PS5 im inoffiziellen PS2-Stil sieht einzigartig aus und gibt uns den puren Nostalgie-Flash

Die Standard-PS5 kann seit einigen Wochen in bunten Farben gestaltet werden. Sony hat in seinem PS-Shop insgesamt fünf verschiedenfarbige Seitenplatten veröffentlicht, die mit den bisherigen weißen Platten ausgetauscht werden können.

Vielen Moddern reicht das jedoch nicht und sie toben sich mit ihrer Kreativität an der Heimkonsole aus. Ein neues Fundstück aus dem Reddit-Forum zeigt ein besonders cooles Exemplar, das nun einen Retro-Anstrich verpasst bekommen hat.

Aus PS5 wird PS2

Auf Reddit zeigt User HistoricalAd5106, was er auf dem Kasten hat. Dort präsentiert er eine PS5, die dank seiner Bastelarbeiten nun einer PS2-Konsole ähnelt:

Wie sieht die Konsole aus? Der User hat die farbigen Seitenteile der PS5 entfernt und stattdessen leicht transparente Seitenplatten eingebaut, die schwarz gefärbt sind. Dadurch ist das Innenleben der PS5 etwas zu sehen. Den Mittelteil der Konsole, an dem sich die Knöpfe und Anschlüsse befinden, hat der User mit Kohlenstofffaser ausgetauscht.

Auf der Mitte der Seitenplatte prangt das PS5-Logo, allerdings im Stil und der Farbgestaltung des damaligen prägnanten PS2-Logos. Dadurch erhält das Design direkt einen nostalgischen Touch. Die Bauteile, die der User für seine Arbeit genutzt hat, stammen übrigens alle vom Versandriesen Amazon.

In den Kommentaren wird der User für das Aussehen der Konsole gelobt. Ein Kommentierender gibt lediglich an, dass er die Plastikteile eher in einem matten Aussehen bevorzugt hätte. Doch auch er findet positive Worte für das Aussehen der PS5.

