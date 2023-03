Riesiger PS Store Sale: Frühlingsangebote mit über 1000 Spielen für PS5 & PS4 gestartet!

In den Frühlingsangeboten des PS Store bekommt ihr jetzt tausende günstige Deals für PS5 und PS4.

Der PlayStation Store hat heute mit den Frühlingsangeboten einen riesigen neuen PSN Sale gestartet. Insgesamt gibt es 2373 Sonderangebote für PS5 und PS4, darunter rund 1700 Spiele-Vollversionen. Die Deals, unter denen sich auch so einige große AAA-Spiele befinden, laufen noch bis 1 Uhr morgens am 13. April. In diesem Artikel präsentieren wir euch zehn der Highlights. Falls ihr euch eigenhändig durch die lange Liste der Deals wühlen möchtet, braucht ihr nur diesem Link zu folgen:

FIFA 23

4:27 FIFA 23 - Neuer Trailer stellt alle Neuerungen des WM-Updates vor

FIFA 23 bekommt ihr entweder in der PS4-Version für 20,99€ oder in der PS5-Version für 31,99€. Das womöglich letzte Fußballspiel von EA mit FIFA im Namen (das nächste Spiel soll „EA Sports FC“ heißen) bietet keine großen Unterschiede zum Vorgänger, aber durchaus einige kleinere Verbesserungen wie zum Beispiel überarbeitete Standardsituationen. Leider ist der Story-Modus rausgeflogen, trotzdem bekommt ihr natürlich noch immer ein umfangreiches Paket mit Karriere- und verschiedensten Multiplayer-Modi. Inzwischen ist auch die WM dabei, die zum Release noch nicht enthalten war. Wenn ihr euren Lieblingsverein mit Originalspielern und aktuellen Lizenzen zum Sieg führen wollt, habt ihr zudem ohnehin keine andere Wahl.

Kena: Bridge of Spirits

14:16 Wunderschön und richtig gut: Unser Testvideo zu Kena Bridge of Spirits

Kena: Bridge of Spirits kostet für PS4 und PS5 aktuell weniger als die Hälfte. Das Action-Adventure verzaubert schon auf den ersten Blick durch seinen niedlichen, farbenfrohen Look im Stile eines Animationsfilms. Die Geschichte hat trotzdem ernste Untertöne: Kenas Aufgabe besteht nämlich darin, den Seelen der Toten zur Ruhe zu verhelfen. Dabei wird sie von kleinen, kugelförmigen Wesen namens Rot unterstützt, die ihr sowohl bei der Lösung der Rätsel als auch in den Kämpfen beistehen, indem sie Kena besondere Fähigkeiten verleihen oder Ablenkungsmanöver starten. Vor allem die Bosskämpfe können übrigens ziemlich fordernd sein, Kena ist also keineswegs ein anspruchsloses Spiel.

Far Cry 6

2:29 Far Cry 6: Neues Gameplay zeigt Kill-Methoden: Panzer, Flammenwerfer, Sniper und ein Huhn

Far Cry 6 bekommt ihr für nur 17,49€, das ist der bislang günstigste Preis im PlayStation Store. Der Open World Shooter führt euch auf einen Inselstaat, auf dem ihr euch mit einem von Giancarlo Esposito gespielten Diktator anlegt. Trotzt eindrucksvoller Inszenierung ist die Story eher nebensächlich, das typische Far-Cry-Gameplay steht im Vordergrund. Abermals geht es darum, mit einer großen Auswahl an Waffen und Fahrzeugen feindliche Stützpunkte zu erobern und Missionen zu erledigen, wobei wir eine Menge Freiraum für spielerische Experimente haben. Außerdem gibt es wie üblich vielfältige Nebenaktivitäten, die diesmal von Autorennen bis zum Hahnenkampf reichen.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

12:55 Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Ein Muss zum PS5-Launch

Im Spin-off zum Open-World-Hit Marvel’s Spider-Man spielen wir nicht Peter Parker, sondern übernehmen als Miles Morales gewissermaßen dessen Urlaubsvertretung. Miles bringt spektakuläre neue Fähigkeiten mit ins Spiel, zum Beispiels Elektroangriffe und kurzzeitige Unsichtbarkeit. Dadurch stehen uns ganz neue spielerische Möglichkeiten offen. Auch technisch hat sich einiges getan: Sogar auf der PS4 sieht das Spin-off nochmal etwas hübscher aus als das Original. Auf PS5 könnt ihr zudem selbst aus großer Entfernung kleineste Details sehen und euch zwischen realistischen Spiegelungen durch Raytracing oder flüssigen 60 fps entscheiden.

Diablo 2 Resurrected

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher, aber es hätte so viel mehr sein können!

Diablo 2 Resurrected ist ein Remake, das den Action-RPG-Klassiker auf den aktuellen Stand der Technik hebt, ohne allerdings etwas an der isometrischen Perspektive oder am spielerischen Kern zu ändern. Nach wie vor erforschen wir finstere Dungeons und schnetzeln uns dabei durch Horden von Monstern. Die hohe Langzeitmotivation kommt dabei vor allem durch die Suche nach immer besserer Ausrüstung und das Aufleveln unseres Charakters zustande. Da die umfangreiche Erweiterung Lord of Destruction ebenfalls enthalten ist, stehen insgesamt sieben verschiedene Charakterklassen zur Wahl, die allesamt über ihre ganz eigenen Fähigkeiten verfügen und sich sehr unterschiedlich spielen.

