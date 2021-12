Die 51 besten Open Worlds: Spielwelten, die wir nie vergessen werden

Offene Spielwelten sind heutzutage weit über den Trend-Status hinaus, sondern haben sich fest in Videospielen etabliert. Egal ob Action-Adventure, Rollen- oder Rennspiel: Egal in welchem Genre findet man Open Worlds, die erkundet werden wollen. Doch welche dieser Spielwelten sind die besten? Diese Frage haben wir uns in der GamePro-Redaktion gestellt und in stundenlangen Diskussionen unsere insgesamt 51 liebsten Open Worlds gekürt.



Wichtig: Hierbei handelt es sich ausdrücklich um eine rein subjektive Liste, spiegelt also die Meinung unserer Redaktion wider. Natürlich könnt ihr andere Meinungen bezüglich des Rankings haben und wir sind gespannt, welches eure liebsten Open Worlds sind. Schreibt uns in die Kommentare!

Inhaltsverzeichnis:

51 - Kanada (The Long Dark)

Systeme: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Genre: Adventure

Adventure Release-Jahr: 2014

Rae: The Long Dark ist eines dieser Survival-Spiele, in denen ich immer wieder sterbe, weil ich von der wunderschönen Welt abgelenkt die Zeit – und den Survival-Aspekt – vergesse und ein tragisches Ende finde. Zwar wirkt es im ersten Moment vielleicht wie ein nie enden wollender Winterlevel, in dem alles in eine tiefe, erdrückende Schneeschicht getaucht wird, gerade das macht The Long Dark aber so faszinierend: die Hingabe zu einem einzigem Biom und dieses möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Diese trügerische Schönheit in einem ganz eigenen Stil sorgt dafür, dass die Kälte und Bedrohung der erbarmungslosen Welt noch eindringlicher wirken und das postapokalyptische Kanada so unvergesslich wird.

50 - Bergwelt (A Short Hike)

Systeme: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Genre: Adventure

Adventure Release-Jahr: 2019

Dennis: A Short Hike ist eines dieser Spiele, von dem wohl nur ganz wenige von euch gehört, geschweige denn das kleine Vogel-Abenteuer selbst gespielt haben. Daher solltet ihr das, wenn ihr ein Spiel wollt, das euch für einen schmalen Taler zwei Stunden ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ob ihr nämlich mit dem kleinen Flattermann über die bunte Berglandschaft fliegt, eine Runde mit dem Ruderboot dreht oder mitten im Schnee ein kleines Lagerfeuer entfacht, dank der kindlichen Optik und dem schönen Zeichenstil hat man direkt gute Laune. A Short Hike beweist auch, dass eine offene Spielwelt nicht riesig sein muss, um uns zu faszinieren.

49 - Goldene Insel (Immortals: Fenyx Rising)

Systeme: PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC

PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release-Jahr: 2020

Tobi: Die Goldene Insel in Immortals: Fenyx Rising hat etwas von einem Themenpark, denn hier tummeln sich vier große unterschiedliche Gebiete auf überschaubarem Raum. Jeder Bereich untersteht dabei einem der mythologischen Götter: In Aphrodites Tal gibt es etwa lauschige Wasserfälle und grüne Wiesen, während in Ares Höhle des Krieges staubige Ödnis und Erdtöne dominieren. Das alles zu erkunden macht einen Heidenspaß, vor allem dank des agilen Helden, der an fast allem emporklettern und oben angekommen dann die tolle Weitsicht genießen kann. Eine echte Überraschungs-Open World, bei der es dank zahlreicher Nebenaufgaben nur zu leicht ist, vom eigentlich geplanten Weg abzukommen.

48 - Community-Welten (Minecraft)

Systeme: PS4, Xbox One, Switch, PS3, Xbox 360, Wii U

PS4, Xbox One, Switch, PS3, Xbox 360, Wii U Genre: Sandbox-Spiel

Sandbox-Spiel Release-Jahr: 2009

Hannes: Wenn du einer kreativen Community so viele Möglichkeiten gibst, wie es Minecraft von Anfang an getan hat, können die Ergebnisse absolut atemberaubend werden. Klar, es gibt unzählige Server, auf denen nur halbherzig gezimmerte Hütten und einfallslose Burgen existieren - aber es gibt noch so viel mehr. Ganze Städte und fiktive Welten (bspw. Mittelerde) werden mit großer Detailverliebtheit nachgebaut. Manche Welten wachsen über Jahre hinweg und werden dadurch immer komplexer und einfallsreicher. Egal ob fliegende Königreiche, schauderhafte Herrenhäuser oder Steampunk-Städte auf den Rücken riesiger Schildkröten. In Minecraft ist alles möglich.

