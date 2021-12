PS4-Spiel nur 0,99 € im PS Store - Diesen Mystery-Hit gibt's jetzt fast geschenkt

Ihr sucht noch nach günstigen und guten Spielen, die ihr zwischen Weihnachten und Neujahr zocken könnt? Dann findet ihr im PS Store im Rahmen der "Januar-Angebote" aktuell den passenden Kandidaten dafür.



Um dieses Spiel geht's:

Oxenfree für PS4 - 0,99 Euro (vorher 9,99 Euro, 90% Rabatt)

Dabei ist es ganz egal, ob ihr ein PS Plus-Abo besitzt oder nicht. Oxenfree wird noch bis zum 20. Januar 2022 für 99 Cent angeboten. Und wer den Mystery-Titel noch nicht kennt, sollte jetzt mal die Lauscher spitzen.

Darum solltet ihr Oxenfree spielen

Hier könnt ihr euch zunächst einmal den Trailer zu Oxenfree ansehen:

Genre: Adventure, Mystery

Adventure, Mystery Metacritic: 79 (Wertung für PS4)

79 (Wertung für PS4) GamePro-Wertung: 78

Darum geht's: Im malerischen 2D-Adventure schlüpft ihr in die Rolle der rebellischen Teenagerin Alex, die gemeinsam mit ihrem Stiefbruder Jonas und weiteren Freunden auf einer einsamen Insel feiern möchte. Natürlich verläuft der Partyausflug nicht so wie geplant. Die Gruppe öffnet versehentlich einen Riss in die Geisterwelt und steht nun vor der Aufgabe, das Mysterium rund um die geheimnisvolle Insel zu lüften.

Das Besondere an Oxenfree sind zweifelsohne die authentisch geschriebenen und komplett vertonten Dialoge. Während wir die Insel erforschen, quatschen wir ständig mit Alex' Freunden und Freundinnen, bauen Beziehungen zu ihnen auf und lernen sie so näher kennen. Unsere Antwort-Optionen werden dabei meist nur für wenige Augenblicke eingeblendet. So können wir ihnen wahlweise sarkastisch, freundlich oder einfach nur patzig begegnen, und klicken wir nicht schnell genug eine davon an, schweigt Alex.

Komplizierte Kämpfe oder allzu knifflige Rätsel hat Oxenfree übrigens nicht parat. Hier stehen die Charaktere und ihre Beziehungen zueinander im Fokus, verwoben in einer spannenden Mystery-Geistergeschichte.

Mehr Infos zum Spiel lest ihr im GamePro-Test zu Oxenfree.

PS Plus im Januar 2022 - Ankündigung der Gratis-Spiele erfolgt bald

Für PlayStation-Spieler*innen ebenfalls interessant: Die offizielle Enthüllung der PS Plus-Spiele des Januar 2022-Aufgebots erfolgt in wenigen Tagen, genauer kommenden Mittwoch. Auf GamePro.de findet ihr wie gewohnt pünktlich alle Infos dazu.

Wie bereits in den Monaten zuvor wurden die Gratis-Spiele des neuen PS Plus-Lineups bereits geleakt.

Holt ihr euch das Oxenfree?