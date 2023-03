Über 500 Spiele im Angebot: Jetzt PS5- und PS4-Hits bis zu 90% günstiger abstauben

Im März-Sale des PlayStation Store gibt es große Hits von Cyberpunk bis Call of Duty günstig für PS5 und PS4.

Der PlayStation Store hat gerade mit dem Mega-März einen riesigen neuen PSN Sale gestartet. Ihr bekommt gut 500 Spiele sowie mehr als 300 DLCs und Erweiterungen für PS5 und PS4 im Angebot. Die Rabatte reichen bis zu 90 Prozent, auch wenn Sony offiziell nur mit 70 Prozent wirbt. Die Deals laufen noch bis 1 Uhr morgens am 16. März. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor, wobei wird uns vor allem auf die größeren Titel konzentrieren. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Cyberpunk 2077

1:35 Cyberpunk 2077-Trailer stellt das Edgerunners-Update 1.6 vor

Cyberpunk 2077 bekommt ihr jetzt zum halben Preis. Das Action-Rollenspiel von CD Projekt (The Witcher) musste zum Release aufgrund des technischen Zustandes eine Menge Kritik einstecken. Zumindest auf PS5 ist es nach einem großen Update im letzten Jahr nun aber in dem Zustand, den wir uns von Anfang an gewünscht hätten. Inhaltlich hat das RPG ohnehin schon immer eine Menge zu bieten. Die düstere, futuristische Großstadt Night City ist toll designt und erzeugt eine packende Atmosphäre. Das Beste sind aber wie schon bei The Witcher die vielen gut geschriebenen und erwachsenen Geschichten, die wir hier selbst in vielen Nebenquests geboten bekommen.

Monster Hunter Rise

2:09 Neuer Monster Hunter Rise-Trailer feiert den Launch auf PlayStation

Auch Monster Hunter Rise gibt es zum halben Preis und damit für nur 19,99€. Alternativ könnt ihr euch für 24,99€ die Deluxe Edition mit zusätzlichen Ingame-Gegenständen holen. Auch im jüngsten Teil der Monster-Hunter-Reihe geht es natürlich wieder darum, sich mit riesigen Monstern anzulegen und dabei Material für bessere Ausrüstung zu sammeln, um gegen noch stärkere Monster antreten zu können. Das temporeiche Kampfsystem orientiert sich dabei größtenteils an Monster Hunter World, bringt aber auch Neuerungen mit. So können wir uns nun beispielsweise mit Seilkäfern durch die Luft schwingen und Monster einfangen, um auf ihnen zu reiten. Außerdem gibt es Events, in dem wir unser Dorf gegen mehrere riesige Monster gleichzeitig verteidigen.

Call of Duty: Modern Warfare

17:06 Call of Duty: Modern Warfare - Test-Video zu Solo-Kampagne und Multiplayer

Das neue Modern Warfare bietet eine der spannendsten Solo-Kampagnen, die die Call-of-Duty-Reihe in den letzten Jahren zu bieten hatte. Das liegt vor allem daran, dass sie neben dem üblichen Bombast und Patriotismus auch einige sehr düstere und ruhigere Momente bietet. Spielerisch solltet ihr hier aber keine Revolution erwarten, auch Modern Warfare ist im Singleplayer wieder ein sehr geradliniger Shooter. Der Multiplayer ist sehr gut geworden, was nicht zuletzt daran liegt, dass er sich auf die Stärken des Originals wie tolles Gunplay, gutes Leveldesign und ein motivierendes Progressionssystem konzentriert. Die Gefechte spielen sich dabei etwas taktischer als bei vielen Call-of-Duty-Spielen.

Star Wars Jedi: Fallen Order

13:12 Star Wars Jedi: Fallen Order - Test-Video zum Singleplayer-Hit

Star Wars Jedi: Fallen Order gehört mit 90% Rabatt und einem Preis von gerade mal 4,99€ zu den günstigsten Schnäppchen im aktuellen PS Store Sale. Diesen Preis ist das Singleplayer-Actionspiel zweifelsfrei wert. Wir spielen den jungen Jedi Cal, der zusammen mit seiner Crew im Kampf gegen das Imperium verschiedene Planeten bereist. Dort erkunden wir verwinkelte Gebiete, die im Stile eines Dark Souls voller Abkürzungen und verborgener Pfade stecken. In den Kämpfen verlässt sich Cal auf sein Lichtschwert, Schusswaffen verwendet er nicht. Dafür ermöglicht das Schwertkampfsystem spannende Duelle. Außerdem können wir eine Menge Machtkräfte einsetzen, und zwar auch von der dunklen Seite.

FIFA 23 Ultimate Edition

4:24 FIFA 23 - Trailer zeigt Inhalte des World Cup-Modus

FIFA 23 gibt es in der Ultimate Edition günstiger. Diese enthält neben der PS4- und der PS5-Version auch 4.600 FIFA Points. Letztere haben allein schon einen Wert von rund 40€. FIFA 23 hat sich im Vergleich zu seinen Vorgängern nicht deutlich verändert, ein paar Verbesserungen gibt es aber durchaus, zum Beispiel das überarbeitete System bei Standardsituationen. Dafür fällt die Story-Kampagne diesmal leider weg. Trotzdem bekommt ihr noch immer ein sehr umfangreiches Paket, das neben Karriere- und Ultimate-Team-Modus weiterhin den spaßigen Straßenfußballmodus Volta enthält. Inzwischen wurde außerdem auch die Weltmeisterschaft nachgeliefert, die zum Release noch nicht enthalten war.

