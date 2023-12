PS1: Diese Spiele gab es zum Launch der legendären ersten PlayStation – kennt ihr sie noch?

Als Sony die erste PlayStation auf den Markt brachte, hieß die noch nicht PS1 und hatte keine Analogsticks.

Sonys erste PlayStation gilt heute als absoluter Meilenstein. Die Kult-Konsole setzte großflächig auf Disks in CD-Form und brachte uns haufenweise legendäre Spiele, an die wir immer noch gern zurück denken. Aber welche Klassiker konnten damals zum Launch eigentlich direkt gespielt werden und was kam erst später dazu? Hier seht ihr das Lineup aller Titel, die gleich zum Start der ersten PlayStation in Europa erhältlich und spielbar waren.

PS1 - Hach ja, schön war's: Das war das damalige Launch-Lineup der legendären Sony-Konsole

Wann kam die PS1 raus? Das hängt ganz davon ab, wo: In Deutschland wurde die erste PlayStation von Sony am 29. September 1995 auf den Markt gebracht. In Japan war sie allerdings schon früher erhältlich, und zwar ab dem 3. Dezember 1994, in den USA war es der 9. September 1995.

Vor gut fünf Jahren erschien mit der PS1 Classic die volle Nostalgie-Keule:

1:36 PlayStation Classic - Trailer stellt alle 20 Spiele der Mini-Konsole vor - Trailer stellt alle 20 Spiele der Mini-Konsole vor

Das war das Launch-Lineup: Hier seht ihr die Übersicht der Titel, die ihr gemeinsam mit eurer PS1 nach Hause nehmen konntet, wenn ihr sie euch 1995 im Laden geholt habt. Neben einigen Kult-Klassikern war auch viel dabei, was mehr oder weniger zu Recht in Vergessenheit geraten ist.

3D Lemmings (Psygnosis)

Air Combat (Namco)

Battle Arena Toshinden (Sony Computer Entertainment)

Jumping Flash! (Sony Computer Entertainment)

Kileak – The Blood (Sony Computer Entertainment)

Novastorm (Psygnosis)

Rapid Reload (Sony Computer Entertainment)

Ridge Racer (Namco)

Wipeout (Psygnosis)

Die Highlights dieses Lineups bestehen vor allem in den beiden Rennspielen, die direkt zum PS1-Launch erschienen sind. Aber auch Air Combat, Battle Arena Toshinden oder Novastorm konnten begeistern – neben den neuen 3D-Effekten vor allem durch das Gefühl, sich die Arcade-Action aus den Spielhallen wirklich direkt ins Wohnzimmer holen zu können.

WipEout war seinerzeit ein absolutes Must-Have. Die futuristischen Hochgeschwindigkeits-Rennen ließen sich nicht gerade leicht steuern und zeichneten sich durch einen knackigen Schwierigkeitsgrad aus. Dafür waren sie aber auch wirklich schnell, schön anzuschauen und konnten obendrein mit einem coolen Soundtrack punkten.

Ridge Racer hatte zwar eigentlich nur eine einzige Strecke mit einigen Variationen, aber das machte überhaupt nichts. Der Arcade-Racer war ebenfalls wahnwitzig schnell, sah für damalige Verhältnisse genial aus und machte einfach ordentlich Laune. Nicht zuletzt dank der genialen Extreme-Drifts.

Wo sind die ganzen Hits? Die meisten Spiele, an die wir uns heute wohlig zurück erinnern, wenn wir an die PS1 denken, sind erst viel später erschienen. Tekken 3 kam beispielsweise erst 1998 auf den Markt, genau wie Resident Evil 2, Gran Turismo oder Metal Gear Solid. Tony Hawk's Pro Skater 2 erschien 2000, Final Fantasy 7 im Jahr 1997.

Hattet ihr damals eine PS1 und wenn ja, mit welchen Spielen habt ihr sie gekauft?