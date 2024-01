Nur 1,49 Euro: Dieses spannendes Survival-Adventure bekommt ihr im PS Store gerade zum Schleuderpreis

In Kona verschlägt es uns in die eisige Kälte.

Im PS Store gibt es aktuell mal wieder einen Sale mit vielen guten Angeboten. Wer also ein oder mehrere Schnäppchen machen will, sollte dort bis Anfang Februar mal vorbeischauen. Im Angebot sind neben einigen bekannten Titeln auch solche, die bislang bei vielen möglicherweise unter dem Radar geflogen sind.

Dazu dürfte auch dieses Adventure hier gehören, dass ihr euch in der PS4-Version gerade für einen sehr schmalen Taler schnappen könnt.

Spiel: Kona

Kona Preis im Sale: 1,49 Euro

1,49 Euro Regulärer Preis: 14,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent)

14,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent) Angebot gültig bis: 1. Februar 2024

Erst Vandalismus, dann Mord

Kona - Launch-Trailer stellt den spielbaren Survival-Krimi vor

Genre: Adventure

Adventure Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC GamePro-Wertung: 77

Darum geht's: In der Rolle des Privatdetektivs Carl Faubert reist ihr in Kona in ein kleines verschneites Dorf in Kanada, um eine Reihe von Vandalismus-Delikten aufzuklären. Was anfangs nach einem lahmen Routineauftrag klingt, eskaliert spätestens dann, wenn euer Auftraggeber ermordet wird und ihr von einem Biest erfahrt, dass in den umliegenden Wäldern hausen soll.

So entspinnt sich nach und nach eine spannende Mischung aus Survival-Spiel und Krimi, das allerdings auch seine anfänglichen Schwächen hat. Michael Herold, der Kona vor knapp sieben Jahren für GamePro.de testete, schreibt in seinem Fazit:

"Anfangs hat mich Kona nur verwirrt. Ich wusste nicht was ich tun und wohin ich als nächstes gehen soll und was das Ziel des Spiels ist. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich mit der eisigen Welt warm wurde und verstanden habe, wie Kona funktioniert: Als Detektiv bin ich mein eigener Herr und muss selbst einen Weg zu den Antworten finden. Erst nach dieser Erkenntnis hatte ich großen Spaß mit Kona. Und als ich erstmal tiefer im Fall drin war, wollte ich auch gleich alles wissen. Wer ist der Mörder, wo sind die Dorfbewohner und wann sehe ich endlich das Biest? Nach der Einstiegshürde hat mich das Spiel also vollends gefangen."

Michaels kompletten Test zu Kona könnt ihr hier lesen:

Der Release von Kona erfolgte im März 2017 noch für die alte Konsolengeneration, neben der PS4-Version gibt es auch welche für Xbox und PC. Ein knappes Jahr später folgte eine Umsetzung für die Nintendo Switch. Dank Abwärtskompatibilität könnt ihr die PS4-Version aber natürlich auch auf eurer PS5 spielen.