Kena: Bridge of Spirits Deluxe Edition

14:16 Wunderschön und richtig gut: Unser Testvideo zu Kena Bridge of Spirits

Kena: Bridge of Spirits bekommt ihr in der Deluxe Edition günstiger, die neben dem Hauptspiel zusätzliche Ingame-Gegenstände und den digitalen Soundtrack bietet. Es handelt sich um ein Action-Adventure im niedlichen und wunderschönen Look eines Animationsfilms, aber mit ernsten Untertönen: Kenas Aufgabe ist es nämlich, die Seelen der Toten ins Jenseits zu führen. Dabei wird sie von süßen, kleinen Wesen namens Rot unterstützt, die sie nicht nur bei der Lösung von Rätseln, sondern auch in den Kämpfen unterstützen, indem sie Ablenkungsmanöver starten oder Kena besondere Fähigkeiten verleihen. Des niedlichen Looks zum Trotz ist Kena: Bridge of Spirits übrigens kein sonderlich einfaches Spiel, vor allem die Bosskämpfe können durchaus fordernd werden.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Galactic Edition

1:50 LEGO Star Wars The Skywalker Saga: Trailer zur Galactic Edition mit etlichen neuen Figuren

Die Galactic Edition von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bekommt ihr jetzt für 31,99€ und damit günstig wie nie im PS Store. Sie enthält neben dem Hauptspiel stolze 13 Inhaltspakete, unter anderem zu The Mandalorian, Rogue One und The Clone Wars. Schon das Hauptspiel bietet eine Menge Inhalt und lässt euch in beliebiger Reihenfolge alle drei Star-Wars-Trilogien nachspielen. Durch den zwar oft parodistischen, aber trotzdem liebevollen Umgang mit der Vorlage sowie den tollen Soundtrack entsteht dabei eine tolle Star-Wars-Atmosphäre. Spielerisch punktet die Skywalker Saga durch das neue Kombo-System der Kämpfe und durch die Abwechslung durch die spektakulären Weltraumschlachten.

Assassin’s Creed Odyssey

14:51 Assassin's Creed: Odyssey - Testvideo: Riesige Open World, riesiger Spaß?

Falls ihr auch nur ein kleines bisschen für die griechische Antike übrig habt, solltet ihr Assassin’s Creed Odyssey auf jeden Fall noch nachholen. Der Open-World-Hit lässt euch nämlich das gesamte antike Griechenland in verkleinertem Maßstab erkunden, wobei ihr viele Sehenswürdigkeiten besucht und auf historische Persönlichkeiten sowie mythologische Monster trefft. Die vielen kleinen Inseln bereist ihr mit eurem eigenen Schiff, Seeschlachten wie in Black Flag inklusive. Im Vergleich zu Assassin’s Creed Origins sind zudem die Kämpfe an Land nochmal deutlich spannender, außerdem verschieben die neuen Multiple-Choice-Dialoge und die komplexere Charakterentwicklung die Reihe weiter in Richtung RPG.

Immortals Fenyx Rising

2:38 Immortals: Fenyx Rising - Gameplay-Trailer zeigt riesige Open World

Ein weiterer Open-World-Hit von Ubisoft: Immortals Fenyx Rising führt euch in eine von der griechischen Mythologie inspirierte Welt. Hier sollen wir den Göttern im Kampf gegen einen Feuerdämon und seine Schergen helfen, zu denen Monster wie Zyklopen und Harpyien gehören. Neben Schwert und Bogen stehen uns dabei auch verschiedene Götterkräfte zur Verfügung. Die Spielwelt ist in vier Regionen eingeteilt, die jeweils einem Gott unterstellt sind und eine Menge Abwechslung bieten. Das Gameplay ähnelt eher Zelda: Breath of the Wild als Assassin’s Creed. Ihr bekommt also die Zelda-typische Mischung aus Action, Erkundung und Rätseln serviert, wobei ihr auf Letztere vor allem in den geheimnisvollen Dungeons trefft.

Steelrising

12:04 Steelrising - Vorschau-Video zum neuen Soulslike in der Französischen Roboter Revolution

Das im September 2022 erschienene und vom Studio hinter GreedFall stammende Steelrising ist ein Action-Rollenspiel, das sich sowohl beim Gameplay als auch beim Leveldesign stark an Dark Souls orientiert. Der Schwierigkeitsgrad ist aber deutlich niedriger, weshalb sich Steelrising gut als Einstieg ins Soulslike-Genre eignet. Wir werden in eine alternative und ziemlich abgedrehte Version von Paris im Jahr 1789 geschickt, in der Ludwig XVI. die Französische Revolution mit Hilfe seiner Roboterarmee unterdrückt. Wir spielen die hochentwickelte Roboter-Leibwächterin Aegis, die einen Verrat am Hof aufdecken soll und sich dabei mit einem ganzen Haufen der teils riesigen Maschinenwesen anlegt.