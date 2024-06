PS3-Spieler verbaut komplette Konsole mit Monitor in einen schicken Aktenkoffer - könnte damit jetzt sogar im Büro zocken

So sieht die Aktenkoffer-PS3 von außen im verschlossenen Zustand aus (Bild: reddit.com/user/brittonmakesart/).

Tragbares Gaming ist immer so eine Sache. Oft müssen wir uns mit wirklich kleinen Bildschirmen zufrieden geben, wie zum Beispiel bei Steam Deck, Nintendo Switch und Co. Aber es gibt zum Glück auch noch coole Custom-Lösungen von passionierten Fans, die gleichzeitig auch Bastler*innen sind.

Wie zum Beispiel diese Person hier, die kurzerhand einfach eine ganze PlayStation 3 mit Monitor in einem extrem stylishen Aktenkoffer eingebaut hat. Das Projekt kann bereits in einem kurzen Video bestaunt werden und wir hätten jetzt gern auch so etwas.

Richtig cooler Aktenkoffer mit PS3 und Monitor darin sieht einfach nur stylish aus

Darum geht's: Die PS3-Spiele lassen sich immer noch nicht anständig auf der PS5 spielen (was sich bald aber womöglich ändert) und die Konsole von damals lässt sich selbst in der Slim-Variante nur sehr kompliziert durch die Gegend tragen. Von einem passenden TV oder Monitor ganz abgesehen. Die Lösung liegt also nahe: Das Teil muss in einen Koffer!

Gesagt, getan: Redditor brittonmakesart stammt aus Boston und beschäftigt sich seiner Account-History nach zu urteilen für's Leben gern mit Oldschool-Hardware und abgefahrenen Bastel-Projekten, die sich ebenfalls um in die Jahre gekommene Geräte drehen. Wie auch beim neuesten PS3-Projekt, dass ihr euch hier ansehen könnt:

Die Arbeit an dem Aktenkoffer ist noch nicht ganz abgeschlossen, das Ergebnis kann sich aber schon sehen lassen. Zumindest wirkt der erste Blick auf die tragbare Spielekonsole mit Monitor und allem Drum und Dran schon einmal sehr beeindruckend. Funktionieren tut das Ganze auch, von daher bleiben hier wohl so gut wie keine Wünsche offen.

Keine Abdeckung? In den Kommentaren melden sich allerdings direkt einige andere Technik-Enthusiast*innen zu Wort und zeigen sich zum Beispiel über die mangelnde Abdeckung über dem Lüfter besorgt. Es könnte durchaus schicker aussehen, wenn der Ventilator nicht so offen im Koffer sichtbar wäre. Aber das passt wohl von den knappen Abmessungen her leider nicht anders, wie der Urheber des Posts und Koffers erklärt.

Selbstverständlich hagelt es auch Scherze, die aber allesamt ziemlich wohlwollend ausfallen. Vor allem scheint der Koffer viele Leute an den Aktenkoffer aus Quentin Tarantinos Pulp Fiction zu erinnern. Kein Wunder also, dass hier gescherzt wird, wir wüssten jetzt endlich, was in dem "MacGuffin"-Koffer drin war. Selbstverständlich so eine selbstgebaute, tragbare PS3!

Bastler ist nicht allein mit der Idee: Wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit erst davon berichtet, dass eine Person eine Art selbstgebauten Laptop mit Komplett-PC im Koffer in den Ruhestand schickt. Aber es gibt im Internet natürlich noch viel mehr Bastler*innen, die sich für genau solche DIY-Lösungen interessieren und sie fleißig selbst bauen.

Da existiert sogar eine komplette Reddit-Community, die sich dem Bau solcher selbstgemachter Laptops verschrieben hat. Als Inspiration für die meisten dieser Projekte standen die sogenannten Cyberdecks aus einschlägigen Cyberpunk-Romanen Pate.

Die sollten natürlich eigentlich auch noch ein neuronales Interface als Output haben, aber weil das noch nicht so einfach ist, haben die meisten dieser Koffer-PCs dann doch noch ganz normale Displays.

Wie gefällt euch der PS3-Koffer? Mit welcher Konsole würdet ihr euch das wünschen?