47 - Inselwelt (Super 3D World + Bowser's Fury)

Systeme: Switch

Switch Genre: Jump&Run

Jump&Run Release-Jahr: 2021

Hannes: Klar, in die 3D-Welt hat es Super Mario schon Mitte der 1990er Jahre geschafft. Doch erst mit Super Mario Odyssey wurden die Level etwas weitläufiger. Wie die Open World-Zukunft von Nintendos Maskottchen aussehen könnte, zeigt uns Bowser’s Fury, die spielbare Erweiterung, die der Switch-Neuauflage von Super Mario 3D World beilag. Statt in begrenzten Arealen nach Geheimnissen zu suchen, können wir uns hier frei bewegen und erleben eine neue Art von Entdeckungsdrang, den es bei Super Mario so bislang noch nicht gab. Das ermöglicht ganz neue Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben und aus legendären Jump&Run-Marke noch mehr spielerische Finesse herauszukitzeln.

46 - Vvardenfell (The Elder Scrolls 3: Morrowind)

Systeme: Xbox, PC

Xbox, PC Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release-Jahr: 2002

Hannes: The Elder Scrolls-Spiele sind gigantisch und oft können die Spielwelt schlicht durch ihre Größe beeindrucken. So auch die Insel Vvardenfell aus The Elder Scrolls 3: Morrowind - allerdings hat das Abenteuer in der Heimat der Dunkelelfen noch viel mehr zu bieten. Anders als beispielsweise Oblivion und Skyrim, die jeweils auf eher klassische Fantasy beziehungsweise nordische Wikinger-Welten setzen, ist die Welt von Morrowind wirklich einzigartig und gilt bis heute als der Liebling unter den Fans.

Riesige insektenartige Schlickschreiter, die Schnellreisen anbieten, meterhohe Pilz-Türme, in denen sich Magier verstecken und zahllose Dwemer-Ruinen, in denen die wild gewordenen Maschinen des untergegangenen Zwergen-Volks ihr Unwesen treiben - davon in Zukunft gern wieder mehr, liebes Bethesda.

45 - Midens (Sable)

Systeme: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Genre: Adventure

Adventure Release-Jahr: 2021

Hannes: Was das reine Design angeht, so wirkt Midens - die Spielwelt aus Sable - nicht sonderlich außergewöhnlich. Eine weitläufige Wüste mit versteckten Höhlen, erklimmbaren Felsen und vereinzelten Ruinen. Es ist aber das einzigartige Art Design des Spiels, das Midens aus der Masse hervorstechen lässt. Mit dem schwebenden Bike über die Dünen zu rasen, wirkt einfach anders, wenn alles danach aussieht, als wäre es direkt den Comic-Werken des französischen Künstlers Jean Giraud entsprungen. Der besondere Grafikstil sorgt für satte, kräftige Farben und klare Konturen, hebt sich dabei aber dennoch vom bekannten Cel-Shading-Look ab - unvergleichlich schön.

44 - Yara (Far Cry 6)

Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC Genre: Shooter

Shooter Release-Jahr: 2021

Annika: Far Cry 6 bietet jetzt keine High-End Tropenwelt, die mich ununterbrochen zum Staunen bringt. Genug hübsche Fleckchen für Postkartenmotive hat Yara mit seinen Stränden und Dschungelgebieten aber trotzdem zu bieten. Oben drauf ein paar spanische Sprüche der NPCs und lateinamerikanische Musik im Radio, und das Fernweh meldet sich lautstark. Ich sag nur: Livin’ La Vida Loca und Ricky Martin! Gut, Yara selbst wäre mit seinem Guerillakrieg vielleicht nicht der ideale Urlaubsort, aber das kubanische Flair wurde wirklich gut getroffen

43 - Hope County (Far Cry 5)

Systeme: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Genre: Shooter

Shooter Release-Jahr: 2018

Annika: Schneebedeckte Berge, dichte Wälder, Hütten am See und kleine Farmen - Mal abgesehen von den religiösen Fanatikern lädt Hope County förmlich zum entspannten Wanderausflug ein. Der fiktive Bezirk im US-amerikanischen Bundesstaat Montana beeindruckt aber nicht nur mit seiner Umgebung, sondern auch mit Lichteffekten, Musik und vielen kulturellen Details, die das Country-Flair so schön stimmig machen. Die Open World von Far Cry 5 bietet damit zwar weit weniger Abwechslung zum heimischen Mitteleuropa wie beispielsweise das tropische Yara aus Far Cry 6, versprüht aber dennoch seinen ganze eigenen Charme. Ich habe mich zumindest wieder ruckzuck wie auf meiner echten Tour durch den Norden der USA gefühlt.

