Neuer PS Store Sale: Mit PS Plus bis zu 80% Rabatt auf rund 400 PS5- + PS4-Spiele sichern

Der PlayStation Store hat einen neuen Sale gestartet, in dem PS-Plus-Mitglieder den doppelten Rabatt bekommen. Insgesamt sind rund 400 Spiele für PS4 und PS5 reduziert. Wir haben euch zehn Highlights herausgesucht und stellen sie euch in diesem Artikel kurz vor. Die Übersicht über sämtliche Angebote des Sales, der noch bis zum 1. März läuft, findet ihr hier:

The Last of Us Part 2

17:18 Testvideo zu The Last of Us Part 2 - Warum dieses Spiel Storygames für immer verändern wird

Der Exklusivhit The Last of Us Part 2 kostet nicht mal mehr 10€, falls ihr ein PS-Plus-Abo habt. Diesen Preis ist es schon wert, um einfach nur die stimmungsvolle, postapokalyptische Spielwelt und die hervorragende Präsentation zu genießen. Selbst nach heutigen Maßstäben sieht The Last of Us Part 2 immer noch toll aus, obwohl es für PS4 erschienen ist. Außerdem bekommt ihr eine spannende und packend inszenierte Story geboten, wenngleich sie für manche Fans des Vorgängers schwer verdaulich sein mag. Das Gameplay bietet im Grunde die bekannte Mischung aus Stealth, Schießen und Erkundung. Durch die größeren, offeneren Levels gibt es aber mehr zu erforschen.

FIFA 23

7:00 FIFA 23-Trailer zeigt das neue Rasen-Erlebnis

EAs vermutlich letztes Fußballspiel unter dem Namen FIFA (in Zukunft soll die Reihe EA Sports FC heißen) bietet im Vergleich zum Vorjahr zwar keine großen Neuerungen, aber immerhin kleinere Verbesserungen. Auf dem Rasen gibt es beispielsweise neue Powershots und auch das System für Standardsituationen wurde überarbeitet. Im Karriere- und FUT-Modus wurden ebenfalls Details verbessert, die Mikrotransaktionen sind aber natürlich noch da. Weggefallen ist dagegen leider der Story-Modus. Das ändert aber nichts daran, dass ihr noch immer ein sehr umfangreiches Paket bekommt. So ist der Straßenfußball-Modus VOLTA weiterhin dabei und inzwischen wurde auch die WM integriert.

Need for Speed Unbound

3:16 Need for Speed Unbound - Gameplay-Trailer zeigt Rennen in der offenen Welt

Auch das jüngste Need for Speed ist wieder ein spaßiger Arcade Racer, der mehr auf halsbrecherische Geschwindigkeit als auf eine realistische Simulation setzt. Wie schon im Vorgänger Heat sorgt jedoch eine bessere KI dafür, dass die Rennen etwas anspruchsvoller sind als in früheren Serienteilen. Gerade die spannenden Verfolgungsjagden mit der Polizei können hart sein, die Cops sind manchmal schon fast etwas zu anhänglich. Außerdem werden auch diesmal wieder ein motivierendes Fortschrittssystem und detaillierte Tuning-Möglichkeiten geboten. Bei der Präsentation wird auf einen neuen Look mit Comic-Elementen gesetzt, der zwar Geschmackssache ist, aber immerhin etwas frischen Wind in die Reihe bringt.

Far Cry 6

13:08 Far Cry 6 im Test

In Far Cry 6 werden wir auf eine karibische Insel geschickt, um dort einen fiesen, von Giancarlo Esposito (Breaking Bad) gespielten Diktator zu bekämpfen. Die Story ist aufwendig inszeniert, aber eher nebensächlich. Das Gameplay steht klar im Vordergrund. Der Open-World-Shooter folgt im Grunde der Formel der Vorgänger. Uns steht also ein großes Arsenal an Waffen und Fahrzeugen zur Verfügung, um unsere Missionen zu erledigen und feindliche Stützpunkte zu erobern. Dadurch können wir mit den verschiedensten Vorgehensweisen experimentieren. Daneben gibt es eine stattliche Auswahl an Minispielen und Nebenaktivitäten, die vom Autorennen bis zum Hahnenkampf reichen.

Disney Dreamlight Valley

1:43 Disney Dreamlight Valley: Trailer stellt das Winter-Update mit Toy Story vor

Disney Dreamlight Valley ist eine Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing oder auch eines Stardew Valley, aber mit Charakteren aus Disney- und Pixar-Filmen, von Micky und Goofy bis hin zu Wall-E. Im verwahrlosten Dreamlight Valley sollen wir für Ordnung sorgen und es in einen idyllischen Ort verwandeln. Dazu stehen uns zahlreiche kreative Möglichkeiten offen, um das Disney-Dorf unserer Träume selbst zu gestalten, von der Landschaft bis zur Inneneinrichtung. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die über verschiedene Regionen verstreuten Charaktere überhaupt hierher finden. Dazu begeben wir uns auf Abenteuer und befreien sie aus den Fängen berühmter Film-Schurken.

