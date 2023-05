Die PlayStation 2 ist die bis heute meistverkaufte Spielekonsole und viele von uns haben ihre Klassiker in bester Erinnerung. Die Titel der über 20 Jahre alten Konsole sind inzwischen retro genug, um richtig was wert zu sein - zumindest, wenn ihr die richtige Version besitzt. Dass für diesen PS2-Klassiker bei einem amerikansichen Auktionshaus eine so stolze Summe hingeblättert wurde, hättet ihr aber vermutlich nicht erwartet.

Bei dieser Auktion wurde ein stolzer Preis aufgerufen

Das Spiel, um das es sich handelt, ist Final Fantasy 10 in der 2001 erschienen Originalversion für die PS2. Ein Exemplar des Titels ging dieses Jahr fürr ganze 2700 US-Dollar bei der Seite des Auktionhauses Heritage Auctions über die virtuelle Ladentheke (via millenium.org). Umgerechnet sind das beim aktuellen Kurs knapp 2500 Euro.

Ihr kennt das RPG sicher alle, aber vielleicht hat ihn ja sogar noch irgendjemand von euch herumliegen? Selbst wenn, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass ihr die richtige Version - und dann auch noch versiegelt - besitzt.

Wer mal einen Blick auf eBay wirft, wird schnell ernüchtert, denn wer einfach nur die normale europäische Version in gutem Zustand anbietet, kann dafür höchstwahrscheinlich kaum mehr als ein paar Euro abgreifen. Dagegen wird eine WATA-zertifizierte First Print-US-Version im Moment für immerhin 1800 Dollar angeboten.

Wollt ihr euch also einfach nur eine Sammlung mit den besten Videospielen aller Dekaden anlegen, dann könnt ihr euch Final Fantasy 10 ziemlich kostengünstig ins Regal stellen - falls ihr nicht gerade auf eine ganz spezielle Version aus seid.

Aber falls ihr über echte Sammlerstücke nachdenkt, die ihren Wert noch steigern können, solltet ihr euch vorher umgehend informieren. Das kann nämlich auch mal ein Griff ins Klo werden. In den oben verlinkten Artikeln erfahrt ihr mehr über Schätze aus der Videospielwelt.

Hättet ihr gedacht, dass eine Kopie des Spiels für eine so stolze Summe in einem Auktionshaus verkauft werden kann?