Die Tomb Raider Definitive Edition gibt's im PlayStation Store gerade für nur 2,99 Euro statt 19,99 Euro. Wer den gelungenen Neustart der legendären Action-Adventure-Serie bisher verpasst hat, hat nun also eine sehr gute Gelegenheit, das Versäumte nachzuholen.

Tomb Raider Definitive Edition statt 19,99€ für 2,99€ im PlayStation Store

Übrigens ist auch der Nachfolger Rise of the Tomb Raider gerade reduziert, und zwar von 29,99 Euro auf 7,49 Euro in der 20 Year Celebration Edition. Beide Angebote gelten noch bis zum 16. September.

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration statt 29,99€ für 7,49€ im PS Store

Was bietet Tomb Raider?

Die Geschichte der Lara Croft: Im von Square Enix veröffentlichten Reboot der Tomb-Raider-Reihe gehen wir zurück zu den Wurzeln und erfahren, wie Lara zu der hartgesottenen Actionheldin wird, als die wir sie kennen. Als Teil einer schiefgelaufenen Expedition findet sich die 21-jährige Frau verwundet und allein auf einer tropischen Insel wieder, in der Anhänger eines mysteriösen Kults nach ihrem Leben trachten. Nachdem Lara anfangs verzweifelt und zaghaft wirkt, nimmt sie ihr Schicksal bald in die eigenen Hände.

Jede Menge Action: Der Übergang von der Rolle des Opfers zur Kämpferin, die alles über den Haufen schießt, was ihr im Weg steht, geht in der Story leider etwas zu abrupt vonstatten. Das ändert aber nichts am gelungenen Gameplay: Die Schießereien, die einen großen Teil des Spiels ausmachen, machen so viel Spaß wie nie zuvor in der Reihe und unsere aufrüstbaren Waffen und Ausrüstungsgegenstände erlauben uns verschiedene Taktiken. Außerdem ist die Action hervorragend inszeniert.

Ein bisschen Archäologie: Lara hat in diesem Teil der Reihe so viel mit Kämpfen und Überleben zu tun, dass ihre eigentliche Arbeit, die Archäologie, etwas kürzer kommt als gewohnt. Allerdings gibt es neben linearen Passagen auch offene Gebiete, die wir frei erkunden können und in denen wir auf in finsteren Höhlen versteckte Grabstätten voller Schätze stoßen. Das ist eher Nebenaufgabe als Kern des Spiels, bringt aber trotzdem ein bisschen des alten Tomb-Raider-Feelings zurück.

52 0 Mehr zum Thema Tomb Raider: Definitive Edition im Test - Lara im definitiven Überlebenskampf

Technisch verbessert: Bei der Definitive Edition handelt es sich um eine vor allem technisch deutlich verbesserte Version des ursprünglich noch für die letzte Konsolengeneration erschienenen Action-Adventures. Die Auflösung wurde hochgeschraubte, schärfere Texturen wurden hinzugefügt und es gibt zahlreiche neue Effekte. Zudem sind sämtliche Zusatzinhalte mit dabei. Diese fallen allerdings eher mager aus. Vor allem für die Multiplayer-DLCs dürfte sich heute kaum noch jemand interessieren.

Fazit: Laras schnelle Wandlung zur Actionheldin muss man erst mal verdauen. Schafft man das, bekommt man mit Tomb Raider aber ein fesselndes und toll inszeniertes Abenteuer. Dass der Fokus auf der Action liegt, ist dank des gelungenen Gameplays nicht unbedingt etwas Schlechtes. Wer trotzdem lieber ein Tomb Raider hätte, das ein bisschen mehr vom alten Schlag ist, kann den Einstieg auch überspringen und gleich zum Nachfolger Rise of the Tomb Raider greifen, in dem Gräber und Erkundung wieder eine größere Rolle spielen.

Tomb Raider Definitive Edition statt 19,99€ für 2,99€ im PlayStation Store

Weitere günstige PS4-Spiele

Im PlayStation Store läuft gerade ein großer Sale mit fast hundert PS4-Spielen, die ihr jeweils für weniger als 15 Euro bekommt. Mit dabei ist unter anderem die Horizon Zero Dawn Complete Edition. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

PlayStation Store: PS4-Spiele für unter 15€ im Angebot

Falls ihr mehr über den Sale und seine Highlights erfahren wollt, haben wir hier eine Übersicht für euch erstellt: