Assassin's Creed 4: Black Flag-Remake ist angeblich mehr als ein Grafik-Upgrade - Entwickler bestätigt versehentlich neues Kampfsystem und mehr

Es gibt neue Gerüchte zur möglichen Neuauflage von Black Flag.

Es sieht ganz so aus, als ob euer liebster Assassin's Creed-Ableger wirklich in See sticht, um noch einmal in neuem Glanz zurückzukommen. Gerüchte um eine Neuauflage von Black Flag kamen schon im Sommer 2023 auf, ein LinkedIn-Profil eines Entwicklers (via Mp1st) hat wohl versehentlich auf seinem Profil verraten, dass womöglich mehr hinter dem angeblichen Remake steckt, als vorher angenommen.

Mehr als ein visuelles Upgrade

Wie Mp1st berichtet, handelt es sich übrigens um den gleichen Entwickler, der vor Kurzem auf seinem Profil neue Details zum angeblichen Oblivion-Remake ausgeplaudert hat. Mittlerweile sind beide Einträge gelöscht.

Laut Mp1st hat besagter Dev folgende Dinge über das angebliche Black Flag-Remake verraten:

Die Black Flag-Neuauflage wird in einer verbesserten Version der Anvil Engine entwickelt. Diese Engine benutzt das französische Unternehmen seit jeher für die Titel der Assassin's Creed-Reihe und auch kommende Meuchelmörder-Spiele setzen darauf

entwickelt. Diese Engine benutzt das französische Unternehmen seit jeher für die Titel der Assassin's Creed-Reihe und auch kommende Meuchelmörder-Spiele setzen darauf Das Remake soll ein neues Kampfsystem bieten

bieten Umwelt und Tierwelt sollen überarbeitet und verbessert werden

Weitere Infos gibt es zwar nicht, jedoch klingt es so, als stecke in dem angeblichen Remake weitaus mehr als nur ein visuelles Upgrade!

Infos zum Release verrät der Entwickler ebenfalls nicht. Wir gehen davon aus, dass der Titel für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC auf den Markt kommen dürfte, sofern das Remake real ist.

Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um ein Gerücht. Offiziell bestätigt ist das Black Flag-Remake nicht.

Diese Gerüchte gab es zuvor: Bereits im Juli 2023 kam das Gerücht auf, dass Ubisoft Singapur an einer Neuauflage von Black Flag beteiligt sei.

Im Juni 2024 befeuerte Ubisoft-CEO Yves Guillemot das Gerücht, indem er gleich mehrere Neuauflagen älterer Meuchelmörder-Abenteuer in Aussicht stellte, wobei er nicht darauf einging, welche Assassin's Creed-Teile in Zukunft konkret ein Remake spendiert bekommen. Dass darunter ein Black Flag-Remake fällt, ist allerdings sehr wahrscheinlich, gehört das 2013 veröffentlichte Piraten-Abenteuer doch zu einem der beliebtesten Serienteile überhaupt.

Black Flag gehört übrigens zum absoluten Lieblings-Assassin's Creed der GamePro-Community. In einer Umfrage von Oktober 2020 konnte sich Edward Kenways Karibik-Trip durchsetzen und schafft es vor Assassin's Creed 2 auf Platz 1.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an ein mögliches Remake von Assassin's Creed 4: Black Flag?