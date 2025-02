Glückspilz will sich eigene PS3 holen, ein Arbeitskollege schenkt ihm einfach seine alte - und einen Shooter-Klassiker gleich obendrauf

Die PS3 ist bis heute sehr beliebt.

Die PS3-Ära haben viele Spieler*innen noch immer in bester Erinnerung. Mit der Konsole brachte Sony HD-Gaming ins heimische Wohnzimmer und über die Jahre erschienen haufenweise erstklassige Spiele, die heute als absolute Klassiker gelten.

Die meisten dieser Titel sind allerdings vor allem oder sogar ausschließlich auf der Original-Hardware spielbar. Ein User, der aus diesem Grund auf der Suche nach einer gebrauchten PS3 war, staunte nicht schlecht, als ihm ein Kollege einfach seine alte Konsole schenkte.

Gratis-PS3 samt Shooter-Klassiker

Darum geht's: Im PS3-Subeddit hat vor einiger Zeit der User mit dem Namen SeaSpirited2687 einen Post abgesetzt. Darin erzählt er, dass er auf der Suche nach einer PS3 war und dies auch einem Arbeitskollegen erzählt hat.

Der hatte noch eine Konsole im Keller liegen und brachte sie dem User einfach gratis mit. Call of Duty Modern Warfare 2 war auch noch eingelegt und alles, was der User brauchte, war ein Netzkabel für 10 US-Dollar.

Da der User zudem nach Spiele-Empfehlungen fragt, gibt es davon in den Kommentaren eine ganze Menge. Aber auch der Arbeitskollege erhält viel Anerkennung. Dass man eine solche Konsole mal eben gratis abgibt, ist schließlich nicht selbstverständlich und eine wirklich nette Geste.

Das Problem mit der PS3: Die PlayStation 3 und ihr Spiele-Katalog gelten für viele Spieler*innen als eine der besten Gaming-Generationen. In dieser Zeit sind eben Titel wie Uncharted 1-3, Call of Duty Modern Warfare 1-3, God of War 3, Gran Turismo 5, Killzone 2 und 3 und viele, viele weitere Klassiker erschienen.

Da Sony bei der dritten Heimkonsole allerdings auf eine vergleichsweise komplizierte Architektur setzte, sind viele Spiele aus dieser Zeit nicht auf neueren Konsolen spielbar. Darum ist der Fang natürlich gleich doppelt super.

Während sich im Klassiker-Katalog von PS Plus Premium etwa zahlreiche PS1- und PS2-Titel tummeln, sucht man PS3-Spiele größtenteils vergeblich. Die Original-Hardware ist in den allermeisten Fällen der beste Weg, diese Perlen heute noch zu zocken.

Was sind eure Lieblingsspiele aus der PS3-Ära?