42 - Königreich Böhmen (Kingdome Come: Deliverance)

Systeme: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release-Jahr: 2018

Dennis: Ein geerdetes, realitätsnahes Mittelalter-Setting, das mit einer glaubhaften Open World daherkommt: Eine solche Kombination finden wir in kaum einem anderen Videospiel. Ob wir durch dichte grüne Wälder oder großflächige Blumenwiesen laufen, in einem kleinen Dorf Rast machen oder eine imposante Burganlage besuchen: Kingdom Come: Deliverance fühlt sich echt und glaubhaft an, was auch daran liegt, da sich Entwickler Warhorse Studios penibel am echten Böhmen orientiert haben. Die Welt, wie sie im Spiel abgebildet wird, könnte daher auch im echten Leben existieren. Hinzu kommt, dass uns Kingdom Come nicht mit Quest-Markern und HUD-Elementen zuschüttet, und wir so nicht alle fünf Schritte realisieren, dass wir uns in einem Spiel befinden.

41 - Sonnensystem der Nomai (Outer Wilds)

Systeme: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release-Jahr: 2019

Hannes: Open Worlds können sehr unterschiedlich aussehen. Mal erkunden wir realistische Städte, mal erklimmen wir Berge in seltsamen Fantasy-Welten - und doch funktionieren diese Spielwelten oft nach einem ähnlichen Prinzip. Bei Outer Wilds weht der Wind aber anders, denn hier gibt es nicht nur ein ganzes Sonnensystem in der Schwerelosigkeit zu erkunden, die Planeten sind auch im steten Wandel.

Um die Welt von Outer Wilds zu erkunden, brauchen wir Informationen und das richtige Timing. Innerhalb einer Zeitschleife müssen wir am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein, um die Geschichte voranzubringen - und wer kann schon ahnen, dass beispielsweise auch Ebbe und Flut eine Rolle spielen könnten? Dieser Ansatz fügt der recht kompakten Welt verschiedene Ebenen hinzu, die wir erst nach und nach erkennen und erschließen - das fühlt sich nicht echten Entdeckungen an.

40 - Rivellon (Divinity: Original Sin 2)

Systeme: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release-Jahr: 2017

Hannes: Ja, die Fantasy-Welt Rivellon aus Divinity: Original Sin 2 bedient so einige Klischees. Falls ihr eine ungefähre Vorstellung habt, wie eine Welt voller Magier, Orks, Trollen und Söldner aussieht, kommt ihr Rivellon schon sehr nahe. Das ändert aber rein gar nichts an der Tatsache, wie schön und wundersam komplex die Spielwelt gestaltet ist. In jedem kleinen Örtchen, auf jeder kleinen Lichtung und in jeder versteckten Höhle finden wir neue Quests, Geschichten und Abenteuer - und das vermittelt eine extrem dichte Atmosphäre.

Rivellon wirkt lebendig und zwar nicht, weil hier Tiere und NPCs ihren Tagesablauf folgen (das kommt noch hinzu), sondern weil sich die Welt stets durchdacht ausgearbeitet anfühlt. Ganz egal, ob wir gerade der Hauptstory folgen und einfach dem sprechenden Pilz zuhören, den wir nur zufällig dank einer ausgewählten Fähigkeit verstehen können.

39 - Afghanistan (Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain)

Systeme: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Genre: Action

Action Release-Jahr: 2015

Hannes: Für den bislang letzten Hauptableger der Metal Gear-Reihe hatte sich Kojima erneut ein weltpolitisches Setting ausgesucht. Mit dem Afghanistan der 1980er Jahre agieren wir mitten in der sowjetischen Intervention, die nach einem fingierten Militärputsch in Konflikte mit den Mudschahidin mündeten. Diesem düsteren Szenario, das die afghanische Gesellschaft bis heute beeinflusst, stehen die wunderschönen Gebirgslandschaften Afghanistans gegenüber.

