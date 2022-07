Warum die PS1 bis heute meine Lieblingskonsole für Horror-Spiele ist

Klassischer Horror scheint den großen Studios einfach nicht mehr genug Geld einzubringen. Also wird vielen Action-Spielen – wie bei vielen neuen Resident Evil-Teilen oder der FEAR-Reihe – einfach eine Horror-Maske aufgezogen, um sowohl Fans der jeweiligen Serien als auch Grusel-Muffel einzufangen. Aber das liegt nicht nur an den Studios und Publishern, denn die Verkaufszahlen – also wir Konsumenten – spielen am Ende die alles entscheidende Rolle.



Allerdings gibt es einen positiven Trend. In den letzten Jahren hielten vor allem kleinere Studios mit Perlen wie Tormented Souls, Murder House oder Nightmare of Decay die Horror-Fahne hoch - Spiele mit Retro-Optik, mit denen keine siebenstelligen Verkaufszahlen erreicht werden müssen, damit sich die Entwicklung finanziell lohnt. Zwar sind diese Titel oft sehr kurz und nicht selten voller Fehler, aber für mich ist diese Entwicklung trotzdem zumindest eine kleine Entschädigung.



Wie Resident Evil 7, die Wandlung von Alan Wake 2 zu einem echten Survival-Horror-Titel und die Renaissance von Silent Hill mit angeblich gleich mehreren Projekten zeigen, sind aber auch größere Publisher langsam wieder bereit, in das Genre zu investieren, ohne zu viele Kompromisse (Stichwort wenig Ressourcen, sperrige Steuerung und keine automatischen Speicherpunkte) einzugehen. Die Atmosphäre von damals wird zwar keines dieser Spiele für mich zurückholen, doch dafür kann ich ja jederzeit einen meiner PS1-Klassiker zocken.