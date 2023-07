Bitte hört auf, dieses Schrott-Zubehör zu kaufen, es kann eurer PS5 schaden!

Aus warmer Luft wird kalte? Hm, eher nicht... (Bildquelle: KIWIHOME)

Es gibt viel nützliche Peripherie für die PS5, die ihr Geld absolut wert ist. Ein tolles Headset beispielsweise, eine Speichererweiterung oder eine DualSense-Aufladestation. Unter dem ganzen Zubehör befindet sich aber auch eine komplett überflüssige Erfindung, die sich leider millionenfach verkauft und wenn ihr richtig viel Pech habt, eure Konsole killen kann.

Kühlstationen und Lüfteraufsätze sind ausgemachter Blödsinn

Zehntausende positive Bewertungen, Platzierungen in den obersten Verkaufs-Charts. Lüftergespickte Ständer, sowie Klemmaufsätze für die Rückseite der PS5 sollen die Temperaturen der Konsole senken und sind zum absoluten Millionengeschäft herangewachsen.

Von den Käufer*innen werden sie auch noch äußerst positiv wahrgenommen. Ich frage mich jedoch… WARUM!?

Blaue Pfeile schön und gut, aber so funktioniert das mit den Kühlständern nicht! (Bildquelle: OIVO)

Ist das Vertrauen in Sonys innovatives Kühlkonzept für die PS5 so gering? Oder ist der Glaube an Dritthersteller so groß? Eines von beiden muss es sein, denn einen praktischen Nutzen erfüllt eine externe Kühlung nur in den seltensten Fällen.

Die Gründe dafür lassen sich für beide Zubehörtypen ganz simpel erklären:

Vertikale Kühlständer können grundsätzlich nicht funktionieren. Obwohl an der Unterseite der PS5 kleine Einlässe erkennbar sind, führen sie mehr oder weniger ins Nichts. Tests ergaben, dass ihnen lediglich ein verschwindend kleiner Luftstrom nach außen entweicht, ansonsten ist dahinter vor allem ganz viel Plastik. Ob der Lüfter also Luft ansaugt oder wegbläst, spielt absolut keine Rolle.

Lüfteraufsätze erzeugen hingegen zusätzlichen Widerstand. Kurz vor den Kühlrippen der PS5 verengt sich der Luftstrom, um mit viel Druck die Hitze aus der Konsole zu befördern und im Raum zu verteilen. Dieser Luftstrom wird im Regelfall von den Aufsätzen unterbrochen, er prallt einfach dagegen.

Deshalb können Lüfteraufsätze eure PS5 beschädigen: Meine Argumentation mag jetzt schon ziemlich düster klingen, viel drastischer wird es aber mit Produkten, die zu einem Defekt eurer PS5 führen können.

Beispielsweise, wenn Lüfteraufsätze in die falsche Richtung pusten, wie in einem Test von GamersNexus demonstriert.

Wenn die Lüfter schon auf der Packung Richtung Konsole zeigen, dann solltet ihr den Aufsatz zurücklegen. Oder in den Müll schmeißen. Oder verbrennen. (Bildquelle: GamersNexus / Youtube)

Wird der Ausgang für warme Abluft an der PS5 von einem Aufsatz versperrt, indem er nach innen bläst, ist die Überhitzung garantiert. Daraus folgt eine stärkere Beanspruchung der Spannungsregulatoren, des Netzteils und des Prozessors.

Euch wird also nicht nur Schlangenöl verkauft, sondern pures Gift.

Fairerweise muss aber auch erwähnt werden, dass es einige Reviews von bestimmten Kühlaufsätzen (wie dem von KIWIHOME) gibt, die davon sprechen, dass sich die Hitze in der Konsole stärker zur Rückseite hin orientiert und weniger im Mittelteil konzentriert.

Da bei solchen Tests aber zumeist keinerlei standardisierte Temperaturmessungen vorgenommen werden und lediglich nach Gefühl gegangen wird, sind solche Aussagen wenig aussagekräftig.