In Kombination mit dem eher trockenen Klima bekommen wir eine - für Videospiele eher ungewöhnliche - Spielwelt geboten, die vor allem durch ihre Kargheit auffällt. Das schmälert aber nicht die afghanische Landschaft, sondern unterstreicht viel eher ihre rustikale Schönheit. Garniert mit dem bitteren Beigeschmack, dass dieses Land über Jahrzehnte hinweg in Mitleidenschaft gezogen wurde.

38 - Australien (Forza Horizon 3)

Systeme: Xbox One, PC

Xbox One, PC Genre: Rennspiel

Rennspiel Release-Jahr: 2018

Dennis: Entwickler Playground Games basteln für jedes ihrer Forza Horizon-Spiele optisch beeindruckende Spielwelten. Ob Mexiko im neuesten Ableger oder Großbritannien im Vorgänger. Mein persönlicher Favorit ist jedoch Australien aus Forza Horizon 3, was vielleicht auch daran liegt, dass das Land der Kängurus und Koalas (und unfassbar freundlichen Menschen) seit meinem ersten Abstecher 1999 einen besonderen Platz im Herzen hat. Mit Offroad-Fahrzeugen geht es durchs Outback, mit der Nobelkarre durch die Hochhausschluchten von Surfers Paradies und für die kleine Abkühlung zwischendurch wird der Strandbuggy ins kühle Nass geschickt. Da kommt Urlaubsstimmung auf!

37 - Viktorianisches London (Assassin's Creed Syndicate)

Systeme: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release-Jahr: 2015

Linda: Assassin’s Creed Syndicate spielt nicht nur im trubeligen und fantastischen London, sondern auch einer der spannendsten Epochen der Menschheitsgeschichte. Als Evie und Jacob verschlägt es mich ins viktorianische Zeitalter, das Ubisoft hier wirklich gut umgesetzt hat. London ist dreckig, düster und gleichzeitig malerisch schön. Ich klettere auf den Big Ben und beobachte vorbeifahrende Kutschen von oben.

Ich springe auf der Themse von Schiff zu Schiff, während sich am Horizont prächtige Bauwerke und rauchende Schornsteine auftürmen. So werde ich eins mit der Stadt, sauge ihre Lebendigkeit auf, kann sie fühlen und fast schon riechen (naja, wobei letzteres sicherlich nicht so angenehm wäre).

36 - New Bordeaux (Mafia 3)

Systeme: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Genre: Action

Action Release-Jahr: 2016

Hannes: Wenn es um die Open World-Nachbildungen realer Ort geht, ist es immer besonders interessant, wenn zeitgleich auch eine spezifische Ära in der Geschichte dieser Städte aufgegriffen wird. New Bordeaux ist das Setting von Mafia 3 und eine fiktive Version von New Orleans gegen Ende der 1960er Jahre - also einer Zeit, in der gesellschaftlicher Wandel auf der Tagesordnung stand.

Das Südstaaten-Flair von New Bordeaux sorgte für frischen Wind und bot nicht mehr die unterkühlte Atmosphäre eines New Yorks. Stattdessen wirkt die Stadt wie ein Sumpf verschiedener Kulturen, Lebensstile und Musikeinflüsse. Allein für das Gefühl, in diese besondere Zeit eintauchen zu können, lohnt sich jeder Besuch von New Bordeaux.

35 - Zufallsgenerierte Welt (Don't Starve)

Systeme: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Genre: Action/Survival

Action/Survival Release-Jahr: 2013

Rae: Die Welt von Don’t Starve (Together) lebt vor allem durch ihren Zufallsfaktor sowie ihren markanten Stil, der in der Vergangenheit schon oft mit Tim Burton verglichen wurde. Er ist düster, kritzelig und einzigartig. Ihn mit Burton zu vergleichen wird Don’t Starve nicht gerecht. Alles in dieser Welt will uns töten und der titelgebende Hunger, der uns plagt, ist manchmal das kleinste Problem. Gerade diese Gefahr, die von der schrulligen, finsteren Welt ausgeht, macht sie aber auch so besonders und verlockt dazu, jeden noch so kleinen Winkel zu erkunden. Selbst nach unzähligen Stunden lassen sich in der Welt von Don’t Starve und seiner Erweiterungen immer wieder neue Details entdecken, was dafür sorgt, dass ich immer und immer wieder zurück gelockt werde.

34 - Kamurocho (Yakuza)

Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PS3, Wii U, PS2

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PS3, Wii U, PS2 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release-Jahr: 2005

Hannes: Die Yakuza-Reihe wurde viele Jahre lang fälschlicherweise oft als eine Art japanisches GTA bezeichnet - dabei könnten die beiden Franchises unterschiedlicher kaum sein. Das gilt auch für die Spielwelten, denn den gigantischen Metropolen aus GTA 5, GTA 4 und Co. steht das kleine, gemütliche und deshalb auch so authentische Kamurocho gegenüber.

