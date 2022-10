PS2-Klassiker laufen auf den aktuellen Xbox-Konsolen besser als auf der PS4 und PS5

Die PlayStation 2-Titel im PS Plus Premium-Klassikerkatalog kamen bei uns nicht gut weg. Das Angebot besteht komplett aus emulierten Fassungen, die schon vor vielen Jahren für die PS4 angefertigt wurden und viele Probleme mitbringen: Instabile Framerates, störende Bildartefakte und niedrige Auflösungen.

Sonys Ansatz, PS2-Spiele auf modernen Konsolen zur Verfügung zu stellen, fällt damit im Vergleich zu inoffiziellen Emulatoren zurück, die es kürzlich auch auf die Xbox Series X|S geschafft haben. Die Installation ist zwar aufgrund geltender Urhebergesetze sehr umständlich, eingefleischte Retro-Fans werden sich jedoch über den immensen Funktionsumfang und die ausgereifte Technik freuen.

Legale Emulation:

In diesem Artikel befassen wir uns ausschließlich mit legaler Emulation, die einige Besonderheiten aufweist. Entsprechende Emulatoren werden zum Beispiel stets ohne eine System-Firmware ausgeliefert, da es sich ansonsten um Software-Diebstahl seitens der Entwickler*innen handeln würde. Eine originale System-Software muss also manuell von der eigenen, legal erworbenen PS2 kopiert und in den Emulator eingefügt werden.

Ebenso gehen wir im Text davon aus, dass ausschließlich Privatkopien legal gekaufter, originaler PS2-Spiele genutzt werden. Der Erwerb, die Weitergabe und der Verkauf einer Raubkopie sind nach dem deutschen Urheberrechtsgesetz strafbar.