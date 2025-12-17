Eins der besten Rennspiele mit Top-Grafik bekommt 2026 keine großen Updates mehr - Entwickler konzentriert sich auf neuen Racer

Forza Motorsport gehört auch zwei Jahre nach Release zu den besten Rennspielen für Xbox Series X/S und PC.

Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, dass Entwickler Turn 10 mit Forza Motorsport ein neues Kapitel der namhaften Rennspiel-Reihe aufschlug – und unter anderem mit einer absoluten Top-Grafik viele Fans des Genres begeistern konnte. Von uns bekam Forza Motorsport im Test eine 87er-Wertung.

Nach dem Launch folgten regelmäßige Content-Updates, die unter anderem neue Strecken wie die Nürburgring Nordschleife oder zusätzliche Autos ins Spiel brachten. Doch damit soll nun Schluss sein.

Keine neuen Strecken, Fahrzeuge und Features mehr

Wie Turn 10 auf dem offiziellen Forza-Blog bekannt gegeben hat, wird es im nächsten Jahr keine weiteren neuen Inhalte für das Rennspiel mehr geben. Im Wortlaut heißt es dort:

"Da sich unser Team darauf konzentriert, 2026 das bestmögliche Spielerlebnis mit Forza Horizon 6 zu bieten, planen wir keine neuen Autos, Strecken, Funktionen oder regelmäßigen Fehlerbehebungen für Forza Motorsport."

Der Grund für den Content-Stopp bei Forza Motorsport ist damit also auch klar: Turn 10 will sich auf das Open World-Rennspiel Forza Horizon 6 konzentrieren, das zusammen mit Playground Games entwickelt wird und im nächsten Jahr erscheinen soll.

Aber das ist wohl nicht der einzige Grund. Denn dass das Team nun keine ausreichenden Kapazitäten mehr für Motorsport hat, dürfte vermutlich auch damit zusammen hängen, dass Turn 10 im Rahmen der großen Entlassungswelle bei Microsoft im Sommer ordentlich zur Ader gelassen wurde.

Laut dem Bloomberg-Journalisten Jason Schreier wurden damals knapp 50% der Belegschaft entlassen. Damit dürfte das deutlich geschrumpfte Team jetzt nicht mehr in der Lage sein, zwei große Projekte gleichzeitig zu stemmen – und muss dementsprechend Prioritäten setzen.

Turn 10 wird Forza Motorsport weiterhin unterstützen

Allerdings stellt Turn 10 den Support für Forza Motorsport nicht komplett ein. Im Blogeintrag heißt es:

"Wir werden das Spiel jedoch weiterhin unterstützen, indem wir die Online-Server aktiv halten, Sonderveranstaltungen und Wettbewerbe veranstalten und monatlich bereits veröffentlichte Featured Tours und Belohnungsautos wieder einführen, bis Ihnen alle Inhalte jederzeit zur Verfügung stehen."

Ihr werdet also auch weiterhin eure Runden in einem der besten Xbox- und PC-Rennspiele drehen können. Nur neuen Content dürft ihr ab sofort nicht mehr erwarten.

Wie findet ihr die Entscheidung von Turn 10? Spielt ihr noch aktiv Forza Motorsport und hättet euch über weitere Inhalte gefreut?