Der PlayStation Store hat unter dem Namen "Jahresendangebote" einen neuen Sale gestartet, in dem es Hunderte von Angeboten für PS4 und PS5 gibt. Der PS Store wirbt mit bis zu 70 Prozent Rabatt, tatsächlich haben wir aber viele Spiele entdeckt, die noch etwas stärker reduziert sind. Die meisten der Deals laufen noch bis zum 23. Dezember, bei einigen ist jedoch schon am 15. Dezember Schluss. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar Highlights vor. Die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

Death Stranding

Das richtige Spiel für: Alle, die ein ungewöhnliches AAA-Spiel mit einer kreativen Story erleben wollen.

Nicht so gut für: Alle, denen es an der nötigen Geduld für langwierige, manchmal etwas monotone Aufgaben fehlt.

GamePro-Wertung: 89 Punkte

Das unter der Regie von Hideo Kojima entstandene Action-Adventure Death Stranding ist um 71 Prozent reduziert und kostet noch 19,99 Euro statt 69,99 Euro.

Die Kunst des Gehens: In Death Stranding übernehmen wir in einer postapokalyptischen Welt die Rolle des Paketboten. Das mag nicht nach dem interessantesten Job klingen, aber tatsächlich ist das Gameplay überraschend anspruchsvoll. Oft sind wir nämlich so bepackt, dass es auf dem unwegsamen Gelände nicht leicht ist, einfach nur geradeaus zu gehen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Erst recht schwierig wird es, wenn wir es auch noch mit Banditen und übernatürlichen Gefahren zu tun bekommen.

Toll inszeniert: Trotz dieser Herausforderungen kann das Gameplay von Death Stranding mit der Zeit etwas monoton werden, denn im Grunde machen wir für Dutzende Stunden immer wieder dasselbe. Dass wir dabei trotzdem nicht die Motivation verlieren, liegt an der tollen Atmosphäre und der abgedrehten Story des Spiels. Letztere ist durch aufwendige Cutscenes auch noch hervorragend in Szene gesetzt, mit hochkarätigen Hollywood-Schauspielern in vielen Rollen.

Fazit: Ein wenig Geduld muss man für Death Stranding schon mitbringen, denn die Wege des postapokalyptischen Paketboten sind lang und beschwerlich. Immerhin ist es Kojimas Team aber gelungen, das Gameplay erstaunlich interessant und fordernd zu gestalten. Die Story sorgt zudem dafür, dass sich trotz einigen langatmigen Stellen das Durchhalten lohnt. Gerade dann, wenn ihr die Nase voll habt vom AAA-Einheitsbrei, solltet ihr Death Stranding deshalb eine Chance geben.

Death Stranding statt 69,99€ für 19,99€ im PlayStation Store

Resident Evil 2 Deluxe Edition

Das richtige Spiel für: Alle Fans von Sruvival-Horror.

Nicht so gut für: Alle, die ein vollkommen originalgetreues Remake wollen.

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Das PS4-Remake des Horror-Klassikers Resident Evil 2 gibt es im PlayStation Store immerhin 60 Prozent günstiger und somit zum Preis von 19,99 Euro. Dabei handelt es sich um die Deluxe Edition mit zusätzlichen Outfits, einer Deluxe-Waffe und der Möglichkeit, zum Soundtrack des Originals zu wechseln.

Modernisiert: Beim neuen Resident Evil 2 handelt es sich um ein Remake des Klassikers auf völlig neuer technischer Grundlage. Dabei wurde nicht nur die Grafik auf aktuelles AAA-Niveau gehoben, sondern auch die Kamera und die Steuerung wurden modernisiert und an heutige Gewohnheiten angepasst. Aus der neuen Technik ergeben sich auch Änderungen beim Gameplay. Da beispielsweise die Ladezeiten zwischen Räumen wegfallen, können uns Gegner nun auch durch Türen verfolgen.

Treu geblieben: Was das Spielgefühl angeht, bleibt das Remake dem Original hingegen im Wesentlichen treu. Auch wenn es sich nun wie ein Third-Person-Shooter steuert, ist Resident Evil 2 im Kern ein Survivalspiel geblieben. Das bedeutet, wir müssen wie üblich mit knappen Ressourcen und begrenztem Inventarplatz zurechtkommen. So müssen wir uns auf unserem Weg durch die verschachtelten Gänge stets die Frage stellen, für welche Gegner wir eine Kugel einsetzen wollen und mit welchen wir auf andere Weise fertig werden können.

Fazit: Das neue Resident Evil 2 schafft es, die Stärken des Originals beizubehalten und seine der Zeit geschuldeten Schwächen auszumerzen. Dadurch ist das Remake zugänglich für Neueinsteiger, kann aber auch alte Fans begeistern, die den Klassiker noch einmal erleben, sich aber nicht unbedingt mit der veralteten Steuerung herumschlagen wollen. Unzufrieden könnten höchstens diejenigen sein, die überhaupt keine Änderungen am Original haben wollen.

