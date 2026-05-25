LEGO-Fan macht 2,70 Meter großes Regal zur ultimativen Ausstellung seiner Sets

LEGO-Sets zu kaufen und aufzubauen ist das eine, die Modelle dann aber auch passend auszustellen, ist oft die größere Herausforderung. Ein Fan hat sich ein komplettes Wandregal gebaut und so seiner Sammlung ein gebührendes Zuhause geschaffen.
Riesenregal voller LEGO-Sets
Wer gerne und oft LEGO-Sets aufbaut, stand sicher schon öfter vor der Frage, wo die fertigen Modelle am Ende eigentlich stehen sollen. Kleinere Sets sind ja nicht so problematisch, manche Modelle sind aber wirklich riesig und entsprechend schwer.
Der Reddit-Nutzer "Sjerakatabuaryalyse" hat kürzlich in einem Post seine Lösung für dieses "Problem" präsentiert. Er hat sich nämlich ein riesiges Wandregal gebaut, bei dem jedem LEGO-Fan das Wasser im Mund zusammenlaufen dürfte.
Laut dem Post ist das Regal knapp 2,70 Meter hoch und wohl knapp 3,20 Meter breit. Der User selbst sieht daneben richtiggehend winzig aus. Beeindruckend ist aber nicht nur das Regal, sondern vor allem auch die Sammlung.
Neben mehreren modularen Stadtsets sind etwa auch der Avengerstower aus den Marvelfilmen, das große Disneyschloss und die Black Pearl aus Fluch der Karibik zu sehen. Mehrere Nintendo-Sets dürfen ebenfalls nicht fehlen.
Den Post könnt ihr euch hier ansehen:
Link zum Reddit-Inhalt
In einem Video auf YouTube hat der LEGO-Fan sein Wandregal genauer vorgestellt und auch erklärt, wie er es gebaut hat. Demnach besteht es aus vier klassischen "Billy"-Bücherregalen von Ikea, die mit je zwei Aufsatzregalen nochmal vergrößert wurden.
Einige Sets sind mit Glastüren (Högbo) gesichert, zudem wird jedes Licht durch eine kleine LED-Leiste (Översidan) beleuchtet. Würde man all diese Einzelteile in Deutschland bei Ikea kaufen, käme man insgesamt auf knapp unter 1.420 Euro.
Das Video mit einer kurzen Führung durch die Sammlung findet ihr hier:
Link zum YouTube-Inhalt
Der Preis ist natürlich ziemlich stolz für ein solches Wandregal, andererseits scheint der User mehr als bereit, deutlich mehr Geld in seine LEGO-Sammlung zu investieren. So gesehen ist es durchaus verständlich, dass er auf ein oder zwei große Sets verzichtet, um sich eine passende Vitrine zu errichten.
Was haltet ihr davon? Wollt ihr sowas auch bei euch zuhause haben oder wäre euch das doch zu viel des Guten?
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