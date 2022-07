PS Store Summer Sale gestartet: Rund 2000 PS4- + PS5-Spiele im Angebot

Der PlayStation Store hat heute den großen Summer Sale gestartet, in dem es vier Wochen lang rund 2000 Spiele für PS4 und PS5 günstiger gibt. Viele der aktuellen Angebote laufen allerdings nur für zwei Wochen und werden zur Halbzeit des PSN Sales durch neue Deals ersetzt.

In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights herausgesucht, wobei wir uns fürs Erste auf größere und vergleichsweise aktuelle Titel konzentriert haben. In künftigen Updates suchen wir euch noch besonders günstige Schnäppchen heraus. Wer gleich selbst die Deals durchstöbern will, findet die komplette Liste hier:

Far Cry 6

In Far Cry 6 schließen wir uns auf einer stark an Kuba erinnernden Insel dem Widerstand an, um einen von Giancarlo Esposito (Breaking Bad) gespielten Diktator zu stürzen. Die Story ist nicht wahnsinnig spannend, aber in aufwendigen Zwischensequenzen gut in Szene gesetzt. Spielerisch bietet Far Cry 6 im Grunde das Übliche: Mithilfe einer großen Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und Fluggeräten erledigen wir in einer großen Open World Missionen und nehmen feindliche Stützpunkte ein. Prinzipiell haben wir dabei viele taktische Möglichkeiten, oft reicht aber ein brachialer Frontalangriff. Darüber hinaus können wir uns verschiedenen Nebenaktivitäten widmen, die von Autorennen bis hin zu Hahnenkämpfen reichen.

Kena: Bridge of Spirits

Kena: Bridge of Spirits sieht man sofort an, dass es von einem Studio stammt, welches früher an Animationsfilmen gearbeitet hat. Das Action-Adventure glänzt durch ein wunderschönes Artdesign, das nahe an Blockbuster von Pixar oder Disney herankommt. Die Story schlägt durchaus ernste Töne an: Kenas Aufgabe ist es nämlich, den Seelen der Toten zur Ruhe zu verhelfen. Dabei wird sie von putzigen kleinen Wesen namens Rott unterstützt, die ihr nicht nur beim Lösen von Rätseln, sondern auch im Kampf beistehen, indem sie Ablenkungsmanöver starten oder bestimmte Spezialattacken ermöglichen. Die Rätseln sind meist nicht allzu komplex, insbesondere die Bosskämpfe können aber durchaus fordernd sein.

Ghostwire: Tokyo

Das erst im Frühjahr erschienene Ghostwire: Tokyo bekommt ihr im Summer Sale zum halben Preis. Das vom Studio hinter The Evil Within stammende Horror-Actionspiel lässt uns eine postapokalyptische, menschenleere Version von Tokyo erkunden, in der Geister und Dämonen ihr Unwesen treiben. Glücklicherweise sind wir selbst ebenfalls von einem Geist besessen, der uns magische Kräfte verleiht und uns Zauber aus unseren bloßen Händen schießen lässt, die die Dämonen das Fürchten leeren. Das macht vor allem zu Beginn aufgrund der spektakulären Effekte und des bizarren Gegnerdesigns eine Menge Spaß. Nach einer Weile nutzt sich die Wirkung leider ab, was sich zum reduzierten Preis aber schon leichter verkraften lässt.

Call of Duty: Vanguard Cross-Gen Edition

Call of Duty: Vanguard, den jüngsten Tale der berühmten Shooter-Reihe, bekommt ihr in der Cross-Gen Edition für PS4 und PS5 günstiger. Vanguard schickt uns erneut in den zweiten Weltkrieg, diesmal als Mitglieder einer Spezialeinheit, die das mysteriöse Projekt Phönix der Nazis aufzuhalten versucht. Die Kampagne unterhält durch ihre abwechslungsreichen Schauplätze, die von der Atlantikküste über Nordafrika bis nach Stalingrad reichen. Der Multiplayer hat ein sehr hohes Tempo, selbst im Vergleich zu anderen Call-of-Duty-Spielen. Das liegt nicht nur an der geringen Time to Kill, sondern auch an den kompakten Maps, die zwischen Respawn und erstem Feindkontakt oft nur Sekunden vergehen lassen.