Gotham Knights

11:36 Gotham Knights - Test-Video zum Open-World-Actionspiel

In dem Ende 2022 erschienenen Open-World-Actionspiel Gotham Knights spielen wir mit Batgirl, Robin, Red Hood und Nightwing ausnahmsweise mal Helden aus der zweiten Reihe. Nachdem Batman gestorben ist, müssen seine vier Sidekicks nämlich zusammen ihr Bestes geben, um ihn zu ersetzen und in Gotham City für Recht und Ordnung zu sorgen. Das Kampfsystem ähnelt dem der Batman-Arkham-Reihe, wobei die verschiedenen Spezialfähigkeiten der vier Charaktere für zusätzliche Abwechslung sorgen. An ein Meisterwerk wie Batman: Arkham City kommt Gotham Knights zwar trotzdem nicht heran. Zum stark reduzierten Sale-Preis ist es aber für Batman-Fans allemal einen Blick wert, auch wenn der dunkle Ritter selbst durch Abwesenheit glänzt.

Need for Speed Unbound

3:16 Need for Speed Unbound - Gameplay-Trailer zeigt Rennen in der offenen Welt

Wie bei den Vorgängern handelt es sich auch bei Need for Speed Unbound eher um einen spaßigen Arcade Racer als um eine realistische Simulation. Trotzdem vermittelt das Open-World-Rennspiel ein hervorragendes Fahrgefühl und verfügt wie schon Need for Speed Heat über eine deutliche bessere KI im Vergleich zu älteren Teilen der Reihe. Ein großer Pluspunkt ist zudem das motivierende Fortschrittssystem mit zahlreichen Tuning-Möglichkeiten. Auch die Polizei-Verfolgungsjagden sind sehr spannend geraten, wenngleich die Cops uns bisweilen etwas hartnäckiger verfolgen, als wir uns das wünschen würden. Die Story ist hingegen wie üblich kein Meisterwerk und auch der neue Comic-Stil ist eher Geschmackssache.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

0 LEGO Star Wars erfindet sich neu - Skywalker Saga in 8 Min

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga ist schon deshalb, weil sie euch alle drei Star-Wars-Trilogien in beliebiger Reihenfolge nachspielen lässt, ein Muss für alle Star-Wars-Fans. Das gilt umso mehr, als die Vorlage mit vielen liebevollen Details und natürlich mit dem LEGO-typischen Humor umgesetzt wurde. Das Spiel stellt aber auch einen deutlichen Fortschritt für die LEGO-Reihe dar, einerseits durch die verbesserte Grafik, andererseits aber auch spielerisch durch das neue Kombo-System, das die Kämpfe viel spannender macht. Außerdem sorgen die spektakulären Weltraumschlachten für zusätzliche Abwechslung in der üblichen Mischung aus Action, Erkundung und kleinen Rätseln.

Dying Light 2: Stay Human

3:04 Dying Light 2: Trailer zeigt viel Gameplay und noch mehr Story

Das Open-World-Zombiespiel Dying Light 2: Stay Human gibt’s im PSN Sale zum halben Preis. Von anderen Vertretern seines Genres hebt es sich nicht zuletzt durch seine tolle Parcours-Mechanik ab, durch die wir in halsbrecherischer Geschwindigkeit über die Dächer der von Untoten verseuchten Stadt hetzen. Um diese Möglichkeit voll ausnutzen zu können, müssen wir allerdings erst mal einige Fähigkeiten in dem umfangreichen Fortschrittssystem freischalten. Für zusätzliche Spannung sorgen die Tag-Nacht-Wechsel: Während wir tagsüber mit relativ geringer Gefahr die Spielwelt erforschen können, wird Dying Light 2 nachts zu einem Horrorspiel, weil die Zombies dann deutlich stärker sind.

Disney Dreamlight Valley

1:43 Disney Dreamlight Valley: Trailer stellt das Winter-Update mit Toy Story vor

Disney Dreamlight Valley ist eine Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing oder Stardew Valley, allerdings mit berühmten Disney- und Pixar-Charakteren, von Micky über Donald Duck bis hin zu Wall-E. Seit dem Winter-Update sind auch Figuren aus Toy Story dabei, im April sollen Charaktere aus Der König der Löwen dazustoßen. Unsere Aufgabe ist es, im verwahrlosten Dreamlight Valley für Ordnung zu sorgen und unser eigenes Disney-Traumdorf zu erschaffen, wozu wir eine Menge Möglichkeiten von der Innenarchitektur bis hin zur Landschaftsgestaltung haben. Außerdem müssen wir uns auf Abenteuer in anderen Regionen begeben, um weitere Charaktere aus den Klauen berühmter Bösewicht zu befreien und bei uns anzusiedeln.