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition

1:55 Assassin's Creed Valhalla: Launch-Trailer zum Ragnarök-DLC

Mit der Ragnarök Edition von Assassin’s Creed Valhalla bekommt ihr nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die umfangreiche Erweiterung „Die Zeichen Ragnaröks“. Diese führt tiefer in die nordische Mythologie und liefert ungefähr 35 Stunden zusätzliche Spielzeit. Im Hauptspiel schlüpfen wir in die Rolle eines Wikingerkriegers oder einer -kriegerin und machen uns von Norwegen auf nach Britannien, um dort ein neues Reich zu errichten. Das Gameplay behält den Kurs in Richtung Action-Rollenspiel bei, den schon Origins und Odyssey eingeschlagen haben. Hinzu kommen ein paar neue Ideen wie die Raubüberfälle, in denen ihr Ressourcen zum Ausbau eurer Siedlungen erbeuten könnt.

Gotham Knights

11:36 Gotham Knights - Test-Video zum Open-World-Actionspiel

Das im Oktober 2022 erschienene Gotham Knights ist ein Open-World-Actionspiel, in dem wir Batgirl, Robin, Red Hood und Nightwing spielen. Nachdem Batman gestorben ist, müssen diese vier Helden aus der zweiten Reihe nun nämlich gemeinsam das Böse bekämpfen und für Recht und Ordnung in Gotham City sorgen. Das Kampfsystem orientiert sich deutlich an der Batman-Arkham-Reihe. Da alle vier Charaktere über eigene Spezialattacken verfügen, kommt jedoch zusätzliche Abwechslung ins Spiel. Die Qualität eines Batman: Arkham City erreicht Gotham Knights zwar trotzdem nicht, aber zum reduzierten Preis ist es insbesondere für Batman-Fans durchaus mal einen Blick wert.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

6:12 Lego Star Wars: The Skywalker Saga im Gameplay-Trailer

Als Star-Wars-Fan sollte man sich die LEGO Skywalker Saga auf keinen Fall entgehen lassen, allein schon wegen des Umfangs: Hier könnt ihr nämlich alle drei Star-Wars-Trilogien nachspielen, und zwar in beliebiger Reihenfolge. Im Vergleich zu älteren LEGO-Spielen gibt es neben einer besseren Grafik auch spielerische Verbesserungen wie das neue Kombo-System, das für mehr Komplexität in den Kämpfen sorgt. Daneben punktet LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga durch eine atmosphärische Präsentation, zu der auch der Soundtrack eine Menge beiträgt, sowie durch den typischen LEGO-Humor, der die Vorlage auf liebevolle Weise durch den Kakao zieht.

Demon’s Souls

14:09 Demon's Souls im Test - Die Next Gen beginnt hier!

Das PS5-Remake des ursprünglich für PS3 erschienenen Demon’s Souls bekommt ihr jetzt mit PS Plus zum halben Preis. Technisch wurde die Neuauflage komplett runderneuert. Die düstere, aus fünf verschiedenen Regionen und einem Hub-Areal bestehende Welt des Action-Rollenspiels erstrahlt nun in vielen neuen Details. Ihr könnt euch dabei zwischen flüssigen 60 fps und 4K-Auflösung mit 30 fps entscheiden. Spielerisch hat sich hingegen wenig getan: Ihr bekommt das übliche nahkampfbetonte Gameplay mit hohem Schwierigkeitsgrad geboten, das man von der Souls-Reihe kennt. Allerdings ist Demon’s Souls längst nicht das schwerste Souls-Spiel, weshalb es eine gute Wahl für den Einstieg in die Reihe ist.

Ratchet & Clank: Rift Apart

16:09 Ratchet und Clank: Rift Apart ist ein Muss für PS5-Besitzer

Ratchet & Clank: Rift Apart war einer der ersten PS5-Exklusivtitel, der gezeigt hat, wozu die Konsole grafisch in der Lage ist. Die bunten, abwechslungsreichen Welten, durch die sich die beiden schrägen Protagonisten ballern, sind eindrucksvoll in Szene gesetzt. Insbesondere die Dimensionswechsel, bei denen wir plötzlich von einer Welt in die nächste katapultiert werden, sorgen für spektakuläre Effekte. Spielerisch handelt es sich wie bei den Vorgängern um einen abgedrehten Third Person Shooter mit vielen kreativen Waffen sowie etwas Platforming und ein paar Rätseln zur Abwechslung. Diesmal wird das Duo in eine Parallelwelt gezogen, in der es erneut den bösen Dr. Nefarious bekämpfen muss.