Nur aus ein paar Straßenzügen bestehend, konzentriert sich Kamurocho auf eine extrem dichte Atmosphäre voller Neon-Schilder, abgestellter Fahrräder, jeder Menge Passanten und Abfall in der Gosse. Besonders interessant ist zudem, dass Kamurocho über die Jahre in verschiedenen Yakuza-Ablegern vorkam und sich dem jeweiligen Setting anpasst. So bereisen wir die Spielwelt in den 1980er Jahren, den Nuller-Jahren und auch - wie zuletzt in Yakuza: Like a Dragon - in der Gegenwart.

34 - Coda (Anthem)

Systeme: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Genre: Action

Action Release-Jahr: 2019

Rae: Einer der Gründe, warum ich so traurig über das frühe Ende und verschwendete Potenzial von Anthem bin, ist die Welt des eingestellten SciFi-Titels, Coda. Kurz gesagt: Sie ist umwerfend schön und voller Geheimnisse, die ich lüften möchte. Überall in ihr befinden sich gigantische Ruinen, die die Frage aufwerfen, was hier eigentlich geschehen ist, dass ich nun auf verlassene, überwucherte Statuen und verfallene Bauten längst vergangener Tage blicke.

Gerade der Blick von oben aus dem Javeline ist faszinierend und bietet eine ganz neue Perspektive, die wir nur selten auf Videospielwelten bekommen. Leider werde ich die Geheimnisse von Coda nie aufdecken können – außer Bioware sollte sich doch noch für eine Weiterführung auf anderer Ebene weiterführen. Solange fliege ich einfach noch in meinem Javeline durch die Gegend, genieße die Aussicht und träume von Was-wäre-wenns.

32 - Griechenland (Assassin's Creed: Odyssey)

Systeme: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release-Jahr: 2018

Annika: Griechenland ist riesig, wunderschön und mein digital wahr gewordener Urlaubstraum. Die Welt von Assassin’s Creed: Odyssey glänzt dabei aber nicht nur mit antiken Bauten und einer vielfältigen Landschaft, sondern fühlt sich durch das lebendige Treiben auch sehr authentisch an. Es müssen aber nicht immer nur weiße Sandstrände, türkises Meer und farbenprächtige Vegetation sein. Im DLC 'Das Schicksal von Atlantis' bekommen wir mit dem paradiesische Elysium, der düsteren Unterwelt und dem prachtvollen Atlantis nochmal thematisch fokussierte Gebiete serviert, die definitiv einen Besuch wert sind. Spätestens dort kommen einem alle paar Sekunden Szenerien unter, die das digitale Fotoalbum zum überquellen bringen. Ich will in den nächsten Flieger nach Griechenland, am besten jetzt sofort!

31 - Die Erde (Microsoft Flight Simulator)

Systeme: Xbox Series X/S, PC

Xbox Series X/S, PC Genre: Simulation

Simulation Release-Jahr: 2021

Hannes: Es gibt viele Open World-Spiele, die versuchen, die echte Welt abzubilden. Mal sind die Welten nur von der Realität “inspiriert”, manchmal geht tatsächlich um die Manhattans, Tokios oder Londons dieser Welt. Der Microsoft Flight Simulator kann darüber nur lachen, denn hier werden keine Kompromisse gemacht. Wer hier von Belgien nach Mosambik fliegt, fliegt von Belgien nach Mosambik - stundenlanges, ruhiges Schweben über Flüsse, Berge, Meere. Anders als viele andere Spielwelten, soll die Erde hier keinen Spielplatz bieten, den wir nach Geheimnissen durchsuchen oder mit dem wir interagieren. Stattdessen bildet die Welt eine überwältigende Kulisse für unsere aerodynamischen Spaziergänge, in der vor allem Ehrfurcht und das Staunen tonangebend sind.

30 - Tiefsee (Subnautica)

Systeme: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PS4, Xbox One, PC

PS5, Xbox Series X/S, Switch, PS4, Xbox One, PC Genre: Adventure

Adventure Release-Jahr: 2014

Eleen: Subnautica ist kein Horrorspiel im klassischen Sinne. Es warten keine Jump-Scares oder groteske Monster hinter jeder Ecke. Vielmehr versteckt sich der Horror sprichwörtlich unter der (Wasser-)Oberfläche. Einerseits lädt das Spiel zum Erkunden ein - Nicht nur, weil ich Ressourcen wie Essen und Wasser sammeln muss, um überleben zu können, sondern auch, weil ich mir mit jeder gescannten Blaupause und jedem Upgrade das Leben unter Wasser ein wenig leichter mache.

