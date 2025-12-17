Das ist das letzte PS2-Spiel, das je erschienen ist

Das ist das letzte Spiel, das offiziell für Sonys PlayStation 2-Konsole auf den Markt gekommen ist.

Linda Sprenger
17.12.2025 | 19:03 Uhr

Das ist das letzte PS2-Spiel. Das ist das letzte PS2-Spiel.

Mit der PS2 brachte Sony im Jahr 2000 eine der erfolgreichsten Konsolen überhaupt auf den Markt. Im März 2007 wurde der legendäre schwarze Kasten in Europa durch einen neuen schwarzen Kasten abgelöst: Die PS3 erblickte das Licht der Welt.

Das bedeutete allerdings nicht das Aus für den Vorgänger, denn auch Jahre nach dem Launch der HD-Konsole erschienen noch Spiele für die PS2 – doch welches war das allerletzte? Wir verraten es euch in diesem Artikel.

Letztes Update am 17. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst

Das letzte PlayStation 2-Spiel: Pro Evolution Soccer 2014

Video starten 0:56 Pro Evolution Soccer 2014 - Trailer zu den Multiplayer-Modi - Trailer zu den Multiplayer-Modi

  • Release: 8. November 2013
  • Plattformen: PS2, PS3, PSP, Xbox 360, PC

Pro Evolution Soccer 2014 alias PES 2014 erschien im November 2013 für die PlayStation 2 und ist damit das offiziell letzte Spiel für den PS3-Vorgänger.

Konamis Fußballsimulation PES war jahrelang der größte FIFA-Konkurrent auf dem Markt, allerdings erntete PES 2014 damals nur gute bis durchschnittliche Wertungen: So liegt die PS3-Version auf Metacritic bei 78 Punkten, für die PS2-Version gibt es keinen Metascore aufgrund fehlender Reviews.

Hier findet ihr übrigens das letzte PS1-Spiel, das je erschienen ist:

Mehr zum Thema
Das ist das letzte PS1-Spiel, das jemals erschienen ist
von Linda Sprenger
Das ist das letzte PS1-Spiel, das jemals erschienen ist

Und apropos Fußball: FIFA 14 schaffte ebenfalls noch den Sprung auf die PlayStation 2, und zwar am 27. September 2013. EAs Fußballsimulation zählt damit ebenfalls zu den letzten Games für Sonys zweites Konsolenflaggschiff.

Weitere Spiele, die 2013 sowie Ende 2012 für die PlayStation 2 auf den Markt kamen (via The Gamer): Final Fantasy 11 - Seekers of Adoulin (veröffentlicht am 27. März 2013), Don 2: The King is Back (15. Februar 2013) sowie Street Cricket Champions 2 (29. September 2012).

Könnt ihr euch noch daran erinnern? Welches Spiel habt ihr zuletzt für die PlayStation 2 gekauft oder auf der legendären Sony-Konsole gezockt? Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.

zu den Kommentaren (4)
Kommentare(4)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO hat den fehlerhaften Aufkleber auf der Star Trek Enterprise ersetzt - der neue Sticker ist aber ebenfalls fehlerhaft und wird jetzt nochmal ausgetauscht

vor 7 Minuten

LEGO hat den fehlerhaften Aufkleber auf der Star Trek Enterprise ersetzt - der neue Sticker ist aber ebenfalls fehlerhaft und wird jetzt nochmal ausgetauscht
Das ist das letzte PS2-Spiel, das je erschienen ist   4     1

vor 34 Minuten

Das ist das letzte PS2-Spiel, das je erschienen ist
Eins der besten Rennspiele mit Top-Grafik bekommt 2026 keine großen Updates mehr - Entwickler konzentriert sich auf neuen Racer

vor 57 Minuten

Eins der besten Rennspiele mit Top-Grafik bekommt 2026 keine großen Updates mehr - Entwickler konzentriert sich auf neuen Racer
Pokémon TCG-Spieler hat einen der wildesten Fehldrucke aller Zeiten gezogen und 13.000 Fans feiern ihn

vor einer Stunde

Pokémon TCG-Spieler hat einen der wildesten Fehldrucke aller Zeiten gezogen und 13.000 Fans feiern ihn
mehr anzeigen