Das ist das letzte PS2-Spiel, das je erschienen ist

Das ist das letzte PS2-Spiel.

Mit der PS2 brachte Sony im Jahr 2000 eine der erfolgreichsten Konsolen überhaupt auf den Markt. Im März 2007 wurde der legendäre schwarze Kasten in Europa durch einen neuen schwarzen Kasten abgelöst: Die PS3 erblickte das Licht der Welt.



Das bedeutete allerdings nicht das Aus für den Vorgänger, denn auch Jahre nach dem Launch der HD-Konsole erschienen noch Spiele für die PS2 – doch welches war das allerletzte? Wir verraten es euch in diesem Artikel.

Letztes Update am 17. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst

Das letzte PlayStation 2-Spiel: Pro Evolution Soccer 2014

0:56 Pro Evolution Soccer 2014 - Trailer zu den Multiplayer-Modi - Trailer zu den Multiplayer-Modi

Autoplay

Release: 8. November 2013

8. November 2013 Plattformen: PS2, PS3, PSP, Xbox 360, PC

Pro Evolution Soccer 2014 alias PES 2014 erschien im November 2013 für die PlayStation 2 und ist damit das offiziell letzte Spiel für den PS3-Vorgänger.

Konamis Fußballsimulation PES war jahrelang der größte FIFA-Konkurrent auf dem Markt, allerdings erntete PES 2014 damals nur gute bis durchschnittliche Wertungen: So liegt die PS3-Version auf Metacritic bei 78 Punkten, für die PS2-Version gibt es keinen Metascore aufgrund fehlender Reviews.

Hier findet ihr übrigens das letzte PS1-Spiel, das je erschienen ist:

Mehr zum Thema Das ist das letzte PS1-Spiel, das jemals erschienen ist von Linda Sprenger

Und apropos Fußball: FIFA 14 schaffte ebenfalls noch den Sprung auf die PlayStation 2, und zwar am 27. September 2013. EAs Fußballsimulation zählt damit ebenfalls zu den letzten Games für Sonys zweites Konsolenflaggschiff.

Weitere Spiele, die 2013 sowie Ende 2012 für die PlayStation 2 auf den Markt kamen (via The Gamer): Final Fantasy 11 - Seekers of Adoulin (veröffentlicht am 27. März 2013), Don 2: The King is Back (15. Februar 2013) sowie Street Cricket Champions 2 (29. September 2012).

Könnt ihr euch noch daran erinnern? Welches Spiel habt ihr zuletzt für die PlayStation 2 gekauft oder auf der legendären Sony-Konsole gezockt? Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.