PS-Spiele unter 20€: 10 Highlights für PS4 + PS5 aus dem PS Store Summer Sale

Seit Mittwoch läuft im PlayStation Store der riesige Summer Sale mit über 2.000 Sonderangeboten für PS4 und PS5. Schon am Starttag haben wir euch die Highlights unter den aktuellen Spielen herausgesucht. In diesem Artikel widmen wir uns nun den besten Angeboten im Preisbereich zwischen 10 und 20 Euro und stellen euch zehn Kauftipps vor, von Indie-Hits bis hin zu großen AAA-Blockbustern. Nächstes Mal sind dann die günstigsten Schnäppchen unter 10€ dran. Die Übersicht über alle Angebote des PSN Sales findet ihr hier:

Assassin’s Creed Origins

Mit Assassin’s Creed Origins hat die berühmte Reihe einen neuen Weg in Richtung Action-Rollenspiel eingeschlagen, dem auch die nachfolgenden Teile Odyssey und Valhalla gefolgt sind. Das bedeutet einerseits, dass die Charakterentwicklung komplexer geworden ist und die nun deutlich spannenderen Kämpfe mehr in den Vordergrund gerückt sind. Andererseits sind dadurch die klassischen Assassinen-Tugenden wie Klettern und Schleichen nicht mehr so bedeutsam. Aber wie auch immer man hierzu steht, Assassin’s Creed Origins lohnt sich schon allein aufgrund seiner riesigen Spielwelt, die uns das antike Ägypten bereisen und dabei zahlreiche Sehenswürdigkeiten besuchen und historische Persönlichkeiten kennenlernen lässt.

It Takes Two

In It Takes Two spielen wir ein Paar mit Eheproblemen, das auf magische Weise in kleine Puppen verwandelt wird und nun zwangsweise zusammenhalten muss, um zahlreiche Herausforderungen zu überstehen und sich seine menschlichen Körper zurückzuholen. Dass es bei den Game Awards 2021 zum Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde, dürfte It Takes Two neben seinem hübschen Look im Stil eines Animationsfilms auch seiner beeindruckenden spielerischen Vielfalt verdanken: Im Kern handelt es sich zwar um einen Action-Platformer, aber It Takes Two wechselt zwischendurch auch gern mal das Genre und wird beispielsweise zu einem Shooter, Fighting Game oder Flugsimulator. Doch Vorsicht: Das Koop-Spiel lässt sich ausschließlich zu zweit spielen, sowohl lokal als auch online.

Chorus

Das Sci-Fi-Actionspiel Chorus wurde beim Deutschen Computerspielpreis 2022 mit dem Titel „Spiel des Jahres“ ausgezeichnet. Als Pilotin Nara bekämpfen wir eben jenen mysteriösen Kult, dem sie selbst ihre Existenz verdankt. Im Grunde handelt es sich bei Chorus um einen klassischen Weltraum-Shooter im Stile eines Star Fox, der allerdings sehr viel Wert auf seine komplexe, düstere und stellenweise ans Surreale grenzende Geschichte legt und uns dabei an so manchen ungewöhnlichen Schauplatz führt. Spielerisch ist Chorus zwar nicht allzu anspruchsvoll, aber immerhin bringen die Spezialmanöver etwas Tiefgang ins Gameplay, während das Upgrade-System in der circa 20-stündigen Kampagne für beständigen Fortschritt sorgt.

GreedFall

GreedFall spielt in einer Welt, die zwar an das barocke Europa erinnert, aber neben altmodischen Schusswaffen auch Zauberei und allerlei seltsame Kreaturen bietet. Nur den Prolog verbringen wir in unserer Heimatstadt, danach reisen wir zu einer weit entfernten Kolonie, um dort nach einem Heilmittel für eine Seuche zu suchen. Dort angekommen können wir uns mit verschiedenen Fraktionen wie Seefahrern, Eingeborenen oder religiösen Fanatikern anlegen oder sie bekämpfen, was Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte hat. Generell lässt uns das Rollenspiel eine Menge Freiheit: Bei den Quests gibt es stets ganz verschiedene Lösungswege und auch das Kampfsystem ist flexibel genug, um unterschiedliche Taktiken zu ermöglichen.

Far Cry 5

In Far Cry 5 legen wir uns mal nicht mit Despoten in irgendwelchen abgelegenen Fantasiestaaten an, sondern kämpfen im US-Bundesstaat Montana gegen einen charismatischen Sektenführer, seine Geschwister und seine unzähligen Anhänger. Die Story ist trotz des interessanten Ansatzes eher nebensächlich, dafür ist die Landschaft mitsamt ihrer Tierwelt sehr hübsch in Szene gesetzt. Letztere ist allerdings sehr angriffslustig, was für viele kuriose und chaotische Situationen sorg. Wie üblich stehen uns bei der Erledigung unserer Missionen und den Angriffen auf feindliche Lager eine Menge verschiedener Waffen und Vehikel zur Verfügung, was interessante Experimente mit unterschiedlichsten Vorgehensweisen ermöglicht.

