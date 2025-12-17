LEGO hat den fehlerhaften Aufkleber auf der Star Trek Enterprise ersetzt - der neue Sticker ist aber ebenfalls fehlerhaft und wird jetzt nochmal ausgetauscht

Im ersten Sticker war ein Schreibfehler versteckt.

Ende November hat LEGO mit dem Set "U.S.S. Enterprise NCC-1701-D" ein echtes Highlight für Star-Trek-Fans veröffentlicht, dabei allerdings einen Aufkleber mit einem Schreibfehler bedruckt. Kurios: Auch der Ersatz-Sticker ist nicht perfekt und wird jetzt nochmal ausgetauscht.

Ersatz-Sticker muss ersetzt werden

Nachdem der Schreibfehler auf dem Sticker in Reviews entdeckt worden war, hatte der dänische Spielzeughersteller nicht lange gefackelt und schon wenige Tage nach dem Release des Sets einen kostenlosen Ersatz-Sticker für alle Käufer angeboten.

Der neue Aufkleber ist genauso aufgebaut wie beim ersten Versuch, allerdings ist das Star-Trek-Motto "… to boldly go where no one has gone before" dort jetzt richtig geschrieben. Komischerweise wurden aber auch andere Teile des Stickers verändert.

Wie Zusammengebaut berichtet, fehlt auf dem neuen Sticker nämlich der Kreis um das Starfleet-Emblem. Zudem wurden die vier Kreise, die Schrauben darstellen sollen, entfernt. Insgesamt ist der Kasten etwas kleiner, wodurch die Schrift gedrungen aussieht.

Da das ebenfalls nicht den Ansprüchen der Fans und von LEGO selbst entspricht, hat der Kundenservice nun offenbar bestätigt, dass es einen weiteren Ersatz-Sticker geben wird, der sogar noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden soll.

Bleibt natürlich nur zu hoffen, dass sich da nicht wieder ein neuer Fehler einschleicht, sonst wird die ganze Sticker-Geschichte noch zum Running Gag.

Besonders kurios ist das Ganze, weil der besagte Sticker, der eine Art Widmungsplakette der U.S.S. Enterprise D darstellen soll, im fertigen Modell überhaupt nicht mehr zu sehen ist. Die Plakette wird während dem Aufbau angeklebt, verschwindet dann aber im Inneren des Schiffs.

Eigentlich sollte es sich dabei also nur um ein kleines, aber nettes Detail für Star-Trek-Fans handeln, dass die allermeisten Leute überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Durch die beiden fehlerhaften Aufkleber ist das Thema mittlerweile aber fast größer geworden als das eigentliche Set.

Habt ihr euch die LEGO Enterprise schon geholt und werdet ihr auch den zweiten Ersatz-Sticker anfordern?