Resident Evil 2 Deluxe Edition statt 49,99€ für 19,99€ im PlayStation Store

Assassin's Creed Odyssey

Das richtige Spiel für: Alle, die ein Action-RPG mit toller Open World wollen.

Nicht so gut für: Alle, die ein altmodisches Assassin's Creed wollen.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Assassin's Creed Odyssey gibt's im neue PSN Sale für 19,59 Euro statt 69,99 Euro und damit 72 Prozent günstiger. Auch die Assassin's Creed Odyssey Gold Edition inklusive Season Pass bekommt ihr günstiger, nämlich statt 99,99 Euro für 34,99 Euro.

Das ganze Griechenland: Das Highlight von Assassin's Creed Odyssey ist die riesige Spielwelt. Die Entwickler haben das gesamte antike Griechenland in kleinerem Maßstab nachgebaut und lassen es uns frei erkunden. Dabei stoßen wir nicht nur auf zahlreiche Sehenswürdigkeiten, sondern auch auf viele historische Persönlichkeiten. Sogar die griechische Mythologie hat Einzug ins Spiel gehalten, sodass wir es mit mehr als nur den üblichen menschlichen Gegnern zu tun bekommen.

Weiterentwickelt: Beim Gameplay hat sich im Vergleich zum Vorgänger Origins nochmals eine Menge getan. Durch ein besseres Fortschrittssystem und die neuen Multiple-Choice-Dialoge macht Odyssey einen weiteren Schritt in Richtung Action-Rollenspiel. Hinzu kommen die deutlich spannenderen Kämpfe. Das typische Stealth-Gameplay der Reihe ist zwar auch noch vorhanden, richtiges Assassinen-Feeling kommt allerdings nicht mehr auf. Dafür gibt's wieder Schiffskämpfe im Stile von Black Flag.

Fazit: Assassin's Creed Odyssey ist sicher nicht das richtige Spiel für diejenigen, die am liebsten zu den Wurzeln der Reihe zurück möchten. Dafür ist es aber ein tolles Open-World-Spiel, in dem schon allein das Reisen und Entdecken der Sehenswürdigkeiten für viele Stunden Spaß macht. Die deutlich verbesserten Kämpfe kommen noch hinzu. Für alle, denen das Assassinen-Gameplay nicht so wichtig ist, ist Odyssey deshalb ein großer Fortschritt.

Assassin's Creed Odyssey statt 69,99€ für 19,59€ im PlayStation Store

Far Cry New Dawn Deluxe Edition

Das richtige Spiel für: Alle, die einfach mehr Far Cry wollen.

Nicht so gut für: Alle, die eine spannende Geschichte erwarten.

GamePro-Wertung: 78 Punkte

Den Shooter Far Cry New Dawn bekommt ihr in der Deluxe Edition mit zusätzlichen Ingame-Inhalten für 15,39 Euro statt 54,99 Euro.

Strahlendes Hope County: Far Cry New Dawn schließt an die Handlung von Far Cry 5 an. Wir befinden uns wieder in Hope County, das sich durch den Atomkrieg aber inzwischen stark verändert hat: Die Strahlung hat für eine bunte Flora und Fauna gesorgt. Wir bekommen es abermals mit Joseph Seed und seiner Sekte zu tun, mit den Banditen gibt es aber auch eine neue Fraktion. Außerdem bleiben wir nicht das ganze Spiel hindurch in Hope County, sondern machen Ausflüge in andere Gebiete wie die Wüst von Arizona.

Alte Stärken, neue Schwächen: Am Gameplay hat sich im Vergleich zu Teil 5 wenig geändert. Das ist auch ganz gut so, denn mit den verschiedensten Waffen sowie Fahrzeugen und Fluggeräten zu experimentieren oder Wildtiere auf Feinde zu hetzen macht abermals eine Menge Spaß. Nicht so gut sieht es bei der Story und den Dialogen aus. Erstens gelingt es nicht immer, zwischen Humor und Ernst das richtige Maß zu finden. Zweitens hätte das Ende von Far Cry 5 Potential für eine deutlich spannendere Geschichte geboten.

Fazit: Allzu viele neue Ideen sollte man von Far Cry New Dawn nicht erwarten. Im Grunde bekommt man hier einfach mehr Far Cry 5 mit neuem Anstrich und ein bisschen zusätzlicher Abwechslung durch die gelegentlichen Ausflüge. Wenn es euch also vor allem ums Gameplay geht und ihr Far Cry 5 mochtet, könnt ihr hier nicht viel falsch machen. Bei der Story jedoch wäre mehr drin gewesen. Wer eine spannende Fortsetzung erwartet, könnte enttäuscht werden.

Far Cry New Dawn Deluxe Edition statt 54,99€ für 15,39€ im PlayStation Store