Code Vein

Code Vein lässt uns einen Vampir in einer postapokalyptischen Welt spielen. Spielerisch erinnert das Action-Rollenspiel an Dark Souls, wobei wir trotz der Fokussierung auf den Nahkampf eine stattliche Anzahl an Zaubern und Schusswaffen einsetzen können. Das Fortschrittssystem lässt uns unseren Charakter völlig frei an unseren Spielstil anpassen. In die Kämpfe ziehen wir übrigens stets zu zweit, im Singleplayer übernimmt die KI die Rolle unseres Begleiters. Neben dem Gameplay überzeugt Code Vein auch durch den atmosphärischen Grafikstil, der Gothic Horror gekonnt mit Anime-Optik verknüpft. So geheimnisvoll und detailliert wie in den Souls-Spielen fällt die Spielwelt von Code Vein allerdings nicht aus.

Persona 5

Persona 5 ist eines der besten, vielleicht sogar das beste JRPG der PS4-Generation. Wir spielen einen Schüler in Tokyo, der die Fähigkeit besitzt, über das sogenannte Metaverse in das Unterbewusstsein der Stadtbewohner einzudringen. Die hohen Bewertungen dürfte Persona 5 zwar nicht zuletzt der spannenden und vielschichtigen Geschichte sowie dem stilvollen Anime-Look verdanken, es überzeugt aber auch spielerisch. Die Kämpfe spielen sich trotz des rundenbasierten Systems erstaunlich flott, was daran liegt, dass jeder Aktionstyp auf einen Button gelegt wird. Wir kämpfen uns aber nicht nur durchs Metaverse, sondern müssen auch den typischen japanischen Schulalltag meistern, was für reichlich Abwechslung sorgt.

Death’s Door

Im Indie-Hit Death’s Door übernehmen wir die Rolle einer Krähe, deren Aufgabe darin besteht, die Seelen der Toten einzusammeln. Leider wird ihr eine dieser Seelen gestohlen. Um sie wieder zurückzuholen, muss sie sich auf eine Reise durch ein seltsames Reich zwischen Leben und Tod begeben, um den Dieb zu verfolgen. Dabei durchquert sie abwechslungsreiche und hübsch gestaltete Regionen, in denen sie nicht nur auf skurrile Charaktere, sondern auch auf zahlreiche Monster sowie einige besonders mächtige Kreaturen trifft, die alles tun würden, um dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Vor allem in den Bosskämpfen gegen diese Kreaturen kann das Action-Adventure ziemlich fordernd sein.

The Ascent

Das erst im März dieses Jahres erschienene The Ascent ist ein Action-RPG, das ein wenig wie ein Diablo im Cyberpunk-Szenario wirkt. Aus der Top-Down-Perspektive metzeln wir uns durch eine finstere Metropole und legen uns dabei Cyberpunk-typisch mit bösartigen Großkonzernen an. Die Geschichte ist eher Nebensache, das Gameplay steht klar im Fokus. Hier kann The Ascent durch sein gutes Gunplay sowie seine Vielfalt an Waffen und Spezialfähigkeiten punkten. Aufwendige Effekte sorgen zudem für einen hohen Schauwert in den Kämpfen. Außerdem gibt es ein motivierendes Fortschrittssystem. Ihr könnt allein oder im Koop mit bis zu drei Mitstreiter*innen losziehen, und zwar sowohl online als auch lokal.

Valkyria Chronicles 4

Im Rundentaktikspiel Valkyria Chronicles 4 übernehmen wir in einem zwar fiktiven, aber stark an den zweiten Weltkrieg angelehnten Konflikt das Kommando über eine kleine Gruppe von Soldaten und führen sie in den Kampf gegen eine feindliche Übermacht. Für das Genre spielen sich die Kämpfe sehr actionreich, da wir unsere Soldaten bei unseren Zügen einzeln wie in einem Third Person Shooter steuern und auch das Schießen selbst übernehmen. Valkyria Chronicles 4 legt zudem wie schon seine Vorgänger viel Wert auf komplexe Charaktere und auf eine packende und wendungsreiche Geschichte, die in einem hübschen Anime-Stile inszeniert wird. Falls ihr PS Plus abonniert habt, könnt ihr übrigens zusätzlich sparen und zahlt dann statt 11,99€ nur noch 8,99€.

0 1 Mehr zum Thema PS Store Summer Sale gestartet: Rund 2000 PS4- & PS5-Spiele im Angebot