Zugleich birgt jedes Abtauchen ins kühle Nass aber auch seine eigene Gefahr. Sei es die stetige Angst vor dem Ersticken, der Druck, durch den ich manche Bereiche ohne Unterseeboot gar nicht betreten kann oder riesige Wasserkreaturen, die den schnellen Tod bedeuten können. Die Unterwasserwelt von Subnautica steckt voller Leben und spornt mich dazu an, immer neue unergründete Tiefen entdecken zu wollen. Gleichzeitig lässt mich die Welt nie vergessen, dass ich ein Fremdkörper in ihr bin und schafft so ein einzigartiges Gefühl von Beklemmung und Entdeckerdrang zugleich.

29 - Insel (The Witness)

Systeme: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Genre: Puzzle

Puzzle Release-Jahr: 2016

Annika: Die Insel des Rätselspiels The Witness ist an Vielfalt kaum zu übertreffen. Von Höhlen über Wüstenruinen, einen Obstgarten und Sümpfe, bis hin zu einem Baumhaus und einer Stadt, wird hier mit 18 Arealen Abwechslung groß geschrieben. Hier beeindruckt aber nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität. Denn die Bereiche sind mit ihrem kräftigen Farben und dem Comiclook so schön malerisch gestaltet, dass ich gerne noch mehr Rätsel zum Entdecken gehabt hätte. Von einer dauerhaften musikalischen Untermalung hätte das Spiel unter Umständen auch noch profitieren können, aber auch ohne diese erweist sich das sonstige Sounddesign als sehr gelungen.

28 - Night City (Cyberpunk 2077)

Systeme: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release-Jahr: 2020

Dennis: Denken wir heute an Cyberpunk und speziell an die Mega-Metropole Night City, haben wir oft leere Straßen im Gedächtnis, unscharfe Gesichter von NPCs und eine Fülle von Bugs. Diese traurigen Bilder der Konsolenversion lassen vergessen, wie viel Liebe fürs Detail in die Open World geflossen ist und wie beeindruckend das Action-RPG aussehen kann – zumindest auf einem entsprechenden Rechner. Hier wird Grafikspektakel mit feinstem Raytracing geboten und eine Welt, die vor Cyberpunk-Atmo nur so trieft und in der man sich komplett verliert. Hoffentlich auch bald plattformübergreifend.

27 - Manhattan (Spider-Man Miles Morales)

Systeme: PS5, PS4

PS5, PS4 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release-Jahr: 2020

Linda: Wer schon einmal in New York City war, kann es sicherlich bestätigen: Die Ostküsten-Metropole, und dabei insbesondere der Betondschungel von Manhattan, ist wirklich so faszinierend und einzigartig, wie es in Filmen und Serien rüberkommt. Wolkenkratzer, die tagsüber imposant und nachts aufgrund ihrer Beleuchtung magisch wirken. Der Trubel auf den Straßen, die Menschen, die Autos, der Lärm – vieles davon setzt Marvel’s Spider-Man Miles Morales beeindruckend um. Und als kleines Sahne - oder eher Schneehäubchen: Dank der winterlichen Atmosphäre im PlayStation-Spiel wirkt der Schauplatz umso schöner.

26 - Lego City (Lego City Undercover)

Systeme: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U

PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release-Jahr: 2013

Hannes: Dass es Spaß machen kann, in Spielwelten herumzulaufen, die aus Legosteinen gebaut wurden, wissen wir aus unzähligen Star Wars-, Marvel- und Harry Potter-Ablegern. In Lego City Undercover wird dieses Konzept aber auf die Spitze getrieben, denn hier gibt es eine GTA-artige Open World-Stadt zu erkunden, die komplett aus Lego besteht. Lego-Passanten, Lego-Hinterhöfe, Lego-Bushaltestellen, Lego-Vorstadtwälder - eben eine riesige Spielwelt, statt kleiner Levelareale. Das sorgt für eine einzigartige Atmosphäre, die über das sonst eher konventionelle Open World-Design hinwegtäuscht.

Auf der nächstren Seite findet ihr die Plätze 25 bis 1!