70 zusammengeschlossene PS2-Konsolen ergaben vor 20 Jahren einen Supercomputer – hier ist das Beweisbild

Die PS2 ist die bislang erfolgreichste Heimkonsole.

Als die PlayStation 2 im Jahr 2000 erschien, hatte sie für damalige Verhältnisse bahnbrechende technische Komponenten verbaut. Die Kombination aus dem Emotion Engine-Hauptprozessor mit der mit 147 MHz getakteten Grafikeinheit und 32 Mbyte Arbeitsspeicher machten grafisch deutlich anspruchsvollere Spiele möglich, der technische Sprung zur ersten PlayStation-Generation war enorm.

Die Konsole war allerdings nicht nur für Spieler*innen interessant, durch den verbauten DVD-Player wurden auch Film-Fans angesprochen. Und spätestens mit dem Release des Linux-Kits wurden dann auch Menschen auf die PS2 aufmerksam, von denen man es vorher nicht unbedingt vermutet hätte.

Kraftpaket für wissenschaftliche Berechnungen

Die Rede ist von Forscher*innen des amerikanischen National Center of Supercomputing Applications (kurz NCSA). Die waren vor allem am Prozessor der Konsole interessiert, der laut Annahme der NCSA auch hervorragend für wissenschaftliche Berechnungen geeignet sei.

Eine Konsole war dafür allerdings nicht ausreichend. Also besorgte sich das Team im Jahr 2003 satte 70 (!) PS2-Konsolen und stöpselte diese mithilfe eines Highspeed-Netzwerk-Switchs zusammen. Einer der Mitarbeiter sagte damals: "Es hat viel Zeit gekostet, weil man all diese Dinge aus der Plastikverpackung herausschneiden musste." (via ncsa.com)

Gelohnt hat es sich aber in jedem Fall, denn der PS2-Supercomputer funktionierte einwandfrei und erfüllte damit die Hoffnungen der NCSA. Damals entstand auch dieses Bild der beeindruckenden Konstruktion.

Nicht nur für Spieler*innen war die PS2 damals also ein gefühlter Supercomputer; sondern auch für die Forscher*innen der NCSA – im wahrsten Sinne des Wortes.

Die PlayStation 2 kam 2000 zuerst in Japan (März), dann in den USA (Oktober) und schließlich auch in Europa (November) auf den Markt. Sie ist die bislang erfolgsreichste Heimkonsole überhaupte und verkaufte sich in ihrer knapp 12-jährigen Lebenszeit knappe 159 Millionen Mal. Dafür sorgten auch zahlreiche überarbeitete Versionen der PS2, unter anderem gab es ab dem Jahr 2004 auch ein Slim-Modell.

