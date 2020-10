Im PlayStation Store gibt es jetzt The Last of Us Part II im Wochenendangebot. Der PS4-exklusive AAA-Hit, der erst im Juni erschienen ist, ist um 29 Prozent reduziert und kostet damit nur noch 49,69 Euro statt 69,99 Euro. Der Deal läuft noch bis Montag. Hier kommt ihr zum Angebot:

PlayStation Store: The Last of Us 2 jetzt statt 69,99€ für 49,69€

Wie gut ist The Last of Us 2?

Der Kritikerliebling: The Last of Us Part II ist einer der großen Kritikerlieblinge des Jahres. Auf Opencritic hat das Actionspiel eine Durchschnittswertung von 93 Punkten erreicht, im großen Test auf GamePro haben wir sogar 97 Punkte vergeben. Das liegt nicht zuletzt an der schonungslosen und hervorragend inszenierten Geschichte über den Preis der Rache. Um eine typische Fortsetzung handelt es sich dabei übrigens nicht. Zwar spielen wir lange Zeit Ellie und sehen auch Joel wieder, wir übernehmen aber auch die Kontrolle über neue Charaktere.

Mehr Freiheit: Was das Gameplay angeht, bietet The Last of Us 2 mit Schleichen, Schießen, Erkundung und Crafting im Grunde dieselben Elemente wie der Vorgänger. Deutlich verändert hat sich allerdings das Leveldesign. Statt recht linearen Levels gibt es nun oftmals weite, offene Areale, in denen wir uns frei bewegen dürfen, um nach wichtigen Ressourcen zu suchen oder einfach nur die dichte Atmosphäre des Spiels zu genießen, die durch die vielen kleinen Details erzeugt wird.

Technisch brilliant: Außerdem hat sich natürlich technisch viel im Vergleich zum ursprünglich für die PS3 erschienenen Vorgänger getan. Gerade die Dialoge profitieren enorm von den lebensechten Animationen. Aber auch die Landschaften und sogar die kargen Ruinen kommen dank der detaillierten Licht-, Staub- und Wettereffekte hervorragend zur Geltung. Löblich erwähnen sollte man außerdem die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten, die kaum einen Wunsch offen lassen.

Gebrochene Herzen: Trotz allen Lobs waren übrigens nicht alle Fans mit The Last of Us 2 rundum glücklich. Das hängt damit zusammen, dass die Story-Autoren keine Gnade mit den Charakteren aus Teil 1 zeigen. Man kann das als mutige Entscheidung betrachten, aber wenn ihr bestimmte Figuren liebgewonnen habt, müsst ihr euch darauf einstellen, dass euch möglicherweise das Herz gebrochen wird.

PlayStation Store: The Last of Us 2 jetzt statt 69,99€ für 49,69€