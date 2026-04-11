  • Anzeige

PS3-Hit im neuen PS5-Remake: Action-Kracher aus 2009 ist zurück und jetzt schon günstig!

Erst vor Kurzem ist das stark erweiterte PS5-Remake eines Actionhits aus 2009 erschienen. Jetzt könnt ihr euch die schicke Neuauflage des PS3-Spiels bereits günstiger im Angebot sichern.

GamePro Deals
11.04.2026 | 11:37 Uhr


zum Shop

Diesen 17 Jahre alten Third-Person-Actionhit gibts seit Anfang des Jahres in einer PS5-Neuauflage. Diesen 17 Jahre alten Third-Person-Actionhit gibt's seit Anfang des Jahres in einer PS5-Neuauflage.

Erst vor zwei Monaten ist das nicht nur technisch verbesserte, sondern auch inhaltlich beträchtlich erweiterte PS5-Remake eines Action-Klassikers für PS3 erschienen. Jetzt könnt ihr es euch bei Amazon bereits zu einem deutlich reduzierten Preis im Angebot schnappen. Wie lange der Deal gilt, verrät der Händler allerdings nicht, also könnte das Spiel jederzeit wieder teurer werden. Hier findet ihr es:

PS5-Remake eines PS3-Hits jetzt im Angebot schnappen!

Übrigens gibt es bei Amazon gerade auch noch einige weitere PS5-Spiele günstiger. Hier ein paar Beispiele:

Action-Spektakel mit spannender Story: Das ist die PS5-Neuauflage des PS3-Hits!

Das Remake dieses PS3-Hits führt euch unter anderem ins sonnige Okinawa. Das Remake dieses PS3-Hits führt euch unter anderem ins sonnige Okinawa.

Wir sprechen hier von dem vor 17 Jahren erschienenen Yakuza 3, das mit Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties im Februar ein PS5-Remake bekommen hat. Dieses bietet nicht nur verbesserte Grafik, sondern auch ein paar Änderungen am Gameplay, um die im Original teils sehr langen Gefechte etwas zu straffen. Die sicherlich größte und auffälligste Neuerung ist aber der zusätzliche Inhalt, den die Neuauflage liefert.

PS3-Actionhit jetzt günstig für PS5 abstauben!

Mit Dark Ties hat Yakuza 3 nämlich eine Erweiterung bekommen, die einen ganz neuen Story-Strang ins Spiel einführt, welcher die Vorgeschichte des Hauptspiels erzählt und sogar eine neue Hauptfigur liefert. Ihr schlüpft in die Rolle von Yoshitaka Mine, der nach dem Scheitern seines Start-ups den Weg in die organisierte Kriminalität wählt. Riesig ist das Add-on zwar nicht, aber die circa 5 zusätzlichen Spielstunden sind dennoch eine lohnenswerte Ergänzung.

Die Kämpfe sind in Yakuza Kiwami 3 + Dark Ties gewohnt spektakulär inszeniert. Die Kämpfe sind in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties gewohnt spektakulär inszeniert.

Das Hauptspiel erzählt nach wie vor eine spannende Gangstergeschichte rund um den Ex-Yakuza Kazuma Kiryu, der seiner kriminellen Vergangenheit entkommen will, was der Grund dafür ist, dass wir diesmal neben Tokio mit dem sonnigen Okinawa einen neuen und optisch angenehm andersartigen Schauplatz bekommen. Wie üblich in der Yakuza-Reihe werden euch dabei Open Worlds geboten, die zwar nicht sehr groß, aber dafür ungewöhnlich dicht und atmosphärisch gestaltet sind.

Beim Gameplay bleibt das Remake dem alten Yakuza-Kampfsystem treu, das statt der Rundenkämpfe der neuen Teile noch spektakuläre Echtzeit-Action mit Spezialattacken wie in einem Fighting Game bietet. Außerdem enthält natürlich auch Yakuza Kiwami 3 zahlreiche mal mehr und mal weniger abgedrehte Minispiele, die Abwechslung und eine witzige Auflockerung der ansonsten wie üblich recht ernsten Geschichte liefern.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties für PS5 im Angebot schnappen!
Weitere aktuelle Angebote:
Einer der beliebtesten Kaffeevollautomaten überhaupt ist jetzt endlich mal wieder so richtig günstig
von Simon Berger
Amazon haut LG 4K-TV mit 50 Zoll für nur 250€ raus - lohnt sich das Angebot wirklich oder ist der Fernseher Schrott?
von Frederic Hamann
Der nächste große PS5-Hit erscheint in drei Wochen: Jetzt könnt ihr ihn euch 25€ günstiger sichern!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

PS3-Hit im neuen PS5-Remake: Action-Kracher aus 2009 ist zurück und jetzt schon günstig!

vor 3 Stunden

Einer der beliebtesten Kaffeevollautomaten überhaupt ist jetzt endlich mal wieder so richtig günstig

vor 17 Stunden

Amazon haut LG 4K-TV mit 50 Zoll für nur 250€ raus - lohnt sich das Angebot wirklich oder ist der Fernseher Schrott?

vor 18 Stunden

Der nächste große PS5-Hit erscheint in drei Wochen: Jetzt könnt ihr ihn euch 25€ günstiger sichern!

vor 19 Stunden

Dieser Roman hat ein eigenes Spiel auf Steam, das ihr kostenlos spielen könnt
mehr anzeigen