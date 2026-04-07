PS1-Hit im PS5-Remaster: Diesen Action-Klassiker von 1999 könnt ihr jetzt zum Schnäppchenpreis nachholen!

Mit dem aktuellen Amazon-Deal bekommt ihr gleich drei Action-Klassiker günstiger, zwei stammen von der PS1 und einer von der PS2.

Jetzt könnt ihr euch einen tollen PS1-Klassiker in der erst letztes Jahr erschienenen PS5-Neuauflage günstig sichern, und zwar im Bundle mit den beiden etwas weniger großartigen, aber trotzdem sehenswerten Nachfolgern. Das Remastered-Paket gibt es nämlich gerade bei Amazon zum Top-Preis im Sonderangebot, dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Das Angebot soll offiziell noch bis zum 28. April laufen, falls es nicht früher ausverkauft ist. Übrigens könnt ihr bei Amazon gerade auch die Vorgänger des Klassikers, die aus den Jahren 1996 bis 1998 stammen, günstiger abstauben. Allerdings sind von diesen laut Shopseite nur noch wenige Exemplare verfügbar. Hier findet ihr sie:

Traditionelle Abenteuer mit modernem Anstrich: Das bieten die Klassiker im PS5-Remaster!

Während Tomb Raider 4 noch ein klassisches Abenteuer bietet, gehen der fünfte und insbesondere der sechste Teil etwas andere Wege.

Es geht hier um Tomb Raider IV-VI Remastered, eine Neuauflage der ursprünglich von 1999 bis 2003 erschienenen Action-Adventures, in denen wir erneut in die Rolle der abenteuerlustigen Archäologin Lara Croft schlüpfen und Abenteuer im Indiana-Jones-Stil erleben. Die Klassiker werden euch mit weit hübscherer Grafik, die höhere Auflösung, bessere Texturen und überarbeitete Charaktermodelle bietet, sowie weiteren technischen und inhaltlichen Verbesserungen geliefert.

Mit Tomb Raider 4 bis 6 wird allerdings ausgerechnet die schwierigste und umstrittenste Phase der Serie neu aufgelegt. Das für PS1 erschienene Tomb Raider 4: The Last Revelation hat noch einen sehr guten Ruf und ist auf Augenhöhe mit seinen Vorgängern. Hier lernt ihr in der Vorgeschichte eine 16-jährige Lara Croft kennen, bevor ihr mit dem Tal der Könige in Ägypten ein klassisches Archäologie-Setting erkunden dürft.

Der fünfte Teil namens Tomb Raider Chronicles galt schon zum Release als zu eilig zum Weihnachtsgeschäft ein Jahr nach Teil 4 fertiggestellt, und viele Tester wünschten sich damals bereits mehr Innovation für die Reihe. Zumindest bei der Story ist Tomb Raider Chronicles aber sehr kreativ: Nach dem angeblichen Tod von Lara Croft erzählen sich ihre Freunde Geschichten von ihren Abenteuern, die wir nachspielen dürfen.

1:00 Tomb Raider IV-VI: Trailer zur Remaster-Trilogie

Autoplay

Für Tomb Raider: Angel of Darkness haben sich die Entwickler ein paar Jahre Zeit genommen, um die gewünschten Innovationen zu liefern und die Reihe auf PS2 auch technisch voranzubringen. Tatsächlich war Tomb Raider 6 viel aufwendiger inszeniert als die Vorgänger, und auch die düstere Story rund um eine Sekte und einen Mord, der Lara angehängt wird, war spannend. Doch Kamera und Steuerung waren nicht optimal und auch viele der neuen Mechaniken wie die Stealth-Passagen wirkten unausgegoren.

Trotz allem lohnt sich das Remastered-Paket, und zwar nicht nur dank des immer noch tollen Tomb Raider 4. Teil 5 erscheint heute in einem besseren Licht als damals, teils weil seine mangelnden Innovationen nicht mehr so negativ auffallen, teils auch, weil er durch das Remaster technisch deutlich aufgewertet wird. Letzteres gilt auch für Angel of Darkness. Das rettet das umstrittene Action-Adventure zwar nicht ganz, aber man kann wenigstens besser das Spiel erkennen, das es hätte werden sollen.