar jeweils in der technisch verbesserten Definitive Edition. Vor allem bei Teil 1 ist der Unterschied enorm, hier handelt es sich um ein komplettes Remake auf neuer technischer Grundlage. Inhaltlich ändert das aber wenig, was bedeutet, dass die ersten beiden Mafia-Teile im Vergleich zu heutigen Open-World-Spielen deutliche weniger Nebentätigkeiten und Sammelaufgaben bieten. Die stimmungsvollen Spielwelten sind hier keine Sandbox-Spielplätze, sondern eher Kulisse für die packenden Geschichten. Der deutlich jüngere dritte Teil ist mit seiner Eroberung von Distrikten näher an heutigen Konventionen, legt aber trotzdem noch Wert auf seine Story.

Sid Meier’s Civilization 6

4:27 Civilization 6 - April-Update bringt drei neue Einheiten & erfüllt Fan-Wunsch

Wenn ihr mal wieder Lust habt, euch lange in ein Rundenstrategiespiel zu vertiefen, bekommt ihr mit Civilization 6, das jetzt nur noch 5,99€ kostet, eine Menge Spielzeit für euer Geld. Wie immer führt ihr hier ein Volk über mehrere Epochen hinweg von seinen bescheidenen Anfängen bis zur Vorherrschaft über die Welt. Dabei müsst ihr nicht zwangsweise auf ein starkes Militär setzten, sondern könnt euch auch durch Wissenschaft, Kultur und geschickte Diplomatie durchsetzen. Falls euch das Hauptspiel noch nicht genug Komplexität bietet, könnt ihr euch zusätzlich das Civ 6 Anthology Upgrade Bundle mit allen Add-Ons und sechs DLC-Paketen holen, und zwar für 19,99€ statt 49,99€.