85 Prozent Rabatt: Schnappt euch jetzt diesen Horror-Hit zum Top-Preis im PS Store

Aktuell bekommt ihr The Evil Within im PS Store für einen ziemlich schmalen Taler.

Sales sind eine gute Gelegenheit, um Spiele zu einem guten Kurs zu kaufen, die man immer schonmal spielen wollte, es bislang aber nicht getan hat. Der aktuelle PS Store Sale hat so einige Titel im Programm, die in diese Kategorie fallen.

Insbesondere Horror-Fans dürften den in diesem Artikel vorgestellten Titel vermutlich kennen. Möglicherweise ist er aber auch noch ein schwarzer Fleck in der Spiele-Vita, der sich insbesondere zum derzeitigen Angebotspreis aber leicht füllen lässt.

Spiel: The Evil Within

Preis im Sale: 2,49 Euro

2,49 Euro Regulärer Preis: 19,99 Euro (Rabatt von 85 Prozent)

19,99 Euro (Rabatt von 85 Prozent) Angebot gültig bis: 1. Februar 2024

Moderner Horrorklassiker vom Resident Evil-Papa

Genre: Horror

Horror Plattformen: PS4, Xbox One, PS3, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PS3, Xbox One, PC GamePro-Wertung: 86

Darum geht's: In The Evil Within übernehmt ihr die Rolle des Polizisten Sebastian Castellanos, der brutale Morde in einer Nervenheilanstalt untersucht. Doch ganz Horrorspiel-typisch dauert es nicht lange, bis sich Castellanos in einem handfesten Albtraum aus Häckselmaschinen, kettensägenschwingenden Gegnern und Szenen wiederfindet, die nicht nur ihn, sondern auch euch am eigenen Verstand zweifeln lassen.

Stärken: Mit Evil Within gelang Horror-Großmeister und Resident Evil-Papa Shinji Mikami im Jahr 2014 ein weiterer großer Wurf, der sich vor allem durch eine packende Atmosphäre, die abwechslungsreichen Gegner und Schauplätze sowie einen ordentlichen Umfang (ca. 20 Stunden) auszeichnet.

Schwächen: Es gibt ein paar nervige Probleme mit der Kamera und aus heutiger Sicht ist das Spiel technisch doch merkbar in die Jahre gekommen. Das soll die unbedingte Empfehlung für Horror-Fans aber nicht schmälern, insbesondere zum aktuellen Top-Preis.

Für alle Abonnent*innen von PS Plus Extra oder Premium dürfte das Angebot übrigens nicht wirklich interessant sein. Denn dort ist der Titel – und auch der Nachfolger – bereits in der verfügbaren Bibliothek enthalten. Wenn ihr den Horror-Klassiker also dort nachholen wollt, könnt ihr euch sogar die 2,99 Euro für andere Titel aufsparen.