Pokémon TCG-Spieler hat einen der wildesten Fehldrucke aller Zeiten gezogen und 13.000 Fans feiern ihn

Es gibt genügend Pokémon-Karten, die nicht in einem perfekten Zustand erscheinen. Beim Druck und Ausstanzen kann einiges schiefgehen. Dennoch ist es unüblich, dass eine Karte nahezu halbiert wird und zwei unterschiedliche Exemplare in sich vereint. Vor allem, wenn die Taschenmonster darauf zur selben Entwicklungsreihe gehören.
Diese Pokémon-Karte ist Evoli und Aquana in einem
Der Kumpel des Redditors BoBo_T_Baggin hat eine ungewöhnliche Pokémon-Karte gezogen. Oder sind es vielleicht sogar zwei Karten in einer, wenn zwei unterschiedliche Taschenmonster darauf abgebildet sind? Nun, sei’s drum.
So sieht das zweigeteilte Exemplar aus:
Ein besonders cooles Detail sind die Markierungen auf der Karte, die eigentlich zeigen sollten, wo die Karte richtig herausgestanzt wird. Vorne werden sie als zwei schwarze Punkte am Rand dargestellt. Hinten sind die Punkte hingegen weiß. Zusätzlich dazu zeigt das Foto der Rückseite, dass die Karten nicht nur in zwei geteilt, sondern auch schräg ausgestanzt wurden.
Auf dem einen Exemplar sind die Motive der folgenden zwei Karten aus dem “Prismatische Entwicklungen“-Set aufgedruckt:
- Evoli ex (PRE 075)
- Aquana ex (PRE 023)
Obwohl “Prismatische Entwicklungen“ einige begehrenswerte Karten der Eeveelutions – so werden Evoli und seine Entwicklungen im Fanjargon genannt – hat, ist die Seltenheitsstufe der beiden geteilten Exemplare nicht gerade hoch.
Auf Websites wie Cardmarket werden sie für wenige Euro gehandelt. Die teuren Eeveelutions werden ab hundert Euro angeboten, entsprechen aber auch der Seltenheitsstufe “Special Illustration Rare“.
Community-Reaktionen auf die zweigeteilte Karte sind einfach nur köstlich
Das Foto der besonderen Pokémon-Karte sackt innerhalb von zwei Tagen über 13.000 positive Bewertungen auf Reddit ein. Die vielen humorvollen Kommentare spiegeln das amüsierte Stimmungsbild wider.
Hier seht ihr einige ausgewählte Reaktionen:
- „Diese neuen Tag-Teams sehen schrecklich aus!“ – Redditor TheRealNikoBravo
- „[Das Evoli ist] zwischen den Entwicklungen gefangen“ – Redditor AdWorking2848
- „Da wurde ein wenig zu spät B gedrückt, um die Entwicklung zu unterbrechen“ – Redditor Smecky01
Was ist der wildeste Fehldruck, den ihr je aus einem Booster gezogen habt?
