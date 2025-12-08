Das ist das letzte PS1-Spiel, das jemals erschienen ist

Was war eigentlich das letzte PS1-Spiel, das je auf den Markt gekommen ist?

Am 24. November 2000 kam in Europa die PS2 auf den Markt und löste damit die PS1 ab. Doch auch Jahre nach dem Release der zweiten PlayStation-Konsole erschienen doch Games für den legendären grauen Kasten. Aber welches war das allerletzte, das offiziell jemals das Licht für die PS1 erblickte?

Letztes Update am 08. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst.

Das letzte in Japan veröffentlichte PS1-Spiel: Strider Hiryu

Release: 24. Oktober 2006

Bei dem offiziell letzten für die PS1 veröffentlichten Spiel handelt es sich um Strider Hiryu. Der stylische und rasante Hack 'n' Slash-Platformer erschien im Oktober 2006. Fun Fact: Das war nur wenige Wochen vor dem offiziellen Release der PS3 in Japan (11. November 2006).

Strider Hiryu ist ein PS1-Port eines Arcade-Spiels, das ursprünglich 1989 in Japan veröffentlicht wurde. Auf Konsole erschien Strider Hiryu erstmals im Jahr 2000 als Bonus-Disc von Strider 2, wurde 2006 allerdings als Teil von Capcoms Gamebook Series als eigenständiger PS1-Titel herausgebracht.

Allerdings kam das Spiel damals ausschließlich in Japan auf den Markt. Bleibt also die Frage, welcher PS1-Titel zuletzt in der PAL-Region Europa veröffentlicht wurde...

Das letzte in Europa veröffentlichte PS1-Spiel: Jet Ace

Release: 15. November 2004

Trommelwirbel: Das letzte in Europa veröffentlichte Spiel für die PlayStation 1 trägt den Titel Jet Ace und ist ein Shoot 'em Up, in dem wir uns ins Cockpit eines Jets setzen und andere Flugzeuge vom Himmel ballern. Der Action-Titel kam im November 2004 auf den Markt.

