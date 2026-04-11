PS3-Hit im neuen PS5-Remake: Action-Kracher aus 2009 ist zurück und jetzt schon günstig!

Diesen 17 Jahre alten Third-Person-Actionhit gibt's seit Anfang des Jahres in einer PS5-Neuauflage.

Erst vor zwei Monaten ist das nicht nur technisch verbesserte, sondern auch inhaltlich beträchtlich erweiterte PS5-Remake eines Action-Klassikers für PS3 erschienen. Jetzt könnt ihr es euch bei Amazon bereits zu einem deutlich reduzierten Preis im Angebot schnappen. Wie lange der Deal gilt, verrät der Händler allerdings nicht, also könnte das Spiel jederzeit wieder teurer werden. Hier findet ihr es:

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Action-Spektakel mit spannender Story: Das ist die PS5-Neuauflage des PS3-Hits!

Das Remake dieses PS3-Hits führt euch unter anderem ins sonnige Okinawa.

Wir sprechen hier von dem vor 17 Jahren erschienenen Yakuza 3, das mit Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties im Februar ein PS5-Remake bekommen hat. Dieses bietet nicht nur verbesserte Grafik, sondern auch ein paar Änderungen am Gameplay, um die im Original teils sehr langen Gefechte etwas zu straffen. Die sicherlich größte und auffälligste Neuerung ist aber der zusätzliche Inhalt, den die Neuauflage liefert.

Mit Dark Ties hat Yakuza 3 nämlich eine Erweiterung bekommen, die einen ganz neuen Story-Strang ins Spiel einführt, welcher die Vorgeschichte des Hauptspiels erzählt und sogar eine neue Hauptfigur liefert. Ihr schlüpft in die Rolle von Yoshitaka Mine, der nach dem Scheitern seines Start-ups den Weg in die organisierte Kriminalität wählt. Riesig ist das Add-on zwar nicht, aber die circa 5 zusätzlichen Spielstunden sind dennoch eine lohnenswerte Ergänzung.

Die Kämpfe sind in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties gewohnt spektakulär inszeniert.

Das Hauptspiel erzählt nach wie vor eine spannende Gangstergeschichte rund um den Ex-Yakuza Kazuma Kiryu, der seiner kriminellen Vergangenheit entkommen will, was der Grund dafür ist, dass wir diesmal neben Tokio mit dem sonnigen Okinawa einen neuen und optisch angenehm andersartigen Schauplatz bekommen. Wie üblich in der Yakuza-Reihe werden euch dabei Open Worlds geboten, die zwar nicht sehr groß, aber dafür ungewöhnlich dicht und atmosphärisch gestaltet sind.

Beim Gameplay bleibt das Remake dem alten Yakuza-Kampfsystem treu, das statt der Rundenkämpfe der neuen Teile noch spektakuläre Echtzeit-Action mit Spezialattacken wie in einem Fighting Game bietet. Außerdem enthält natürlich auch Yakuza Kiwami 3 zahlreiche mal mehr und mal weniger abgedrehte Minispiele, die Abwechslung und eine witzige Auflockerung der ansonsten wie üblich recht ernsten Geschichte liefern.