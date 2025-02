Dieser PS1-Racer ist dank Emulation heute noch eine echte Grafik-Perle - und es ist nicht Gran Turismo

Ein Blick auf Colin McRae Rallye 2.0 im SwanStation-Emulator (Bild: reddit.com/user/Jodeth).

Spiele mit guter Art Direction und distinktivem Style sehen in der Regel zeitlos gut aus. Das gilt auch für dieses Racing Game aus PS1-Zeiten, das sich mit etwas Hilfe eines PC-Emulators auch heute nicht vor der Konkurrenz verstecken muss. Da kann man glatt vergessen, dass eigentlich ein PS1-Titel gezockt wird, wie ein Fan schreibt. Und nein, es handelt sich dabei nicht um Gran Turismo, sondern einen anderen echten Klassiker: Colin McRae Rally 2.0.

PS1-Racer sieht dank Emulation so großartig aus, dass man meinen könnte, es wäre gar nicht so alt

Okay, zugegeben: Aktuelle Vertreter des Racing- oder genauer Rally-Genres sehen natürlich noch um einiges besser aus. Kein Wunder, wenn dank Raytracing der Lack die Umgebung reflektiert und die Grafik 20 Jahre später auf einem ganz anderen Level ist.

Wie zum Beispiel hier in WRC Sports, das zwar kein Raytracing hat, aber trotzdem zum Anbeißen aussieht:

Aber eben auch Colin McRae Rally 2.0 versprüht immer noch jede Menge Charme und sieht dank toller Lichtstimmungen und einem klassischen PS1-Look auch heute noch sehr schick aus. Zumindest, wenn man es über einen Emulator wie SwanStation am PC spielt, wie es dieser Fan hier auf Reddit getan hat. Der kommt dann auch kaum noch aus dem Schwärmen raus und schreibt:

"Colin McRae Rally 2.0, emuliert über SwanStation, ist so attraktiv, dass ich manchmal vergesse, dass ich ein PS1-Spiel spiele. Das Gameplay hat sich wirklich gut gehalten und auch die Steuerung (nachdem ich analoges Beschleunigen und Bremsen auf R2 und L2 auf meinen DualShock 4 gelegt habe). Es macht verdammt viel Spaß!"

Einige Beweisbilder liefert die Person direkt noch mit dazu, die ihr euch hier ansehen könnt:

In den Kommentaren sind sich die meisten Leute dann auch einig, dass Colin McRae Rally nicht nur ein sehr gutes Autorennspiel war, sondern eben auch heute noch ordentlich was her macht. Erst recht, wenn man sich die Screenshots aus dem Emulator anschaut.

Es gibt aber auch Diskussionen, und die drehen sich in erster Linie um die Frage, wieso hier überhaupt ein Emulator genutzt wird, wo doch eigentlich eine PC-Version des Spiels existiert.

Die Antwort ist einfach: Laut dem Urheber des Posts läuft der Titel über den SwanStation-Emulator viel besser, als es mit der PC-Version funktioniert – trotz Silent Patch. Es sieht auch besser aus, wie dieses Vergleichsvideo zeigt, aber das bleibt natürlich immer auch Geschmackssache.

Wie findet ihr Colin McRae Rally und würdet ihr es auch heute noch spielen?