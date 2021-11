F1 2021 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Die erst im Juli dieses Jahres erschienene Rennsimulation für PS4 und PS5 bekommt ihr bis zum nächsten Mittwoch für 41,99 Euro statt 69,99 Euro und somit 40 Prozent günstiger. Hier findet ihr den Deal:

Wie gut ist F1 2021?

Realistisch und einsteigerfreundlich: F1 2021 ist eine Rennsimulation, die vom Regelwerk bis zum authentischen Fahrgefühl eine realitätsnahe virtuelle Nachbildung der Formel 1 darstellt. Zugleich bietet es aber genügend Einstellungsmöglichkeiten, um auch Neulingen einen sanften Einstieg zu bieten. Auf Wunsch kann man unliebsame Regeln oder Simulationsaspekte, mit denen man sich nicht herumschlagen möchte, einfach abschalten. Selbst im Multiplayer gibt es Anfänger-Modi für schnellen, unkomplizierten Rennspaß.

Guter, kurzer Story-Modus: Der Story-Modus von F1 2021 ist der bislang beste der Reihe, was vor allem an der guten Inszenierung und den abwechslungsreichen Herausforderungen liegt, vor die wir hier gestellt werden. Als F1-Neuling Aiden Jackson erleben wird den Alltag eines Mittelklasse-Rennstalls und müssen uns sowohl mit unseren Teamkollegen herumschlagen als auch dramatische Situationen auf der Strecke meistern. Die Geschichte bietet gute Unterhaltung, ist allerdings nach etwa fünf bis sechs Stunden schon wieder vorbei.

Karriere und My Team: Der Langzeitspaß liegt neben dem Multiplayer aber sowieso vor allem im Karriere- bzw. im My Team-Modus. In letzterem können wir unser eigenes Team erstellen, das wir von nun an führen und zugleich als Fahrer antreten. Im Karrieremodus hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht viel geändert, außer dass wir nun Aufgaben wie Forschung oder Interviews auf Wunsch automatisieren oder überspringen können. Neu ist aber die Koop-Karriere, in der wir online entweder zusammen im Team oder als Rivalen antreten können.

Fazit: F1 2021 bringt das seltene Kunststück fertig, es fast jedem recht zu machen. Wer eine knallharte Simulation möchte, kann diese bekommen, und wer einfach nur kurzweiligen Rennspaß im F1-Gewand will, schaltet einfach alles ab, was dabei im Weg stehen könnte. Der Story-Modus könnte zwar gern noch etwas mehr Inhalt bieten, als Einstimmung auf den Karrieremodus taugt er aber sehr gut. Uns konnte F1 2021 jedenfalls vollständig überzeugen, weshalb wir im GamePro-Test stolze 90 Punkte vergeben haben. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

