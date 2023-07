'Dafür würde ich all mein Erspartes ausgeben' - Das ist die abgefahrenste PS2, die ihr je gesehen habt

So simpel wie genial - eine PS2 mit der Karosserie eines BMWs.

Wird normalerweise über seltene Konsolen gesprochen, dann handelt es sich eher um Kits, auf denen Entwickler*innen ihre Spiele testen, oder Prototypen. Die bislang seltenste PS2 ist nichts dergleichen und dadurch wohl so gut wie unbezahlbar. Sie wurde nämlich nur ein einziges Mal gebaut – und zwar per Hand.

Wie viele PS wohl bei dieser PlayStation 2 unter der Haube stecken?

Wir schreiben das Jahr 2006, in Leipzig findet gerade mit der Games Convention (die Vorgängerin der Gamescom) die weltweit größte Videospielmesse statt. Um das im Vorjahr erschienene Need for Speed: Most Wanted – das bei uns im Community-Ranking immerhin den zweiten Platz innerhalb der Reihe belegt – zu promoten, hat sich Publisher EA etwas Besonderes einfallen lassen.

Am Stand des Spielegiganten wurde eine Sonderanfertigung einer PS2 ausgestellt, die in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Casemodding-Schmiede SpiritplayerS entstanden ist.

Die Manufaktur baute das "Maskottchen" des Spiels, einen BMW M3 GTR (E46), in kleinerem Maßstab nach und bestückte den äußerst schicken Flitzer mit der damals aktuellen PS2-Hardware.

So wurde das Unikat präsentiert:

Wie viele Messebesucher*innen wohl gemerkt haben, dass das tatsächlich eine Konsole ist? (Bildquelle: SpiritplayerS)

Aufmerksamkeit erlangte die Sonderanfertigung jüngst durch die Aufnahme in den Katalog von consolevariations.com. Dort teilt sie sich denselben Seltenheitsrang mit der ersten Baureihe von PS2-Prototypen – und die ist ultra-selten.

Was der BMW im Kleinformat wert ist, lässt sich kaum beziffern, denn zum Verkauf stand er offenbar noch nie. Fans gaben allerdings unter einem dazugehörigen Tweet an, dass sie bis zu 10.000 Euro dafür ausgeben würden. Eine kommentierende Person lädt sogar zu einer Wette ein:

Sie legt all ihr Erspartes auf den Tisch.

Dabei könnte es sich um einen hohen Kontostand oder auch einfach nur ein geschlachtetes Sparschwein handeln. Das Risiko trägt dann eben die anonyme Person, der die Konsole gehört.

Die Gebote dürften aber kaum an den reellen Wert der PS2 heranreichen. Einige limitierte Auflagen der Retro-PlayStation mit einem glänzenden Lackanstrich wurden bereits für über 8.000 Dollar gehandelt, deren Stückzahlen sind jedoch deutlich größer.

Das kann die PS2 im Auto-Design

Zum "Lieferumfang" der Need for Speed-PlayStation gehören die Konsole, zwei DualShock 2-Controller, eine Fernbedienung, das Spiel Most Wanted und zwei Autoschlüssel.

Wofür die Autoschlüssel gut sind? Ganz simpel: Damit wird der BMW und damit die PS2 gestartet.

Dort hören die besonderen Features aber nicht auf. Spiele werden nicht in ein Laufwerk gelegt, sondern unter die Motorhaube gepackt.

PSOne anybody? Den Deckel bzw. die Haube aufklappen, das kommt uns doch bekannt vor. (Bildquelle: SpiritplayerS)

Zusätzlich können die Scheinwerfer, Rücklichter und sogar eine Unterbodenbeleuchtung angeschaltet werden.

NATÜRLICH funktionieren die Schweinwerfer auch noch! Nur fahren kann die PS2 nicht. (Bildquelle: SpiritplayerS)

Es waren eben die 2000er, The Fast and the Furious war in aller Munde und Neonröhren unter der Karre sahen echt cool für uns aus. Bitte verurteilt uns nicht!

Oder hättet ihr nichts gegen solch eine Tuning-Geschoss für das Wohnzimmer? Welches NfS-Fahrzeug würdet ihr euch dafür wünschen? Auch den kultigen, blau-silbernen BMW M3?