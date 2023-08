Bis zu 90% Rabatt: PS Store-Sale mit 2000 Angeboten für PS4 und PS5 gestartet - Das sind die Highlights

Im PS Store ist ein neuer Sale mit knapp 2000 Angeboten gestartet.

Falls euch vor den heiß erwarteten Veröffentlichungen von Baldur's Gate 3 auf PS5 und Armored Core 6 (auf sämtlichen Plattformen) langweilig ist, dürfte euch der neue Sale im PS Store mit knapp 2000 Angeboten interessieren. Wir haben geschaut, welche sich besonders lohnen und stellen euch wie gewohnt die Highlights genauer vor.

Gute Angebote aus dem PS Store Sale

Wie lange läuft der Sale? Die Angebote könnt ihr euch bis zum 31. August um 00:59 Uhr sichern.

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Ihr könnt den Store aber auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen.

Sale-Empfehlungen der Redaktion

Diablo Prime Evil Collection

18:28 Unser Testvideo zu Diablo 2 Resurrected

Preis: 19,79 Euro statt 59,99 Euro

19,79 Euro statt 59,99 Euro Rabatt: 67 Prozent

67 Prozent Genre: Action-Rollenspiel

Seid ihr unzufrieden mit Diablo 4 und der jüngst gestarteten ersten Season, bekommt ihr aktuell das überaus gelungene Remaster von Diablo 2 und Diablo 3 im Bundle zu einem fairen Kurs von unter 20 Euro.

Speziell der Blick in Diablo 3 könnte sich für euch lohnen. Hier startet bald Season 29, die als letzte frische Inhalte bietet, die auch noch richtig gut klingen. Mehr dazu erfahrt ihr bei unseren Kollegen von GameStar:

Mehr zum Thema Von der neuen Diablo 3-Season könnte sich Diablo 4 eine Scheibe abschneiden von Tristan Gudenrath

Kingdom Come: Deliverance

12:57 Unser Testvideo zu Kingdom Come: Deliverance.

Preis: 5,99 Euro statt 29,99 Euro

5,99 Euro statt 29,99 Euro Rabatt: 80 Prozent

80 Prozent Genre: Rollenspiel

Ihr wollt ein möglichst realitätsnahes Mittelalter-Rollenspiel samt stimmiger Open World, das euch nicht andauern mit Questmarkern überhäuft und habt Kingdom Come: Deliverance noch nicht gezockt, dann könnt ihr euch das Spiel jetzt zu einem richtig tollen Preis sichern.

Der Ausflug ins Königreich Böhmen hat es sogar in unsere Liste der besten Spielwelten geschafft, die wir nie wieder vergessen werden:

Mehr zum Thema Die 51 besten Open Worlds: Spielwelten, die wir nie vergessen werden von Redaktion GamePro

Spyro + Crash Bandicoot-Bundle

5:22 Unser Testvideo zur Spyro Reignited Trilogy.

Preis: 24,49 Euro statt 69,99 Euro

24,49 Euro statt 69,99 Euro Rabatt: 65 Prozent

65 Prozent Genre: 3D-Jump&Runs

Ihr merkt schon, Sony hat im Sale ein paar richtig gute Bundles geschnürt. Neben dem Hazelight-Bundle (It Takes Two und A Way Out), können wir euch vor allem den Remake-Doppelpack bestehens aus der Spyro Reignited Trilogy und der Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy zum Preis von unter 25 Euro nur ans Herz legen – vorausgesetzt natürlich, ihr mögt Jump&Runs.

Natürlich gibt es im PS Store noch weitere Angebote, die sich je nach eurem Geschmack für euch lohnen könnten. Habt ihr selbst noch ein cooles Angebot gesehen, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare.