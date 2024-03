PS1 bis PS5: So lange dauert es, bis die Konsolen hochgefahren sind und das ist die schnellste

Der allererste PlayStation-Controller hatte nicht einmal Analogsticks, die bis zur PS5 Standard wurden.

Man sollte meinen, dass die PS5 dank SSD deutlich schneller in ihren Home-Bildschirm hochfahren könnte, als es bei den älteren PlayStation-Konsolen wie der PS1 oder PS2 der Fall war. Aber da habt ihr die Rechnung ohne die simpleren Zeiten gemacht, in denen es nicht einmal ein richtiges Menü gab, geschweige denn ein interaktives. Dieser Video-Vergleich hier zeigt schön anschaulich, wie schnell welche PlayStation-Konsole hochgefahren ist.

PS1, PS2, PS3, PS4, PS4 Pro und PS5: So lange dauert das Hochfahren

Wie bei einem PC: Ach ja, früher war es noch so, dass man sich in aller Ruhe ein Heißgetränk zubereiten konnte, während man darauf wartete, dass der PC hochgefahren wurde. Bei Konsolen sah das allerdings meist ganz anders aus. Bei Geräten wie dem SNES sowieso, aber auch die PS1 brauchte deutlich weniger lange als ein herkömmlicher Office-PC.

Welche PlayStation war am schnellsten? Falls ihr euch jetzt fragt, wie lange jede einzelne PlayStation-Konsole gebraucht hat, bis sie hochgefahren war, seid ihr hier genau am richtigen Ort. Wir haben nämlich ein höchst wissenschaftlich akkurates Video entdeckt, in dem genau diese Frage beantwortet wird.

Die kurze Antwort lautet: Die PS2 war am schnellsten. Hier dauert es lediglich 11:05 Sekunden, bis wir ins Startmenü kommen. Die PS1 war allerdings nur unwesentlich langsamer, bei der ersten PlayStation dauerte es nämlich 11:13 Sekunden. Ein Unterschied, der sich in der Praxis wirklich überhaupt nicht bemerkbar macht.

Die lange Antwort könnt ihr dem unten eingebundenen Video entnehmen, wir listen euch die Zeiten hier aber auch gern noch einmal auf. Bemerkenswert ist, dass die PS5 trotz SSD fast doppelt so lange braucht wie die PS2, um hochzufahren. Das dürfte allerdings am interaktiven Hauptmenü liegen.

PS2: 11:05 Sekunden

PS1: 11:13 Sekunden

PS5: 20 Sekunden

PS4 Pro: 20:24 Sekunden

PS4: 22:24 Sekunden

PS3: 25:07 Sekunden

Der Vergleich hinkt allerdings ein bisschen: Weil die Struktur der Konsolen ganz unterschiedlich ist, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, den Vergleich anders aufzubauen. Am besten ließe sich wahrscheinlich die Zeit vergleichen, die es vom Anschalten des Geräts bis zum Hauptmenü eines Spiels braucht – oder bis zu dessen Gameplay.

Aber da fehlt es natürlich an Spielen, die auf allen Plattformen laufen, um den besten Vergleich zu haben. So wirkt es jedenfalls ein bisschen ungünstig, weil die PS1 normalerweise natürlich keinen Umweg über ein Menü genommen hat, sondern direkt das Spiel startete, dessen Disk im Laufwerk war.

Welche PlayStation habt ihr wohl am häufigsten hochgefahren? Welchen Sound mögt ihr am liebsten?