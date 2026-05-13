Im PS Store bekommt ihr aktuell ein Spiel mit 100% Rabatt, wenn ihr PS Plus habt - aber der beste Deal ist das trotzdem nicht

Aktuell gibt es bei den Angeboten für PS5 und PS4 ein Spiel, das euch stolze 0 Euro kostet, wenn ihr auch PS Plus habt. Aber es gibt etwas zu bedenken.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
13.05.2026 | 17:56 Uhr

Im PS Store gibt es neue Angebote. Und eines davon sieht verdächtig gut aus. Im PS Store gibt es neue Angebote. Und eines davon sieht verdächtig gut aus.

Nachdem Sony eine kurze Pause bei den Angeboten eingelegt hatte, ist jetzt wieder ein neuer Sale im Store gestartet. Und eines der Angebote sieht dort fast zu gut aus, um wahr zu sein: aktuell bekommt ihr ein Spiel im Store nämlich für 0 Euro, also effektiv 100 Prozent Rabatt, wenn ihr ein PS Plus-Abo habt.

Nein, dabei handelt es sich nicht um eines der neuen Bonus-Spiele für das Abo – vielmehr scheint hier ein bekannter Fehler vorzuliegen. Ob ihr euch das Spiel schnappen wollt, solltet ihr euch aber trotzdem überlegen.

Um dieses Spiel geht's

  • Spiel: Woodle Tree Adventures Deluxe
  • Normalpreis: 4,49 Euro
  • Angebotspreis: 1,34 Euro
  • Angebotspreis mit PS Plus-Abo: 0,00 Euro
  • Angebot gültig bis: 28. Mai 2026, 00:59 Uhr

Wie kommt dieser Angebotspreis zustande? Dass das Spiel derzeit im Store "verschenkt" wird, solange ihr ein PS Plus-Abo besitzt, wirkt schon etwas verwunderlich. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass das passiert.

Im August 2025 wurde etwa der Racer CarX Street auf diese Weise für null Euro im Store angeboten. Unklar ist, ob es sich hier tatsächlich um einen Fehler handelt und wie lange das Angebot auf diese Weise verfügbar sein wird. Wollt ihr euch das Spiel schnappen, solltet ihr euch also lieber beeilen.

Video starten 43:30 Neue Spiele im Mai - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Allerdings wollen wir hier einmal einwerfen, dass ihr euch überlegen solltet, ob ihr euch das Spiel wirklich holen wollt. Auch dem sprichwörtlichen geschenkten Gaul sollte man schließlich manchmal ins Maul schauen.

Auf Open Critic kommt das Spiel nämlich gerade mal auf eine Wertung von 38 Punkten. Die Switch-Version steht bei Metacritic sogar nur bei 28 und User-Wertungen von 5,5. Auf Steam steht das Spiel derweil immerhin bei 70% positiv.

Bei den Rezensionen werden unter anderen der süße Look und das entspannte Gameplay als positiv genannt, weshalb sich der Titel besonders für jüngere Spieler*innen eigne. Bemängelt werden hingegen die frustrierende Kamera, wenig Spieltiefe, schlechte Kollisionsabfrage und die kurze Spielzeit.

Theoretisch könnte das Spiel auch eines der neuen PS Plus Extra-Spiele sein, aber dem ist nicht so, wie sich bei der frischen Ankündigung herausgestellt hat. Alles zu den neuen Bonus-Spielen findet ihr hier im Ticker:

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Darum geht's bei Woodle Tree Adventures Deluxe: Euch erwartet hier ein Oldschool-3D-Plattformer in fröhlich-knallbunter Optik. Ihr erkundet sechs Welten, überwindet Hindernisse und sammelt unterwegs magische Wassertropfen, um das Land zu retten. Insgesamt setzt das Spiel schon seiner Beschreibung nach sehr auf Entspannung.

Na, was sagt ihr zum geschenkten Gaul? Erstmal mitnehmen oder doch lieber genau reinschauen?

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