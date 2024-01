Rasen, Gummi und Benzin – Die CDs dieser zwei PS1-Spiele nutzten eine besondere Technik, um Gerüche abzusondern

Gran Turismo 2 konnte auch erschnüffelt werden. (Bildquelle: Ricardo.ch)

Dank der CD hat die PlayStation 1 die Videospielwelt im Sturm erobert. Nicht nur passten mehr Daten auf die Scheiben als auf damals verbreitete Cartridges, sie waren auch noch in ein verdammt cooles Schwarz gehüllt. Und zwei von ihnen konnten sogar Düfte verbreiten!

Diese zwei Spiele verwendeten die "Schnüffeltechnik"

Discs mit der sogenannten 'Scratch and Sniff'-Technologie (zu Deutsch: "Kratz und Schnüffel") waren eine absolute Seltenheit, schließlich wurden nur zwei Spiele damit ausgeliefert.

Habt ihr zum Beispiel Exemplare der Pit-Stop Disc von Gran Turismo 2 mit dem Finger gerieben, wurden Gerüche nach verbrannten Gummi und Benzin freigesetzt – passend zur Thematik der Rennsimulation.

Gran Turismo 2 erschien auf zwei Discs, eine davon konnte Benzin- und Gummi-Düfte verströmen. (Bildquelle: A Nihilist Abroad)

Electronics Arts wollte hingegen Stadionatmosphäre in euer Wohnzimmer bringen. Die CD von FIFA 2001 wurde daher mit dem Odor eines frisch gemähten Rasens versehen. Auch hier müsst ihr einfach nur mit dem Finger über die Plastikscheibe reiben, damit sich der Geruch entfaltet.

Das steckt hinter der Technologie

Während ihr mit dem Finger über die Discs der beiden Spiele reibt, werden mikroskopisch kleine Kapseln zerbrochen, in denen sich Duftstoffe befinden, die so gemischt wurden, dass sie die entsprechenden Gerüche erzeugen.

In der Theorie können die CDs also ihren Duft verlieren, indem ihr an ihnen reibt, die schiere Masse an Mikrokapseln sorgt jedoch für einen recht langsamen Verschleiß. Außerdem halten sich die Duftstoffe aufgrund der Versiegelung ewig.

Es gibt weitere Schnüffelspiele

Zu den beiden PS1-Spielen gesellen sich noch ein paar weitere Titel, die zur Absonderung von Gerüchen gerubbelt werden konnte.

Darunter etwa der RPG-Klassiker Earthbound für den Super Nintendo. In der Verpackung war ein Sticker mit der Scratch and Sniff-Technik enthalten. Einer davon soll nach einer frischgebackenen Pizza gerochen haben.

Earthbound ist ein Meilenstein im Portfolio von Nintendo und hatte eine ungewöhnliche Dreingabe.

Dem siebten der Teil der anzüglichen Adventure-Reihe Leisure Suit Larry mit dem einprägsamen Titel Yacht nach Liebe! (ja wirklich, solche Wortspiele haben sich Publisher damals getraut) lag hingegen ein Blatt mit neun Farbzonen dabei.

Der auf den nicht weniger absurden Namen hörende "Cybersniff 2000" verströmte nach dem Reiben dann Parfüm- oder Schokoladendüfte.

Die Gerüchte deckten sich dabei mit den Räumen, in denen ihr euch aufgehalten habt, im Bildausschnitt wurde die zum Cybersniff 2000 passende Farbe angezeigt.

Sony hat den Gedanken offenbar nie fallengelassen

Konsolenhersteller versuchen bis heute, Spiele immersiver zu gestalten. Der Geruchssinn ist dabei ein häufig vernachlässigter Aspekt, jedoch nicht beim PlayStation-Giganten, der sich vor längerer Zeit bereits einen Controller patentieren ließ, der Gerüche erzeugte:

Zudem werden sich einige von euch bestimmt noch an die Resident Evil 7-Kerze erinnern, die nach Blut und modrigem Holz miefte:

Wer weiß also, wann wir das nächste Mal über einen intensiven Geruch in einem Videospiel stolpern. Wobei der Geruch dann wahrscheinlich nicht mehr von physischen Datenträgern ausgehen wird, da der Markt dafür kontinuierlich kleiner wird.

Habt ihr Gran Gurismo 2 und/oder FIFA 2001 noch immer zuhause? Fallen euch vielleicht noch weitere Beispiele für geruchsintensive Titel ein?