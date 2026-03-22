PS2-Klassiker im PS5-Remake: Das Original steht bei 97 auf Metacritic, jetzt gibt's die Neuauflage günstig!

Gleich zwei große PS2-Klassiker haben im letzten Jahr ein hübsches Remake bekommen.

Jetzt könnt ihr nicht nur einen, sondern gleich zwei PS2-Klassiker, die im Original bei 97 und 94 Punkten auf Metacritic stehen, günstig abstauben. Bei Amazon gibt es die erst im Sommer 2025 erschienenen Remakes der beiden Top-Spiele aktuell im Sonderangebot, laut Vergleichsplattformen bekommt ihr sie nirgendwo sonst so günstig. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch eine Menge weiterer PS5-Hits im Sonderangebot. Hier ein paar Beispiele:

PS2-Klassiker stark modernisiert: Das liefert das PS5-Remake!

Der Wasserpark ist mit dem Remake neu ins Spiel gekommen.

Wir sprechen von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, das euch gleich zwei PS2-Klassiker in einer modernisierten Version liefert. Die größten Verbesserungen gibt's natürlich bei der Technik, wie schon beim Remake von Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 bekommt ihr ganz neue Grafik auf dem aktuellen Stand geboten. Aber auch inhaltlich gibt es einige Änderungen und sogar ganze neue Features und Inhalte.

So bekommt ihr mit dem Filmstudio, dem Wasserpark und einem Park im Pinball-Stil drei neue Parksgeboten und neue Tricks geben euch mehr spielerische Möglichkeiten. Ebenfalls neu sind das New Game+ und der Create-A-Park-Modus, durch den ihr eigene Ziele und Regeln für die Parks festlegen könnt. Im Online-Multiplayer können zudem nun auch über verschiedene Plattformen hinweg bis zu acht Skater gegeneinander antreten.

15:04 Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 im Test

Autoplay

Eine eher kontroverse Änderung betrifft nur den vierten Teil: Dieser hatte im Original auf seinen vergleichsweise großen Skateparks nämlich Quests im Rollenspiel-Stil geboten. Nun wurde das Gameplay jedoch vereinheitlicht und an die Vorgänger angepasst, was bedeutet, dass ihr auch hier jetzt im Standard-Modus in eng begrenzter Zeit (in der Regel zwei Minuten) möglichst viele Tricks und Kombos ausführen müsst, um den Highscore zu knacken.

Wer Tony Hawk’s Pro Skater 4 originalgetreu neu erleben wollte, könnte also ein bisschen enttäuscht sein. Das ändert jedoch nichts daran, dass das Konzept der Tony-Hawk’s-Reihe heute noch hervorragend funktioniert, zumal die Highscore-Jagd auch im Remake wieder von einem tollen, antreibenden Soundtrack untermalt wird. Man muss noch nicht mal die Originale kennen oder Ahnung vom Skateboarden haben, um hier viel Spaß zu haben.