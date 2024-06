Spieler hat wohl versucht, eine PS2 bei IKEA zu klauen - er hätte aber eh nie darauf zocken können

In der großen Möbelhauskette IKEA stehen die kuriosesten Dinge herum. Unter anderem gibt es Deko-Konsolen, die einen Jungen dazu verleitet haben, eine mitgehen zu lassen. Aber Erfolg wäre ihm so oder so nicht vergönnt gewesen.