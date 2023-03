PS Store Sale: Remakes + Remasters wie Resident Evil 2 jetzt für PS5 + PS4 im Angebot

Im Retro-Sale des PS Store könnt ihr jetzt Remakes und Remasters für PS5 und PS4 günstig abstauben.

Im PlayStation Store läuft gerade unter dem Titel „Remastered & Retro“ ein PSN Sale, der, wie der Name schon sagt, vor allem Neuauflagen großer Hits sowie Spiele mit Nostalgiefaktor bietet. Insgesamt gibt es 279 Sonderangebote für PS4 und PS5, die noch bis 1 Uhr morgens am 23. März laufen. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der Highlights kurz vor. Wer sich lieber selbst durch sämtliche Angebote wühlen möchte, kann diesem Link folgen:

Resident Evil 2

6:53 Resident Evil 2 - Test-Video zur Horror-Neuauflage: Ein Paradebeispiel von einem Remake

Das Remake des Horrorklassikers Resident Evil 2 hat nicht einfach nur dessen Grafik auf den Stand der PS4 gebracht, sondern auch die Steuerung und Kameraführung modernisiert. Die festen Kameraperspektiven sind Geschichte, stattdessen steuern wir die beiden Hauptfiguren nun wie in einem Third Person Shooter. Trotzdem gelingt es der Neuauflage, das Spielgefühl des Originals weitgehend einzufangen: Nach wie vor bekommen wir hier traditionellen Survival-Horror geboten, mit knappen Ressourcen, noch knapperem Inventar und verschachtelten Levels, in denen hinter jeder Ecke der nächste Schrecken lauern könnte. Deshalb kann man das Remake sowohl Neulingen als auch alten Fans bedenkenlos empfehlen.

Resident Evil 3

10:59 Resident Evil 3 Remake - Testvideo zur Horrorspiel-Neuauflage

Gleich nochmal Resident Evil: Auch das Remake von Resident Evil 3 bekommt ihr aktuell für 9,99€. Im Vergleich zur Neuauflage des zweiten Teils spielt es sich deutlich actionreicher und streckenweise eher wie ein Horror-Shooter, statt auf Survival-Atmosphäre zu setzen. Auch mit der Originaltreue hat Capcom es hier weniger genau genommen. Dafür wurde dem Klassiker aber eine hervorragende Inszenierung auf höchstem AAA-Niveau spendiert, für die allein sich der Kauf schon lohnt. Außerdem gibt es einen neuen Multiplayer, der aber nur eine nette Beigabe ist. Übrigens könnt ihr die Remakes von Resident Evil 2 und 3 auch in der Raccoon City Edition zusammen im Bundle für 14,99€ kaufen.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

6:19 Dragons Dogma: Dark Arisen - Test-Video zum erweiterten Rollenspiel

Dragon’s Dogma: Dark Arisen ist eine Neuauflage des düsteren Action-Rollenspiels. Diese enthält neben technischen Verbesserungen wie höherer Auflösung auch die Erweiterung Dark Arisen, welche eine neue Insel mit ungefähr 15 Stunden zusätzlicher Spielzeit bietet. Dragon’s Dogma ist ein Open-World-RPG, das sich unter anderem durch seinen hohen Schwierigkeitsgrad und seine spannenden, temporeichen Kämpfe auszeichnet. In Letztere stürzen wir uns meist nicht allein, sondern mit KI-Begleitern, wodurch sie sich schnell zu kleinen Schlachten entwickeln. Bei einem Preis von nur 4,99€ habt ihr hier eine sehr gute Gelegenheit, den ersten Teil noch nachzuholen, bevor der inzwischen angekündigte Nachfolger erscheint.

Streets of Rage 4

0:53 Streets of Rage 4 - Gameplay-Trailer: Prügel-Sequel nach 20 Jahren angekündigt

Es hat mehr als 25 Jahre gedauert, bis Segas Prügelspielklassiker eine Fortsetzung bekommen hat, aber das Warten hat sich gelohnt: Trotz seines neuen, bunteren Looks bleibt Streets of Rage 4 seinen Vorgängern im Wesentlichen treu und schafft es, all die alten Stärken neu zu beleben. Wie immer kämpfen wir uns mit bloßen Fäusten durch Straßen voller Krimineller, um am Ende den Serienbösewicht Mister X zu besiegen. Zu Beginn kommen wir noch leicht voran, aber sobald die Gegner zäher werden, haben wir nur noch eine Chance, wenn wir die Kombos beherrschen und die Spezialfähigkeiten mit klugem Timing einsetzen. Wir können uns allerdings auch Hilfe holen und gemeinsam zu viert im Koop kämpfen.