Tales of Arise

Das im Herbst letzten Jahres erschienene und mit hervorragenden Kritiken ausgezeichnete JRPG Tales of Arise gibt es ebenfalls zum halben Preis. Hier erkunden wir in einem Szenario, das Science Fiction und Fantasy vermischt, eine in fünf Regionen eingeteilte Welt. Diese Regionen sind jeweils einem der Elemente Feuer, Wasser, Wind, Erde und Eis zugeordnet und entsprechend abwechslungsreich. Das Highlight sind aber die actionreichen Echtzeitkämpfe, in denen wir nicht nur zahlreiche Spezialattacken einsetzen, sondern auch zwischen den Mitgliedern unserer Party wechseln können. Auch optisch kann Tales of Arise punkten, etwa durch hübsche Landschaften, spektakuläre Effekte und aufwendig gezeichnete Anime-Zwischensequenzen.

The Quarry

Nach den eher durchwachsenen Teilen der Dark Pictures Anthology schafft es das Studio Supermassive Games mit The Quarry wieder, an seinen Hit Until Dawn anzuknüpfen. Das Konzept ist ähnlich: Diesmal spielen wir Jugendliche im Sommercamp, die von einer Gefahr bedroht werden, über die wir hier nicht zu viel verraten wollen. Wie schon Until Dawn ist auch The Quarry voll von Anspielungen und Klischees aus bekannten Horrorfilme und gerade deshalb ein Fest für alle Fans des Genres. Das Gameplay beschränkt sich nach wie vor weitgehend auf Dialoge, Erkundung und Quick Time Events, wobei letztere nun noch einfacher sind. Der Reiz liegt erneut in den vielfältigen Möglichkeiten, die Story zu beeinflussen.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Mit der Legacy of Thieves Collection bekommt ihr Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy für die PS5 in einer deutlich verbesserten Version, die unter anderem 4K-Auflösung bietet und die Features des DualSense Controllers wie haptisches Feedback unterstützt. Uncharted 4 ist das furiose Finale der Geschichte rund um den Draufgänger Nathan Drake, in dem uns die Suche nach einem historischen Schatz erneut um die halbe Welt führt, unter anderem nach New Orleans, Panama, Italien Schottland und Madagaskar. Das Spin-Off The Lost Legacy konzentriert sich hingegen weitgehend auf Indien. Hier spielen wir die schon aus früheren Teilen bekannten Abenteurerinnen Chloe Frazer und Nadine Ross.

Vampire: The Masquerade – Swansong Primogen Edition

Das erst im Mai erschienene Vampire: The Masquerade - Swansong bekommt ihr in der Primogen Edition zum halben Preis. Diese enthält neben dem Hauptspiel einen DLC mit Ingame-Gegenständen und einen weiteren mit einem zusätzlichen Charakter. In dem Detektiv-Adventure spielen wir drei Vampire, die Morde an anderen Vampiren aufklären sollen. Dabei können wir zwar vielfältige Vampirfähigkeiten einsetzen, müssen aber stets darauf achten, dass die sogenannte Maskerade, also unsere Tarnung vor den gewöhnlichen Menschen, gewahrt bleibt. Der Produktionsqualität sieht man zwar an, dass das Entwicklungsbudget wohl nicht besonders groß war, aber dafür glänzt Swansong bei Story und Dialogen.

Immortals Fenyx Rising

Das aus dem Hause Ubisoft stammende Open-World-Spiel Immortals Fenyx Rising schickt uns in eine von der griechischen Mythologie inspirierte Welt, in der wir den Göttern im Kampf gegen einen fiese Feuerdämon und seine Schergen helfen sollen. Dabei setzen wir neben Schwert und Bogen auch verschiedene Götterkräfte ein und legen uns mit mythologischen Kreaturen wie Zyklopen und Harpyien an. Das Gameplay erinnert mit seiner Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätseln stark an The Legend of Zelda: Breath of the Wild, und zwar auch deshalb, weil es in den vier abwechslungsreichen Regionen, die jeweils einem Gott unterstehen, jede Menge Geheimnisse zu entdecken gibt.

Nier: Replicant

Bei Nier: Replicant handelt es sich um ein aufwendiges Remake, dass das erste Nier auf den technischen Stand des gefeierten Nachfolgers Nier: Automate bringt. Aber nicht nur Grafik und Sound wurden verbessert, auch das Kampfsystem wurde stark überarbeitet. Zudem wurde zu den drei Enden, die schon im Original enthalten sind, ein viertes hinzugefügt, was den Wiederspielwert noch weiter erhöht. Die komplexe und raffiniert erzählte Geschichte ist ohnehin das Highlight des Action-Rollenspiels. Sie beginnt damit, dass der junge Krieger Nier in der postapokalyptischen Welt des Jahres 3461 nach einem Heilmittel für die sogenannte Runenpest sucht, um seine Schwester zu retten, und nimmt schnell einige unerwartete Wendungen.