Der Hand-Test wirkt jetzt nicht unbedingt wie ein zuverlässiges Messverfahren, um ehrlich zu sein. (Bildquelle: Chronik Spartan Gaming / Youtube)

Und selbst wenn die Aufsätze einen positiven Effekt auf die Temperatur im Gehäuse hätten, wird er teuer erkauft…

Viel Geld für ein lauteres Wohnzimmer

Vertikale Kühlständer schlagen mit etwa 40 bis 50 Euro zu Buche, Lüfteraufsätze für 20 bis 30 Euro. Nicht gerade wenig für "Kühler", die gar nicht bis kaum zur Kühlung eurer PS5 beitragen beziehungsweise sie im Ernstfall verschlechtern.

Der Lautstärkepegel eurer Konsole steigt übrigens ebenfalls an. Bei Produkten, die sich negativ auswirken, muss nämlich der interne Lüfter der PS5 durchgängig ackern und seine Drehzahl erhöhen.

Der Lüfter der PS5 ist absolut riesig, der bewegt an sich schon jede Menge Luft.

Hinzu kommt, dass das Kühlzubehör nicht mit der Platine der PlayStation kommunizieren kann, also stets deutlich hörbar mit maximaler Drehzahl rattert. Wir sprechen dabei von mehreren tausend Umdrehungen bei kleinen Lüftern, die dann einen hohen Pfeifton von sich geben.

Insbesondere bei Lüfteraufsätzen kann es dadurch sogar gefährlich werden. Schaffen sie es nämlich tatsächlich, Luft aus der PS5 zu bewegen, dann nur mit hohen Drehzahlen. Einige Modelle bieten aber auch mehrere Stufen beziehungsweise die Funktion, die Lüfter abzuschalten.

Wollt ihr also den nervigen Sound der Lüfter, der weit über der Lautstärke der PS5 selbst liegt, nach unten regulieren, erhöht ihr gleichzeitig die Temperaturen in der Konsole auf ein möglicherweise brutales Level.

So bekommt ihr eure PS5 tatsächlich kühler

Neigt eure PS5 zum Überhitzen oder wollt ihr sie einfach nur auf eine hochsommerliche Hitzewelle vorbereiten, dann solltet ihr lieber auf bewährte Methoden zurückgreifen.

Quetscht eure Konsole zum Beispiel nicht in ein enges TV-Regal, in dem sie nicht atmen kann, sondern stellt sie frei auf. Außerdem kann eine Reinigung dabei helfen, den Luftstrom innerhalb der PS5 ungehindert fließen zu lassen.

Wie ihr dabei vorgehen müsst und welche Tipps ihr noch beherzigen könnt, erfahrt ihr in unserem Special:

Kühlzubehör wird euch jedoch nur im Ausnahmefall dabei helfen und es ist auch eigentlich nicht notwendig, denn ja, die Konsole läuft heiß, das ist aber kein schlechtes Signal, solang sie nicht beim Zocken abstürzt.

Meinung der Redaktion

Chris Werian Ich habe einige Jahre im Einzelhandel gearbeitet und seit jeher sind mir zusätzliche Lüfter für Konsolen ein Dorn im Auge, da sie so gut wie immer genau das Gegenteil von dem bewirken, weshalb ihr sie eigentlich kauft.



Sofern es keine Möglichkeit gibt, intern den Luftdurchsatz zu erhöhen – und das ist bei Konsolen so gut wie immer der Fall – erfüllen externe Lüfter eigentlich keinen sinnvollen Zweck, sondern können im Gegenteil sogar schaden.



Für den zusätzlichen Schnickschnack, den einige Kühlstationen bieten, könnt ihr zudem auch dedizierte Produkte kaufen. Darunter etwa Ladestationen für den DualSense-Controller oder Aufbewahrungsmöglichkeiten für Spielehüllen.



Dafür braucht es keinen klobigen Klotz aus billigem Plastik, dessen Kühlmechanismen frei von jeglichem Nutzen angebracht wurden.



Mein Rat ist daher: Lasst die Zusatzkühler in den Online-Shops oder im Einzelhandel versauern und investiert euer Geld lieber in wirklich praktisches Zubehör oder neue Spiele!



Was besitzt ihr an Zubehör für eure PS5? Oder seid ihr eher Puristen, die nichts weiter brauchen, als eine Konsole, einen Controller und einen Haufen Spiele?