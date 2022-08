Wisst ihr noch, wo sich eure alte PS2-Konsole befindet? Ist sie wohlbehütet in einer Kiste im Keller gelandet oder habt ihr sie mittlerweile irgendwo im Haushalt verschollen? So oder so dürften die meisten PS2-Konsolen nicht mehr ganz so frisch aussehen, wie sie im Erscheinungsjahr 2000 waren. Ein virtueller Künstler zeigt nun, wie die meisten Konsolen wohl heutzutage aussehen dürften.

Alte PS2 mit Gebrauchsspuren

In der ArtStation-App können Künstler*innen ihre digitalen Kunstwerke zur Schau stellen. Der Künstler Ilya Dolgov bezeichnet sich selbst als „3d hard surface artist“ und zeigt seine virtuellen Künste anhand einer selbst kreierten PS2:

Das Modell sieht einer echten PS2 zum Verwechseln ähnlich. Die PS2-Konsole ist dank einer Staubschicht mit einem leichten Grauschleier überdeckt. Es finden sich zahlreiche Kratzer und Flecken auf ihr, die die Jahre mit sich bringen.

Auch die PS2-Controller sehen real aus. Zwischen den Knöpfen befindet sich viel Staub und die Joysticks sind mit Kratzern übersät. Sogar die Kabel weisen zahlreiche Gebrauchsspuren auf. Natürlich dürfen die passenden Spiele nicht fehlen, weshalb der Künstler einige bekannte PS2-Hits wie Need for Speed Underground ins Bild gebastelt hat.

Zum Vergleich seht ihr hier eine originale PS2 und Ilyas Werk:

© Ilya Dolgov, ArtStation

Was begeisterte Bastler*innen in der echten Welt alles hinbekommen, seht ihr auf GamePro:

In den Kommentaren zeigt sich, dass die User ebenso begeistert sind wie wir. Dmitry Sablin schreibt beispielsweise, dass ihm jetzt nur noch der passende Geruch für das echte PS2-Ranz-Erlebnis fehlt. Christian Hernandez dachte sogar, dass es sich dabei um ein echtes Foto handelt.

Weitere Kommentatoren bestätigen diesen Eindruck:

Wow, ich bin total überwältigt!

Das ist soo unglaublich gut gemacht […].

Großartige Arbeit.

Wie lange Ilya für sein Werk gebraucht hat, wird aus seinem Infotext leider nicht deutlich. Doch die Arbeit hat sich in jedem Fall gelohnt, denn die PS2-Konsole sieht dem Original zum Verwechseln ähnlich. Vor allem die vielen Gebrauchsspuren machen die Täuschung perfekt.

Sieht eure PS2-Konsole ähnlich aus wie die digitale Variante von Ilya?