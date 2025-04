"Absolut umwerfend" - Deutscher Techniker beweist, dass eure PS3 damals leiser oder sogar schneller hätte sein können

Die PS3 kann über verschiedene Arten ein Upgrade erhalten.

Die PlayStation 3 erfreut sich auch heutzutage noch enormer Beliebtheit, weswegen sie auch ein populäres Ziel für Hardware-Mods aller Art ist. Ein User hat sich dabei etwas ganz besonderes vorgenommen und es auch erreicht: Er lässt seine PS3-Konsolen energieeffizienter, leiser und zum Teil sogar schneller laufen.

Fast jede PS3 hätte leiser und stromsparender laufen können

Darum geht's: Die PS3 ist eigentlich eine geschlossene Plattform, die Technik dahinter also gar nicht so leicht zu entschlüsseln. Über die Jahre hat sich jedoch ein breiter Fundus an Wissen angesammelt, der viele Modifikationen erlaubt.

Eine davon demonstrierte der Reddit-Nutzer Tobi Esto, der sich aufgrund seiner Expertise in IT-Technik mit den tiefsten Tiefen der PS3-Hardware beschäftigt. Er nutzt eine sogenannte Undervolt-Mod, um ohne Performance-Verlust an der PlayStation-Konsole zu zocken.

Das zeigt er zum Beispiel in The Last of Us, das einer modifizierten Konsole zehn Grad weniger als die Standardkonfiguration entlockt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was bringt das in der Praxis? Da der Chip nicht so hohe Temperaturen erreicht, läuft er weniger Gefahr, abzunutzen. Alternativ kann außerdem die Lüftergeschwindigkeit herabgesenkt werden, dann läuft die Konsole ein wenig leiser.

Leistung kostet das nicht, denn der Grafik-Chip verrichtet seine Arbeit genau mit den Taktraten, die er auch erreichen sollte.

Was ist Undervolting?

Ein Chip benötigt eine gewisse Menge an Power, um zu funktionieren. Dabei wird eine Stromspannung angelegt, um die einzelnen Transistoren mit Energie zu versorgen. Beim Undervolting wird die Spannung herabgesetzt, wobei vermieden wird, dass der Chip irgendwann nicht mehr genug Energie erhält und instabil wird.

Der Deutsche lässt seine heißeste PS3 beispielsweise bei 1,125 Volt auf dem Cell-Prozessor laufen, sowie 1,075 Volt auf dem RSX-Grafikprozessor. Standardmäßig hat Sony die Cell-CPU auf 1,230 Volt eingestellt, die RSX-GPU auf 1,320 Volt.

Aber wieso legt Sony die Werte so hoch an?

Zwar hat eine energieeffiziente und leise Konsole viele Vorteile, jedoch sind die Spannungen so gewählt, dass die Prozessoren über alle Modelle hinweg stabil funktionieren.

Beim Undervolting muss also ausgetestet werden, wann die Konsole instabil wird, um das Minimum an Spannung herauszufinden, mit der die Chips laufen. Bei einer Super Slim mit 28 Nanometer-Fertigung sind beispielsweise bis zu 0,8 Volt möglich, dort ist die Energieeffizienz am höchsten.

Allerdings unterscheidet sich der Energiegewinn noch einmal dadurch, wie "gut" der Prozessor gefertigt wurde. Chips mit wenigen Makeln können mit deutlich niedrigeren Spannungen betrieben werden als Exemplare mit größeren Mängeln.

51:02 GTA 6 & Co. - Wie sieht die neue Open-World-Generation aus?

Autoplay

Können alle die PS3 undervolten?

Zwar sind langlebigere Konsolen eine richtig feine Sache, vor allem für Sammler*innen, allerdings ist der Prozess ziemlich kompliziert. Ihr müsst auf den sogenannten Syscon der PS3 zugreifen – dabei handelt es sich um einen Chip, der für das Energie-Management der Konsole zuständig ist.

Dieser kann über einen UART-Port ausgelesen werden und die Schnittstelle ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Tabellen, in denen die Spannungen für die Chips hinterlegt sind. Werden diese Werte umgeschrieben, wird die PS3 mit niedrigeren oder höheren Spannungen betrieben.

Fallen die Spannungen zu hoch oder zu niedrig aus, läuft die Konsole instabil und zeigt Grafikfehler an oder stürzt ab. Da für den Zugriff auf den UART-Port Lötkenntnisse erforderlich sind, ist es alles andere als leicht, die Volt-Modifikationen durchzuführen.

Es gibt mittlerweile sogar ein Performance-Upgrade für die PS3

Wie der Deutsche schreibt, sind richtig gute RSX-Chips in der Lage, mit höheren Taktraten bei niedrigerer Spannung betrieben zu werden. Dann sind in aufwendigen Spielen wie Skyrim oder BioShock Infinite oder Killzone 3 mehr FPS drin und die Konsole läuft gleichzeitig weniger heiß.

Es ist sogar noch ein dickeres Leistungsplus möglich, wenn die Spannungen in einem stabilen Bereich gemeinsam mit den Taktraten erhöht werden.

Die Systeme stabil zu bekommen, wird mit jeder Portion Megahertz und Volt allerdings immer kniffliger. Und auch die Langlebigkeit leidet darunter, da die Chips stärker beansprucht werden. Das "RSX Boost"-Projekt hat also auch seine Nachteile.

Da klingt das Undervolting doch gleich etwas "freundlicher". Falls ihr euch daran einmal versuchen wollt, dann findet ihr Videos dazu beispielsweise auf dem Youtube-Kanal vom deutschen PS3-Modder NSC Mods. Aber seid gewarnt! Die Eingriffe sind so tiefgreifend, dass ihr eure Konsole auch einfach schrotten könnt.

Zockt ihr noch an der PS3? Wäre die Mod für euch interessant, wenn sie nicht so kompliziert wäre?