God of War 3 Remastered

4:10 God of War 3 Remastered - Test-Video zum HD-Remaster

Auch wenn die God-of-War-Reihe mit den beiden jüngsten Teilen inzwischen einen beeindruckenden Neustart hingelegt hat, lohnt es sich noch immer, God of War 3 nachzuholen. Vor allem die spektakulär in Szene gesetzten Hack&Slash-Kämpfe mit ihren vielen Spezialattacken und wuchtigen Hieben machen auch heute noch eine Menge Spaß. Die ruhigen, nachdenklichen Abschnitte der Nachfolger sucht man hier allerdings vergebens, in God of War 3 steht die Action ganz klar im Vordergrund. Das PS4-Remaster des ursprünglich für PS3 erschienenen Spiels bietet nicht nur eine höhere Auflösung, sondern auch neue Lichteffekte und Details sowie bessere Animationen. Außerdem sind alle DLCs enthalten.

Dead Island Definitive Edition

4:50 Dead Island - Original und Definitive Collection im Grafik-Vergleich

Im April erscheint nach Jahren des Wartens endlich Dead Island 2. Falls ihr vorher noch den Vorgänger nachholen möchtet, wird es also höchste Zeit. Für gerade mal 2,99€ in der technisch verbesserten Definitive Edition mit sämtlichen DLCs lohnt sich das allemal. Dead Island ist ein Zombie im Hack&Slash-Stil, mit Shooter- und RPG-Elementen. Bei unserem Aufenthalt in einem Urlaubsparadies erwachen wir nach einer durchzechten Nacht in unserem Hotelzimmer und müssen feststellen, dass Zombies die Insel überrannt haben. Fortan metzeln wir uns in der First-Person-Perspektive vorbei an Pools, Liegestühlen und einladenden Hotelbars durch die Horden der Untoten und versuchen, anderen Überlebenden zu helfen und schließlich zu entkommen.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

Bayonetta - Testvideo

Mit dem Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle bekommt ihr zwei Action-Klassiker aus dem Hause Platinum Games (NieR Automata, Metal Gear Rising). In Bayonetta spielen wir eine an Händen und Füßen mit Nahkampf- und Schusswaffen ausgestattete Hexe, die in die Schlacht gegen die Dämonenarmee zieht. Das Hack&Slash-Spiel überzeugt vor allem durch seine tolle Inszenierung. Wir werden sogar für besonders kreative und ästhetische Kills belohnt. Vanquish hingegen ist ein Third-Person-Shooter, der uns auf eine Weltraumkolonie entführt. Als US-Agent des 22. Jahrhunderts ist es hier unsere Mission, in einem schweren, futuristischen Kampfanzug einen verrückten General auszuschalten.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

1:50 Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogie - Trailer zur Kollektion für PS4

Mit der Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy bekommt ihr die ersten drei Teile der berühmten Reihe mit insgesamt 14 Episoden. Als erfolgreicher Anwalt Phoenix Wright ist es unsere Aufgabe, vor Gericht die Unschuld unserer Mandanten zu beweisen. Dabei kommt es natürlich auf ein überzeugendes Plädoyer und die richtigen Argumente an. Um an diese zu kommen, müssen wir vor der Verhandlung allerdings erst mal ein wenig Detektivarbeit leisten, indem wir Zeugen befragen, nach Indizien suchen und Rätsel lösen. Das tun wir aber nicht alleine, sondern lassen uns unter anderem von unserer Assistentin Maya helfen, deren übersinnliche Fähigkeiten sich als sehr nützlich erweisen.

Valkyria Chronicles 1 + 4 Bundle

5:43 Valkyria Chronicles 4 - Testvideo zum Anime-Strategiespiel

Den ersten und den vierten Teil der Valkyria-Chronicles-Reihe könnt ihr jetzt günstig zusammen im Bundle abstauben, wobei ihr Teil 1 in der Remastered-Version mit technischen Verbesserungen und allen DLCs bekommt. Bei beiden Spielen handelt es sich um Rundentaktikspiele, die sich für ihr Genre allerdings relativ actionreich spielen, weil wir die Mitglieder unseres Trupps wie in einem Third Person Shooter steuern und das Schießen selbst übernehmen. Die Geschichte dreht sich um einen fiktiven, aber deutlich an den Zweiten Weltkrieg angelehnten Konflikt zwischen dem Imperium und der Atlantischen Föderation. Valkyria Chronicles legt dabei viel Wert auf eine emotionale Geschichte und komplexe Charaktere, die uns mit der Zeit ans Herz wachsen.

Resident Evil Village

13:37 Resident Evil: Village-Testvideo - Ist es der erhoffte Hit?

Resident Evil Village ist wohl nur deshalb in den Retro-Sale mit hineingerutscht, weil auch so ziemlich alle anderen Resident-Evil-Spiele mit dabei sind. Besondere Nostalgiegefühle weckt der achte Teil der Horrorreihe nämlich eigentlich nicht: Wie schon Teil 7 setzt er auf die First Person Perspektive. Während der Vorgänger aber trotzdem Survival-Horror alter Schule bot, bietet Village deutlich mehrAction und spielt sich, ähnlich wie das Remaster von Teil 3, oft mehr wie ein Shooter. Selbst die Gegnertypen wie Vampire und Werwölfe sind neu für die Reihe. Mit den alten Spielen hat Resident Evil 8 also wenig gemein. Dafür glänzt es durch Tugenden wie das schicke und atmosphärische Artdesign, die skurrilen Charaktere und die aufwendige Inszenierung.